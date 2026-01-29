Додано: Пон 22 чер, 2026 03:06

Banderlog написав: shapo написав:

Я спросил что предъявляет израильский суд Нетаньяху,а не МУС с давно дискредитированным прокурором пакистанцем который никогда не посадит ни Нетаньяху,ни Галанта,ни Путина как бы об этом не мечтали такие как вы - для этого нужно оккупировать Израиль и Россию.

Про семитов хотя бы Википедию открыли прежде чем чушь постить - это лингвистическое понятие не имеющее никакого отношения к этносу или нации,примерно как немцы и французы относящиеся к одной группе.

О палестинцах ещё смешнее.

Нет такого народа и никогда не было.

Его придумали в КГБ СССР в начале 60-х назвав так арабов проживающих в Газе и Иудее и Самарии как ООП.

До 1948г палестинцами называли евреев живших в Эрец Исраэль Я спросил что предъявляет израильский суд Нетаньяху,а не МУС с давно дискредитированным прокурором пакистанцем который никогда не посадит ни Нетаньяху,ни Галанта,ни Путина как бы об этом не мечтали такие как вы - для этого нужно оккупировать Израиль и Россию.Про семитов хотя бы Википедию открыли прежде чем чушь постить - это лингвистическое понятие не имеющее никакого отношения к этносу или нации,примерно как немцы и французы относящиеся к одной группе.О палестинцах ещё смешнее.Нет такого народа и никогда не было.Его придумали в КГБ СССР в начале 60-х назвав так арабов проживающих в Газе и Иудее и Самарии как ООП.До 1948г палестинцами называли евреев живших в Эрец Исраэль

Серйозно ? Лінгвістичне? А якщо євреї не говорять на ідиш а приміром на німецькій мові чи українській то не любов до них вже не є антисемітизмом?

Палестинці народ. І мають право на свою національну державу.

На рахунок мрій то мені якось байдуже чи посадять в гаазі вашого премєра чи ні.

Воюйте собі і далі.)

І розказуйте про антисемітизм оточуючих вас семітів)

Побачим що буде через пару десятку років в європі коли там мусульманські спільноти прийдуть до влади.

Хоча ви як мудрий єврей не побачите, ви вирішили переїхати австралію. В принципі вибір правильний. Серйозно ? Лінгвістичне? А якщо євреї не говорять на ідиш а приміром на німецькій мові чи українській то не любов до них вже не є антисемітизмом?Палестинці народ. І мають право на свою національну державу.На рахунок мрій то мені якось байдуже чи посадять в гаазі вашого премєра чи ні.Воюйте собі і далі.)І розказуйте про антисемітизм оточуючих вас семітів)Побачим що буде через пару десятку років в європі коли там мусульманські спільноти прийдуть до влади.Хоча ви як мудрий єврей не побачите, ви вирішили переїхати австралію. В принципі вибір правильний.

Игра с терминами семиты и антисемиты идёт с 70-х годов 19 века когда этот термин появился у немцев.С тех пор этот расистский антисемитизм не имеющий никакого отношения к арабам претерпел изменения в сторону нового антисемитизма под названием антисионизм и левый антисемитизм в отличие от религиозного антисемитизма в христианстве с императора Константина и исламе переписанных из Торы.Так что эту эквилибристику с этимологией слова антисемитизм оставьте историкам и филологам.Что касается палестинского народа,то тут намного проще - если вы убеждены ,что такой народ существовал до 1964г,то,может, приведет элементы его государственности, упоминания в истории, экономике,праве ибо даже решение ООН от 1947г подразумевало создания двух государств - еврейского и арабского,но никакого не палестинского.Арабы палестинской автономии и сектора Газы который с 2006г после ухода Израиля де-факто и есть государственно- террористическое образование давно могли создать свое государство,тем более что Эхуд Барак давал им для этого все возможные условия.Но оно им не нужно,тк эти потомственные беженцы живущие за счёт подачек с всего мира существуют только для того,чтобы обвинить Израиль в геноциде и апартеиде.В эти образования влиты сотни миллиардов долларов,но они потратили их на тоннели сопоставимые с московским метро и воспитание из детей шахидов единственная цель которых убить еврея.Что касается моей "мудрости", то здесь опять мимо - переезд в Израиль был тщетной попыткой спасти жену от запущенного рака, а выезд в Австралию это соединение с единственным оставшимся мне близким человеком.А насколько это легко и просто спросите у миллионов украинских беженцев вынужденных жить сейчас в других странах,уча новый язык, привыкая к новым правилам и ментальности,особенно в зрелом возрасте.Ну а если ислам действительно победит в Европе ,то Украина от этого точно не выиграет,особенно на фоне нынешней демографической пропасти