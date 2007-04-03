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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2026 12:05
vitaxa2006 написав:
У мене у знайомого в іншій обмінці (не крипто) прийняли банкноту $1000 з Клівлендом 1934 року. Не знаю, де він її взяв, але факт.)
потому, что она стоит порядка 2-2.5 тысяч баксов синими)
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smdtranz
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