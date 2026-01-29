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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18086180871808818089
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 16:47

  Banderlog написав:
  Shaman написав:це ж ти на Ахметова працював, не я - переплутав? :lol:
не кривляйся- ти на ахметова а я на депутата держдуми бабакова. І що на бабакова працювати гірше я б не сказав.

так ти на руських працював - ну ок ;) але я на Ахметова не працював, так сталося...
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 16:50

  ЛАД написав:
Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Вячеслав Мархаев потребовал от Кремля представить "четкий план" завершения войны в Украине, в противном случае, по словам Мархаева, Россию ждут "социальный взрыв и хаос", за которые будет ответственна "несменяемая власть". Пост об этом парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 11 июня.

За "мнимым благополучием", картину которого пытаются создать власти РФ, "не видно реальных достижений, кроме личного обогащения элит", подчеркнул депутат, Он отметил также, что тарифы на ЖКХ в России за последние 25 лет выросли на 366 процентов, при этом "инфраструктура, доставшаяся от СССР, разрушается, а средства уходят не на ремонт сетей, а на яхты, дворцы и зарубежные активы".
https://www.dw.com/ru/deputat-dumy-predupredil-ob-ugroze-socialnogo-vzryva-v-rossii/a-77522645

а як вони хочуть? так завжди буває, коли одні й ті ж обличчя у владі 30 років. й комуністичні обличчя теж. комуністи зараз вже не ті - попів нагороджують, за олігархів голосують. це вони коли бідні були, то щось там про пролетаріат казали :lol:
Shaman
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  #<1 ... 18086180871808818089
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