ЛАД писал(а):Или они не знали о настроениях остальной Украины, где тогда о независимости и не думали?
Точно не думали?
Україна часів російської імперії Олекса Довбуш 1700-1745 Іван Котляревський - 1769-1838 - Східна Україна Устим Кармелюк - 1787 - 1835 - Центральна Україна Тарас Шевченко 1814-1861 - Центральна Україна Іван Франко 1856-1916 Розвал імперії часи ЗУНР УНР Василь Вишиваний( Вільям Габсбург) - 1895-1948 Михайло Грушевський (1866–1934) — видатний історик, голова Центральної Ради Української Народної Республіки. - Центральна Україна Симон Петлюра (1879–1926) — головний отаман військ УНР, голова Директорії УНР, борець за незалежність. - Центральна Україна Микола Хвильовий (1893–1933) — засновник літературної організації ВАПЛІТЕ, ідеолог курсу «Геть від Москви!», ключова постать Розстріляного відродження.- Східна Україна Лесь Курбас (1887–1937) — театральний режисер-новатор, засновник театру «Березіль», який вивів українське театральне мистецтво на європейський рівень. - Східна Україна Володимир Вернадський (1863–1945) — природодослідник, філософ, основоположник геохімії, біогеохімії та вчення про ноосферу, перший президент Української академії наук Нестор Махно - 1888-1934 - Центральна Україна Леся Українка 1871-1913 - Центральна Україна
Вы уверены, что, например, Лесь Курбас, Вернадский и Леся Украинка (как и многие другие из вашего списка) мечтали об отделении Украины от РИ/СССР? И при этом были патриотами.
Последний раз редактировалось ЛАД Ср 08 июл, 2026 22:12, всего редактировалось 1 раз.
budivelnik писал(а):............. А багато знаєте прикладів коли якась одна людина спочатку ОПРИЛЮДНИЛА ідею по побудові Держави ,а потім її самостійно реалізувала? Нема - то якого милого придумуєте розового слона? Держави будуються СОТНІ років , живуть тисячі.... То виходить в питанні державотворення успішних нема-значить і Пантеону нема?
Почему нет - Индия, Израиль, Китай. Можно и ещё вспомнить.
Розскажіть мені 1 Хто побудував Індію і в якому тисячолітті до нашої ери Ще памятаю Олександр Македонський пробував Індію завоювати... Тому СЬОГОДНІШНЯ Індія з ким там Махатмом Ганді це не першиа Індія... То як-закреслите всіх індійських махараджей які ще з Македонським воювали? Ізраїль -штучне утворення 1949 року.... Але тоді можна викреслити з історії всіх євреїв до 1949? Китай-існував пару тисяч років... Почнете його звідки? З маодзедуна, а як тоді чанкайші з Тайванем? а як Чінгізиди??
не перша Індія, не перший Китай. Ну то и Україна не перша. Но освобождение Индии и Китая и создание сегодняшних государств было благодаря Ганди и Мао, соответственно. Конечно, не в одиночку.
ЛАД писал(а):не перша Індія, не перший Китай. Ну то и Україна не перша. Но освобождение Индии и Китая и создание сегодняшних государств было благодаря Ганди и Мао, соответственно. Конечно, не в одиночку.
Забавно,что копья вокруг так называемого пантеона до сих ломаются,а на мой простой вопрос насколько он именно сейчас необходим и какие страны его создавали именно в период войны кроме стандартного ярлыка совка и указанием на Израиль где он якобы есть ничего внятного не прочел. В Израиле нет пантеона,есть только кладбище на горе Герцля где хоронят государственных деятелей и военнослужащих,причем Бен Гурион и Менахем Бегин похоронены не там,а военнослужащих ,включая рядовых солдат хоронят до сих пор. Из перевезенных из других стран и захороненных там аж 5 - Герцль и его дети,В.З.Жаботинский и Ханна Сенеш,причем кроме последней остальные завещали похоронить себя там когда Израиль получит государственность. Идея пантеона очень близка именно к клятому СССР где памятниками неизвестному солдату и вечными огнями были утыканы все города и села,а реальные ветераны той войны влачили жалкое существование и о них государство вспоминало раз в году 9 мая. Так что нынешние гордые патриоты независимой Украины поддерживающие эту идею власти очень похожи на критикуемых ими совков, и не только в этом вопросе
ЛАД писал(а):не перша Індія, не перший Китай. Ну то и Україна не перша. Но освобождение Индии и Китая и создание сегодняшних государств было благодаря Ганди и Мао, соответственно. Конечно, не в одиночку.
Забавно,что копья вокруг так называемого пантеона до сих ломаются,а на мой простой вопрос насколько он именно сейчас необходим и какие страны его создавали именно в период войны кроме стандартного ярлыка совка и указанием на Израиль где он якобы есть ничего внятного не прочел. В Израиле нет пантеона,есть только кладбище на горе Герцля где хоронят государственных деятелей и военнослужащих,причем Бен Гурион и Менахем Бегин похоронены не там,а военнослужащих ,включая рядовых солдат хоронят до сих пор. Из перевезенных из других стран и захороненных там аж 5 - Герцль и его дети,В.З.Жаботинский и Ханна Сенеш,причем кроме последней остальные завещали похоронить себя там когда Израиль получит государственность. Идея пантеона очень близка именно к клятому СССР где памятниками неизвестному солдату и вечными огнями были утыканы все города и села,а реальные ветераны той войны влачили жалкое существование и о них государство вспоминало раз в году 9 мая. Так что нынешние гордые патриоты независимой Украины поддерживающие эту идею власти очень похожи на критикуемых ими совков, и не только в этом вопросе
У кожної держави є місце де видатні національні герої. Начасі це було з 1991 року. Наразі прийнято Закон про Пантеон, що він буде создан, потім місце що це буде Печерська Лавра. Потім має бути ідея як обирати національного героя і чи потрібно його труп тарабанити туди, чи достатньо таблички, потім проекти і гроші. Наразі на Пантеон не витрачено не копійки, а ви і ЛАД вже у бараній ріг. Хочете реально насрати мені в душу? На новий рік вийдете на пляж бажано з родиною і собакою на пікнік. Ускладнюю: в нових червоних шортах без зображення зірки і серпа з молотом. Ускладнюю ще гірше: Новий рік, як нове життя йому потрібно радіти. Максимальна складність: там ще подарунки обов'язкові всім, навіть собаці. І я, баобабіха, дійсно скажу: "нарешті цей старий хрич мене зробив в суху, відпочиває і радіє сьогоденню у декомонізованих шортах!"
shapo писал(а):................ Забавно,что копья вокруг так называемого пантеона до сих ломаются,а на мой простой вопрос насколько он именно сейчас необходим и какие страны его создавали именно в период войны кроме стандартного ярлыка совка и указанием на Израиль где он якобы есть ничего внятного не прочел. В Израиле нет пантеона,есть только кладбище на горе Герцля где хоронят государственных деятелей и военнослужащих,причем Бен Гурион и Менахем Бегин похоронены не там,а военнослужащих ,включая рядовых солдат хоронят до сих пор. Из перевезенных из других стран и захороненных там аж 5 - Герцль и его дети,В.З.Жаботинский и Ханна Сенеш,причем кроме последней остальные завещали похоронить себя там когда Израиль получит государственность. Идея пантеона очень близка именно к клятому СССР где памятниками неизвестному солдату и вечными огнями были утыканы все города и села,а реальные ветераны той войны влачили жалкое существование и о них государство вспоминало раз в году 9 мая. Так что нынешние гордые патриоты независимой Украины поддерживающие эту идею власти очень похожи на критикуемых ими совков, и не только в этом вопросе
У кожної держави є місце де видатні національні герої. Начасі це було з 1991 року. Наразі прийнято Закон про Пантеон, що він буде создан, потім місце що це буде Печерська Лавра. Потім має бути ідея як обирати національного героя і чи потрібно його труп тарабанити туди, чи достатньо таблички, потім проекти і гроші. Наразі на Пантеон не витрачено не копійки, а ви і ЛАД вже у бараній ріг. Хочете реально насрати мені в душу? На новий рік вийдете на пляж бажано з родиною і собакою на пікнік. Ускладнюю: в нових червоних шортах без зображення зірки і серпа з молотом. Ускладнюю ще гірше: Новий рік, як нове життя йому потрібно радіти. Максимальна складність: там ще подарунки обов'язкові всім, навіть собаці. І я, баобабіха, дійсно скажу: "нарешті цей старий хрич мене зробив в суху, відпочиває і радіє сьогоденню у декомонізованих шортах!"
Один вопрос и один ответ. 1. В каких странах есть Пантеон Героев и выборы национальных героев? Только именно Пантеон, подписанный и утверждённый, а не просто какое-то центровое кладбише, где хоронят известных людей, не называя их Героями 2. Хочу вас огорчить (или порадовать?). У меня никогда в жизни не было ни червоних шортів, ни одежды с зображенням зірки і серпа з молотом (никакой). И даже нет наколки на груди с профилем Сталина.
По данным ученых, средний уровень тестостерона у мужчин за последние 50 лет снизился вдвое, и общество столкнулось с кризисом мужской фертильности.
Согласно данным, представленным во вторник на ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне, общий уровень тестостерона у мужчин снизился на 54% в период с 1972 по 2019 год.
shapo писал(а):................ Забавно,что копья вокруг так называемого пантеона до сих ломаются,а на мой простой вопрос насколько он именно сейчас необходим и какие страны его создавали именно в период войны кроме стандартного ярлыка совка и указанием на Израиль где он якобы есть ничего внятного не прочел. В Израиле нет пантеона,есть только кладбище на горе Герцля где хоронят государственных деятелей и военнослужащих,причем Бен Гурион и Менахем Бегин похоронены не там,а военнослужащих ,включая рядовых солдат хоронят до сих пор. Из перевезенных из других стран и захороненных там аж 5 - Герцль и его дети,В.З.Жаботинский и Ханна Сенеш,причем кроме последней остальные завещали похоронить себя там когда Израиль получит государственность. Идея пантеона очень близка именно к клятому СССР где памятниками неизвестному солдату и вечными огнями были утыканы все города и села,а реальные ветераны той войны влачили жалкое существование и о них государство вспоминало раз в году 9 мая. Так что нынешние гордые патриоты независимой Украины поддерживающие эту идею власти очень похожи на критикуемых ими совков, и не только в этом вопросе
У кожної держави є місце де видатні національні герої. Начасі це було з 1991 року. Наразі прийнято Закон про Пантеон, що він буде создан, потім місце що це буде Печерська Лавра. Потім має бути ідея як обирати національного героя і чи потрібно його труп тарабанити туди, чи достатньо таблички, потім проекти і гроші. Наразі на Пантеон не витрачено не копійки, а ви і ЛАД вже у бараній ріг. Хочете реально насрати мені в душу? На новий рік вийдете на пляж бажано з родиною і собакою на пікнік. Ускладнюю: в нових червоних шортах без зображення зірки і серпа з молотом. Ускладнюю ще гірше: Новий рік, як нове життя йому потрібно радіти. Максимальна складність: там ще подарунки обов'язкові всім, навіть собаці. І я, баобабіха, дійсно скажу: "нарешті цей старий хрич мене зробив в суху, відпочиває і радіє сьогоденню у декомонізованих шортах!"
Вы слишком высокого о себе мнения, баобабиня,чтобы целью моего пребывания на этом форуме было бы отложить в вашей порохоботской душе любимую вами субстанцию появляющуюся в процессе дефекации у собачьего организма. Если вы упорно отказываетесь понимать то,что я пишу,то повторю ещё раз : 1) вы пишите что почему-то с 1991г идея пантеона как-то не выходила на поверхность, а на пятый год войны вдруг появилась эта шумиха одновременно с захоронением перевезенных останков совсем не безупречных деятелей будто уже других проблем в государстве на сегодняшний день нет и только этот пантеон вместе с дальнейшим распространением мовы в среде неразумных то ли ждунов,то ли совков поможет решить призыв с действиями ТЦК которыми российская пропаганда размахивает в всем мире, с миллионами беженцев и людьми оставшимися без крова, с инвалидами войны и семьям оставшихся без кормильца. Почему о реальных проблемах людей и страны нет такого информационного шума? Или вы и власть их решили и кроме пантеона заняться больше нечем? 2) В Израиле нет места с выдающимися героями если не считать кладбище на горе Герцля где помимо государственных деятелей хоронят и простых солдат погибающих и сейчас. 3) Я уже писал вам однажды,что давать другим советы что им делать,как поступать,а теперь ещё и что им одеть ,особенно когда их об этом не просят,любили давать именно в совке который вы тут вместе с другими клянете,но в реальности копируете примерно как покойная Фарион вступившая в КПСС студенткой и курировавшая изучение иностранцами русского языка,а потом выжигавшего этот русский язык калёным железом даже в детсаду рассказывая какие имена правильные,а какие нет.