Украина "находится в новой позиции силы", а Россия оказалась в тупике и "не может победить военным путем", сказал представитель правительства ФРГ. По его словам, результатом может стать возобновление переговоров о мире.



Власти Германии в пятницу, 12 июня, выразили надежду на то, что переговоры по завершению войны России в Украине могут возобновиться. "Здесь может постепенно открыться окно для дипломатии", - цитирует агентство AFP слова высокопоставленного представителя правительства ФРГ. При этом он оговорился, что дает свою оценку "с должной осторожностью", поскольку она зависит от ряда факторов.



Динамика войны "изменилась в последние недели", и сегодня Киев "находится в новой позиции силы", сказал представитель правительства, объяснив это в том числе поддержкой Украины со стороны Германии и всей Европы. Россия же "не может победить военным путем", а ее экономика "находится в упадке", добавил он. По его словам, из такой ситуации могут возникнуть новые возможности для переговоров.



Этот вопрос обсуждался 7 июня на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

.........11 июня канцлер ФРГ, выступая в бундестаге, заявил, что добиться мира в войне РФ против Украины, продолжающейся уже пятый год, можно лишь с участием Европы и Соединенных Штатов. Ранее в правительственных кругах Германии уже говорили, что окно для возможных переговоров европейцев и украинцев с Россией "медленно открывается".