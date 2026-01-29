"Другий президент України Леонід Кучма (1994-2004) вирішив відмовитися від ордену Білого Орла"
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Додано: Суб 20 чер, 2026 19:17
погнали наши городских!
"Другий президент України Леонід Кучма (1994-2004) вирішив відмовитися від ордену Білого Орла"
Додано: Суб 20 чер, 2026 19:23
последствия?... в ж*** последствия!!!
"Президент Володимир Зеленський заявив, що в Білорусі встановлено 4 ретранслятори в Гомельській та Брестській областях, які коригують удари російських дронів по Україні"
эскалация?
в эту игру можно играть вдвоем???
Додано: Суб 20 чер, 2026 19:34
прям вирусный челендж начался)))
"Ющенко теж відмовився від ордена Білого Орла"
эх жаль у Стедхема нет этот орла
Додано: Суб 20 чер, 2026 19:43
перше за сотні років - українською мовою було поставлено збройний ультиматум. І точно вперше у історії незалежної України Київ відкрито, на увесь світ погрожує ворогу: якщо не припините, ми по вас ударимо.
Ми терпіли фронт з Білоруссю не один рік. Саме через Білорусь Росія організувала нам Бучу, Ірпінь, Гостомель і Бородянку. Чи Лукашенко не знав, з якими розстрільними списками їхали до нас росіяни? Ми тоді змушені були не чіпати білорусів, бо було не до того. Але вони продовжили свою погано приховану війну. Зараз під ударами російсько-білоруської коаліції наша залізниця на Ковель з Києва, прикордонні міста на півночі, Варшавська траса…
Наскільки великі шанси у Лукашенка вистояти проти наших ударів у відповідь? Дуже мало.
Якщо російська ППО, загартована п’ятирічкою повномасштабної війни проти України, чим далі, тим менш здатна опиратися українським дронам і ракетам, не годна прикрити усіма своїми колами навіть Москву, то що вже казати про білоруську армію?
До столиці Білорусі – Мінська - від нас менше 300 км. Найдальша ціль – Новополоцьк, в якому розташований нафтопереробний завод, який живить пальним наступ РФ на нас – це 450 км. Це - звична відстань для наших дальніх ударних.
Значна частка економіки Білорусі – це нафтопереробка і нафтохімія, якої може не стати в одну ніч. А чи здатна Росія захистити свого союзника? Відповідь очевидна.
Зважаючи, що основа легітимності Лукашенка – це мир для білоруського обивателя, який закрив очі на власну співучасть у різанині українців, існує непоганий шанс, що Лукашенко почне ворушитися.
Додано: Суб 20 чер, 2026 20:01
Додано: Суб 20 чер, 2026 20:03
краще було б спробувати врегулювати це питання. але маємо що маємо... поляки щось дуже невдало почали свої емоції...
Додано: Суб 20 чер, 2026 20:09
Додано: Суб 20 чер, 2026 20:13
Очманіти в нас "євроінтегратори" поборники свобод
Ну москва погана, ладно. Ще Пекін з Мінском до купи. Будапешт паршива вівця.
З Братиславою щось не те. Поляки - приховані посіпаки московитів. У Вашингтоні скрізь агенти краснови
Сподівання лише на "десант антанти" ((c) один каліка) + Кишинів десь тримає козирі
Додано: Суб 20 чер, 2026 20:33
та зрозуміло, як гірше для України, ти будеш за це топити
це іранці полюбляють ультиматуми ставити, потір верещать - "нас за що?" або руські - цих це ще чекає
Додано: Суб 20 чер, 2026 20:50
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