Швеция выбрала компанию Rolls-Royce Holdings Plc для поставки нескольких новых малых ядерных реакторов, которые помогут удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в ближайшие десятилетия. .....В связи с электрификацией всего, от тяжелой промышленности до транспорта, ожидается, что спрос на электроэнергию в Швеции, как и в большинстве других развитых стран, резко возрастет в ближайшие десятилетия. Расположенные на западном побережье страны, так называемые малые модульные реакторы будут обеспечивать суммарную мощность около 1500 мегаватт, что немного больше, чем у крупнейшего на сегодняшний день реактора Швеции. Цель состоит в том, чтобы они начали вырабатывать электроэнергию к середине следующего десятилетия. ......Сегодня в стране работают шесть реакторов, обеспечивающих около трети электроэнергии. Гидроэнергетика является крупнейшим источником энергии, на её долю приходится почти половина всех энергоресурсов. Однако растущая доля возобновляемых источников энергии, зависящих от погодных условий, привела к волатильности цен, дисбалансам и нехватке доступных мощностей в энергосистеме. Решением, по мнению правоцентристского правительства, должна стать атомная энергетика.
buratinyo написав:"н-х-т" это другое означает - на ... тролишь? тобто иди...!
це сучасна версія
пригадалось таке: в листопаді 1987р пасажирське судно Казахстан стояло у Одеському СРЗ-2 на ремонті перед виходом у кругосветку, приходить на судно дід у формі капраз(військовий суперінтендант), збирає штурманів на мостику і починає питати що означають сигнали з ВМСС СССР: каже- на флагмані підняли прапор «Ъ» (твердый знак), який сигнал ви піднімає у відповідь?
В Военно-морском своде сигналов (ВМФ СССР) флаг «Ъ» (твердый знак) — это специальный сигнал, который указывает, что флагман показывает курс.
далі більше: питає старпома(відповідальний за виконання ПВПЕ (планів військової підготовки екіпажу)-скілька раз на місяць проводите тренування по хімічному ураженню, або радіаційна тревога?
той каже, що Горбачев-разрядка-мир-жвачка, туристів це можна налякати(німці з ФРН), типу СССР готується до війни. А дід не здається: агресивний блок НАТО показав зуби, війна на Фолклендах. -А скільки у вас на судні протигазів і хімкомплектів (БЗК), 5? а екіпаж 262? треба щоб були у всіх -так у нас ще 750 туристів, німців? -ні, німців рятувати не потрібно
старпому вдалось з ним домовитись на 80 комплектів БЗК(палуба і машина), послали мене на склад, там загрузили у ЗИЛ пару тон комплектів, привезли в завод, вивалили на судні на кардеку і забули, а суперінтенданту дали пару палок москвоської ковбаси, кофе, ікри чорної, віски десь так на пару сотен доларів
У місті Бяла-Підляська Люблінського воєводства з вогнепальної зброї вбили російського художника-опозиціонера 44-річного Семена Скрепецького (справжнє прізвище Роберт Кузовков). Польська поліція продовжує пошуки ймовірного вбивці чи вбивць. За даними місцевої поліції, у понеділок близько10-ї ранку зловмисник кілька разів вистрілив з вогнепальної зброї в чоловіка на вулиці Королеви Ядвіги в Бялій-Підляській, неподалік консульства Білорусі, і після цього втік. Поранений помер на місці.
пропопуную всім подивитись дуже цікаве інтервью колишнього редактора програми новин на каналі ВГТРК Дмитрія Скоробутова, який втік до Швейцарії і досі живий
на 26хв. -пре те, як для путіна робили особистий виспук новин (у 20.00 в ефір був стандарний випуск, потім його різали (прибирали всі погані новини) і дале касетами Betacom везли і показували путіну(з 2011р путін живе у паралельній реальності)
треба всю цю інформацію фіксувати і потім в підручники історії(росіян), після 1945р історики і дослідники написали сотні книг присвячені Гітлеру і чому країна найрозумніших людей людства(Бетховен, Бах, Ніцше, Гете, Дюрер,Альберт Ейнштейн) у 20му сторіччі зробила стрибок у минуле( до варварства до часів за 1000 років до християнства).
Вранці 16 червня дрони атакують Москву. Мер столиці країни-агресора заявив про кілька десятків збитих БпЛА. Про атаку безпілотників Сєргєй Собянін почав повідомляти о 5:45. І з того моменту, за його версією, над містом збили 25 дронів. За даними Osint-аналітиків, після прильоту горить установка ЕЛОУ-АВТ-6 — серце НПЗ. Головною функцією установки є первинна переробка нафти: розділення її на фракції (бензин, гас, дизель) та підготовка до подальшої глибокої переробки. Московський НПЗ — одне з найбільших підприємств нафтопереробної промисловості Росії та найбільше у Москві, розташоване в районі Капотня на південному сході міста. Нафтопереробний завод є ключовим активом компанії «Газпром нєфть» і забезпечує близько 40-50% потреб московського регіону в бензині та дизельному пальному. На рік НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти. https://zn.ua/ukr/war/moskva-pid-atakoj ... zavod.html
prodigy написав:sashaqbl вас демобілізація цікавить, чи мобілізація?
Не буває ДЕмобілізації без мобілізації. Законодавством США передбачена мобілізація. Але востаннє вона оголошувалась під час війни у Вєтнамі. В 2003 мобілізації не було - тільки призив резервістів. Це зовсім інша тема, тому порівняння теж хуюхувате.
процедура не мінялась з 1945р
Так от власне що процедура не мінялась. Але мобілізація востаннє проводилась у 1973 році, під час війни у Вєтнамі. А в двотисячних був призив резервістів. Це принципово різні процедури. Я з такими резервістами теж спілкувався. Резервіст - це людина яка підписала контракт служби в резерві, пройшла навчання і отримувала за це гроші. Після цього певну кількість років рахуєтсья в резерві і може бути призвана у разі потреби. Саме таких людей і призивали. І різниця з мобілізацією принципова: резерівст ДОБРОВІЛЬНО підписав контракт і отримував по цьому контракту гроші. А мобілізація примусова - від тебе ніяких дій не треба, держава просто каже тобі, що ти маєш тепер піти в армію.
fler написав:Вранці 16 червня дрони атакують Москву. Мер столиці країни-агресора заявив про кілька десятків збитих БпЛА. Про атаку безпілотників Сєргєй Собянін почав повідомляти о 5:45. І з того моменту, за його версією, над містом збили 25 дронів. За даними Osint-аналітиків, після прильоту горить установка ЕЛОУ-АВТ-6 — серце НПЗ. Головною функцією установки є первинна переробка нафти: розділення її на фракції (бензин, гас, дизель) та підготовка до подальшої глибокої переробки. Московський НПЗ — одне з найбільших підприємств нафтопереробної промисловості Росії та найбільше у Москві, розташоване в районі Капотня на південному сході міста. Нафтопереробний завод є ключовим активом компанії «Газпром нєфть» і забезпечує близько 40-50% потреб московського регіону в бензині та дизельному пальному. На рік НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти. https://zn.ua/ukr/war/moskva-pid-atakoj ... zavod.html
Добре, але мало. Хотілося б побачити масово в дії не тільки БПЛА, а й балістику і ті 2к+ фламінго.