Shaman
Когда в армию, Аника-воин?
О фронте уже не спрашиваю, хотя бы просто в армию?
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Додано: Суб 13 чер, 2026 11:28
Shaman
Когда в армию, Аника-воин?
О фронте уже не спрашиваю, хотя бы просто в армию?
Додано: Суб 13 чер, 2026 11:37
як тільки пішуть про конкретні умови, які підвищують нашу можливість спротиву руським - от тоді ЛАД відразу не згодний. не влаштовує його ситуація, що руських змусять домовлятися на реальних умовинах, він хоче, щоб під перемовинами насправді пройшла капітуляція, де ми виконаємо забаганки руських - ніякої антіруської політики.
почитайте уважно ЛАДа - в кожному дописі, що стусується України - він не ВІРИТЬ. точніше не хоче виріти, бо заперечує й реалії. не вірить, що нам будуть допомагати - хоча зараз допомагають. апріорі не вірить, що зможемо побудувати нормальну країну - й тому намагається заперечити будь-які успіхи, яких досягла Україна. й таке інше.
а коли розмова йде про Рашу - він завжди вважає - та вони швидко відновляться, хоча там така деградація в економіці, що не факт, що вони звідти взагалі виберуться. то вони лише ТРОХИ заплутані пропагандою, й не розуміє, що лише тотальна дерашизація зможе їх виправити. не буде дерашизації - будуть вони й далі жити в своєму рашистському режимі - це якби в Німеччині гітлер й керував далі. й населення Раші несе таку ж відповідальність за кожного вбитого українця. й руського до речі теж.
а коли його в це макаєш - то він починає сипати особистими образами, бо те, що я пишу важко заперечити, важко заперечувати очевидні речі. й залишається демагогія та особисті образи...
Додано: Суб 13 чер, 2026 11:46
ні тут справа не в військових тут справа у владі. За великим рахунком влада ставиться до населення так як і будівельник. Подумаєш там скоротиться... але коли доходить до питання війни чомусь претендує на те що її мають захищати.
Коли на повному серйозі говорять, що українців можуть замінити бангладешці виникає питання чи не краще українцю жити під владою "бангладешців" або поляків чи німців. З святого на цій території лишились тільки долари.
Додано: Суб 13 чер, 2026 12:05
Вы немного ошиблись - залишились ещё и евро.
Додано: Суб 13 чер, 2026 12:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Колись барабашов (в ті гарні часи, коли він ще не залюбив модераторів своїм хамством і агресією) єхидно питав «і коли на країні-бензоколонці зʼявляться проблеми з бензином?»
Тримайте:
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