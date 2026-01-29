Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Вячеслав Мархаев потребовал от Кремля представить "четкий план" завершения войны в Украине, в противном случае, по словам Мархаева, Россию ждут "социальный взрыв и хаос", за которые будет ответственна "несменяемая власть". Пост об этом парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 11 июня.
За "мнимым благополучием", картину которого пытаются создать власти РФ, "не видно реальных достижений, кроме личного обогащения элит", подчеркнул депутат, Он отметил также, что тарифы на ЖКХ в России за последние 25 лет выросли на 366 процентов, при этом "инфраструктура, доставшаяся от СССР, разрушается, а средства уходят не на ремонт сетей, а на яхты, дворцы и зарубежные активы".
а як вони хочуть? так завжди буває, коли одні й ті ж обличчя у владі 30 років. й комуністичні обличчя теж. комуністи зараз вже не ті - попів нагороджують, за олігархів голосують. це вони коли бідні були, то щось там про пролетаріат казали