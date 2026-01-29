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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18140181411814218143
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:13

  katso написав:............
"- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты?
- Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром :lol: "

П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Массового не было.
И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е.
За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было.
Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно.
Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал.
И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.

P.s. Шаман, что там насчёт ответа Минюста и лингвистики?
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:И что ставите?
Кстати,забыл ответить - сейчас я нахожусь на севере штата Квинсленд в городе Таунсвилл.


репутацію провидця

в Австралії був тільки в Брисбані і Сіднеї (1988), і ніколи вже там не буду(бо не витримаю довгі рейси), навіть до Сінгапуру і те втомився.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:30

  fler написав:..........
авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( :?: ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї.
Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))

Не знаю, кто такие "иже с ним", но Сикорский имел с Украиной мало общего. Разве что рождение в Киеве и учёбу в Киевском политехническом институте в 2008-2012.
"У 1912–1918 роках — головний конструктор авіаційного відділу Російсько-Балтійського вагонного заводу" (на всякий случай, если вы не знаете, напомню - Росбалт находился в Питере). "18 лютого 1918 року емігрував до Французької республіки (Париж), а в березні 1919 року переїхав до США", где и умер "26 жовтня 1972 року в Істоні". И свои вертолёты, благодаря которым он стал знаменит, он создал в США.
Почитайте хотя бы https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:32

  fler написав:
  shapo написав: ...управленческие решения принимались в Москве куда и стекались лучшие кадры с всех республик.

Мда, кібернетики (Глушков та його учні) та авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї.
Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))

А я еще удивлялся давече: какой рейс не смотрю - или украинский Боинг везет или украинский Эирбас. А оно вот оно че...
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:42

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Не очень давно - сельское и городское население сравнялись только в 1965.

Я розумію, що в масштабах космосу 61 рік - то наче мить, але для жалюгідного смертного людства - це майже три покоління

Точнее, чуть больше 2 поколений, учитывая, что сейчас (и уже давненько) не рожают в 18-20 лет.
Но речь, вообще-то, шла о "буржуазно-национальной революции" 1991 года. С 1965 прошло всего 26 лет - одно поколение.
Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:42

  ЛАД написав:
  fler написав:..........
авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( :?: ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї.
Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))

Не знаю, кто такие "иже с ним", но Сикорский имел с Украиной мало общего.

Звиняйте, мала на увазі Антонова))
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:54

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:..........
авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( :?: ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї.
Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))

Не знаю, кто такие "иже с ним", но Сикорский имел с Украиной мало общего.

Звиняйте, мала на увазі Антонова))


А он откуда,разве с Украины?
То,что в Украине при СССР была мощная наука и индустрия никто не спорит, на Байконуре Янгель и Южмаш вполне конкурировали с королевской конторой.
Я писал о принятии управленческих решений,а их после 1991г по большому счету принимать было некому,т.к.кабминовские кадры оставшиеся от УССР были неспособны на это в чем убедился лично.
При СССР свои министерства имели только две республики - Черной металлургии Украина и Цветной Казахстан,да и те были достаточно зависимы от Москвы
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:зато серьезное обучение высокому ивриту для изучения торы,при том что в быту они говорят на идиш считая что иначе оскорбляют святой язык молитв.

це наскільки надо бути обмеженим розумом, щоб замість вивчення математики(чи фізики)
все життя вивчати тору, чи біблію, або коран...жах
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:58

внєзапно, навіть не Булгаков

  ЛАД написав:
  fler написав:..........
авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( :?: ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї.
Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))

Не знаю, кто такие "иже с ним", но Сикорский имел с Украиной мало общего. Разве что рождение в Киеве и учёбу в Киевском политехническом институте в 2008-2012.
"У 1912–1918 роках — головний конструктор авіаційного відділу Російсько-Балтійського вагонного заводу" (на всякий случай, если вы не знаете, напомню - Росбалт находился в Питере). "18 лютого 1918 року емігрував до Французької республіки (Париж), а в березні 1919 року переїхав до США", где и умер "26 жовтня 1972 року в Істоні". И свои вертолёты, благодаря которым он стал знаменит, он создал в США.
Почитайте хотя бы https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Народився в Києві, в сім'ї Івана Сікорського, професора кафедри неврології та психіатрії медичного факультету Київського університету, почесного члена київського клубу російських націоналістів, активного супротивника українського національного відродження

Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:[16][17][18]

Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми вважаємо себе росіянами як виходці з однієї з частин Росії, уважаючи український нарід інтегральною частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегральною частиною Сполучених Штатів
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 13:06

  ЛАД написав:
  katso написав:............
"- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты?
- Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром :lol: "

П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Массового не было.
И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е.
За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было.
Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно.
Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал.
И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.


Ну как же ,а борьба с безродными космополитами с 1948 с убийством Михоэлса и разгоном ЕАК?
А дело кремлёвских врачей- отравителей с незабвенной Лидией Тимощук разоблачившей евреев- вредителей результатом которого готовилась депортация евреев за Полярный Круг ,вот только это благое дело Гитлера лучший друг физкультурников не смог довести до конца ибо сдох.
А после шестидневной войны 1967г и разрыва отношений СССР с Израилем разве не лилась из всех утюгов антисионистская пропаганда с апофеозом в виде антисионистского комитета советской общественности с Драгунским,Зивсом,Быстрицкой и другими верноподдаными евреями?
Ну,что такое отказ вы,конечно,не знали как и борьба за выезд евреев из СССР с уголовщиной,психушками и прочим набором КГБ
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