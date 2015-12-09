Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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klug писал(а):Нові штрафи НБУ: ПУМБ - 10М, Сибас- 400к, ТАСя - 200к. Що характерно, у ПУМБи найбільший штраф при одному з найбільш відбитих фінмонів у БСУ.
В якості припущення -- для "своїх" там фінмон вельми лагідний і розуміючий. Це він тільки для пересічних "відбитий", можливо не в останню чергу якраз щоб можна було показати: працюємо в поті чола без вихідних, он бачите скільки терористів вже зловили, і нічого в нас тут перевіряти.