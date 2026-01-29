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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18095180961809718098
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 09:37

  Бетон написав:Мокшане выстреляли годовой бюджет какой-нибудь твери, чтобы 9 этажку в Киеве поджечь.
Имбецилы

ну не только многоєтажку а кучу всего
Crystal Park уничтожили
этилки и адекватного жилья в киеве становится катасрофически мало
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 09:45

Олежан

Кристал парк думаю максимум на окна пострадал. вставят да и всё
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 09:56

  smdtranz написав:Олежан

Кристал парк думаю максимум на окна пострадал. вставят да и всё

фасад и окна + еще что то. нихера не сделают. там как и в любом жк - все за свой счет.
собрать 20-30 млн грн с жильцов с малоєтажного дома єто не возможно.

ща счет государства может через через 5. если адекватный осбб и возмет беготню за экспертизами на себя.

кстати, если ты в курсе, в среднем экспертиза делается 1-1.5 года. до этого момента ничего делать нельзя ибо не получешь денбги от государства.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 10:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  smdtranz написав:Олежан

Кристал парк думаю максимум на окна пострадал. вставят да и всё

фасад и окна + еще что то. нихера не сделают. там как и в любом жк - все за свой счет.
собрать 20-30 млн грн с жильцов с малоєтажного дома єто не возможно.

ща счет государства может через через 5. если адекватный осбб и возмет беготню за экспертизами на себя.

кстати, если ты в курсе, в среднем экспертиза делается 1-1.5 года. до этого момента ничего делать нельзя ибо не получешь денбги от государства.
Якщо пошкодження суттєві, тобто унеможливлюють життя в будинку, то швидше. Дуже довго там де це мінорні пошкодження типу трохи фасад постраждав чи кілька вікон, то там зрозуміло що не в пріоритеті
У нас трохи пошкодило то вже рік мабуть пройшов ще нічого
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 10:12

Олежан
конечно за свой, там небедные люди. сидеть без окон и ждать от державы стеклопакеты — это бред)

но в этом есть и плюсы, быстрее ту занюханную киностудию снесут нафиг и что-то приличное сделают. не будут визжать что это ж памятник всего на свете, там сам «малоизвестный советский фильм» снимали, потому срочно эти огромные здания без отопления нужно оставить как есть
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 11:01

И немного позитивных новостей:
Трамп объявляет о мирном соглашении между США и Ираном. Эти заявления прозвучали вскоре после разговора между Трампом и Нетаньяху.

В ночь на понедельник премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф официально объявил о достижении мирного соглашения между США и Ираном, включаяющего Ливан.

«После интенсивных переговоров мы рады сообщить, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто. Обе стороны заявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане», - заявил Шариф.

Он добавил, что официальная церемония подписания состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 12:10

  flyman написав:
  prodigy написав:... Набіуліна ...

Хтось недавно: "обмежити руський контент, даже єслі українською".
Хто ж це міг бути?


Де ти побачив проросійський контент?
Що ти взагалі тут робиш, якщо такий ...?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 13:19

Де ти побачив проросійський ?

  prodigy написав:
  flyman написав:
  prodigy написав:... Набіуліна ...

Хтось недавно: "обмежити руський контент, даже єслі українською".
Хто ж це міг бути?


Де ти побачив проросійський контент?
Що ти взагалі тут робиш, якщо такий ...?

Майк же він укробалакаючий укр з чисто укрконтентом на мові, але це не точно, але щось в ньому таке є.
А щире фото Шарія потужне і незламне.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 14:48

Українських офіцерів не будуть відпускати з армії з кінця 2026 року, як звичайних солдатів, — заступник міністра оборони Банік.

"Оцфцери - найважливіше в армії. І ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швиденько всіх відпустити додому. На них багато чього тримається і вони наша опора"
Xenon
 
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