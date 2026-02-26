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ЄС обмежить повноваження України та інших майбутніх членів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2026 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Країни ЄС хочуть посилити контроль за новими членами союзу. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург запропонували обговорити можливість тимчасового обмеження деяких прав голосу для нових країн-членів ЄС, зокрема й для України.
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Додано: Вів 16 чер, 2026 09:23
Українці НЕ голосували за вступ до єс!!! Відповідно, це нас НЕ стосується! Ось коли проголосують на ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РЕФЕРЕНДУМІ за, тоді будемо щось думати!
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