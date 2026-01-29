katso написав:............ "- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты? - Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром "
П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Массового не было. И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е. За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было. Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно. Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал. И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.
P.s. Шаман, что там насчёт ответа Минюста и лингвистики?
fler написав:.......... авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї. Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))
shapo написав: ...управленческие решения принимались в Москве куда и стекались лучшие кадры с всех республик.
Мда, кібернетики (Глушков та його учні) та авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї. Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))
А я еще удивлялся давече: какой рейс не смотрю - или украинский Боинг везет или украинский Эирбас. А оно вот оно че...
ЛАД написав:Не очень давно - сельское и городское население сравнялись только в 1965.
Я розумію, що в масштабах космосу 61 рік - то наче мить, але для жалюгідного смертного людства - це майже три покоління
Точнее, чуть больше 2 поколений, учитывая, что сейчас (и уже давненько) не рожают в 18-20 лет. Но речь, вообще-то, шла о "буржуазно-национальной революции" 1991 года. С 1965 прошло всего 26 лет - одно поколение. Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми.
fler написав:.......... авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї. Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))
Не знаю, кто такие "иже с ним", но Сикорский имел с Украиной мало общего.
fler написав:.......... авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї. Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))
Не знаю, кто такие "иже с ним", но Сикорский имел с Украиной мало общего.
Звиняйте, мала на увазі Антонова))
А он откуда,разве с Украины? То,что в Украине при СССР была мощная наука и индустрия никто не спорит, на Байконуре Янгель и Южмаш вполне конкурировали с королевской конторой. Я писал о принятии управленческих решений,а их после 1991г по большому счету принимать было некому,т.к.кабминовские кадры оставшиеся от УССР были неспособны на это в чем убедился лично. При СССР свои министерства имели только две республики - Черной металлургии Украина и Цветной Казахстан,да и те были достаточно зависимы от Москвы
fler написав:.......... авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї. Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))
Народився в Києві, в сім'ї Івана Сікорського, професора кафедри неврології та психіатрії медичного факультету Київського університету, почесного члена київського клубу російських націоналістів, активного супротивника українського національного відродження
Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:[16][17][18]
Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми вважаємо себе росіянами як виходці з однієї з частин Росії, уважаючи український нарід інтегральною частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегральною частиною Сполучених Штатів
katso написав:............ "- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты? - Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром "
П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Массового не было. И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е. За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было. Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно. Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал. И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.
Ну как же ,а борьба с безродными космополитами с 1948 с убийством Михоэлса и разгоном ЕАК? А дело кремлёвских врачей- отравителей с незабвенной Лидией Тимощук разоблачившей евреев- вредителей результатом которого готовилась депортация евреев за Полярный Круг ,вот только это благое дело Гитлера лучший друг физкультурников не смог довести до конца ибо сдох. А после шестидневной войны 1967г и разрыва отношений СССР с Израилем разве не лилась из всех утюгов антисионистская пропаганда с апофеозом в виде антисионистского комитета советской общественности с Драгунским,Зивсом,Быстрицкой и другими верноподдаными евреями? Ну,что такое отказ вы,конечно,не знали как и борьба за выезд евреев из СССР с уголовщиной,психушками и прочим набором КГБ