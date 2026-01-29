|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 15 чер, 2026 09:37
Бетон написав:
Мокшане выстреляли годовой бюджет какой-нибудь твери, чтобы 9 этажку в Киеве поджечь.
Имбецилы
ну не только многоєтажку а кучу всего
Crystal Park уничтожили
этилки и адекватного жилья в киеве становится катасрофически мало
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 09:45
Олежан
Кристал парк думаю максимум на окна пострадал. вставят да и всё
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 894
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 15 чер, 2026 09:56
smdtranz написав:Олежан
Кристал парк думаю максимум на окна пострадал. вставят да и всё
фасад и окна + еще что то. нихера не сделают. там как и в любом жк - все за свой счет.
собрать 20-30 млн грн с жильцов с малоєтажного дома єто не возможно.
ща счет государства может через через 5. если адекватный осбб и возмет беготню за экспертизами на себя.
кстати, если ты в курсе, в среднем экспертиза делается 1-1.5 года. до этого момента ничего делать нельзя ибо не получешь денбги от государства.
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 10:02
Олежан написав: smdtranz написав:Олежан
Кристал парк думаю максимум на окна пострадал. вставят да и всё
фасад и окна + еще что то. нихера не сделают. там как и в любом жк - все за свой счет.
собрать 20-30 млн грн с жильцов с малоєтажного дома єто не возможно.
ща счет государства может через через 5. если адекватный осбб и возмет беготню за экспертизами на себя.
кстати, если ты в курсе, в среднем экспертиза делается 1-1.5 года. до этого момента ничего делать нельзя ибо не получешь денбги от государства.
Якщо пошкодження суттєві, тобто унеможливлюють життя в будинку, то швидше. Дуже довго там де це мінорні пошкодження типу трохи фасад постраждав чи кілька вікон, то там зрозуміло що не в пріоритеті
У нас трохи пошкодило то вже рік мабуть пройшов ще нічого
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37845
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1510 раз.
- Подякували: 8329 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 15 чер, 2026 10:12
Олежан
конечно за свой, там небедные люди. сидеть без окон и ждать от державы стеклопакеты — это бред)
но в этом есть и плюсы, быстрее ту занюханную киностудию снесут нафиг и что-то приличное сделают. не будут визжать что это ж памятник всего на свете, там сам «малоизвестный советский фильм» снимали, потому срочно эти огромные здания без отопления нужно оставить как есть
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 894
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 15 чер, 2026 11:01
И немного позитивных новостей:
Трамп объявляет о мирном соглашении между США и Ираном. Эти заявления прозвучали вскоре после разговора между Трампом и Нетаньяху.
В ночь на понедельник премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф официально объявил о достижении мирного соглашения между США и Ираном, включаяющего Ливан.
«После интенсивных переговоров мы рады сообщить, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто. Обе стороны заявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане», - заявил Шариф.
Он добавил, что официальная церемония подписания состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 12189
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 15 чер, 2026 12:10
flyman написав: prodigy написав:
... Набіуліна ...
Хтось недавно: "обмежити руський контент, даже єслі українською".
Хто ж це міг бути?
Де ти побачив проросійський контент?
Що ти взагалі тут робиш, якщо такий ...?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13958
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3416 раз.
- Подякували: 3371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 15 чер, 2026 13:19
prodigy написав: flyman написав: prodigy написав:
... Набіуліна ...
Хтось недавно: "обмежити руський контент, даже єслі українською".
Хто ж це міг бути?
Де ти побачив проросійський контент?
Що ти взагалі тут робиш, якщо такий ...?
Майк же він укробалакаючий укр з чисто укрконтентом на мові, але це не точно, але щось в ньому таке є.
А щире фото Шарія потужне і незламне.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43090
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1649 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 15 чер, 2026 14:48
Українських офіцерів не будуть відпускати з армії з кінця 2026 року, як звичайних солдатів, — заступник міністра оборони Банік.
"Оцфцери - найважливіше в армії. І ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швиденько всіх відпустити додому. На них багато чього тримається і вони наша опора"
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5983
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|28472
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|27439
|
|
|36
|326778
|
|