ЛАД писал(а):Один вопрос и один ответ. 1. В каких странах есть Пантеон Героев и выборы национальных героев? Только именно Пантеон, подписанный и утверждённый, а не просто какое-то центровое кладбише, где хоронят известных людей, не называя их Героями 2. Хочу вас огорчить (или порадовать?). У меня никогда в жизни не было ни червоних шортів, ни одежды с зображенням зірки і серпа з молотом (никакой). И даже нет наколки на груди с профилем Сталина.
Почнемо, як то кажуть, з кінця. ЛАД, ви і не в Австралії. І без пляжу ) Вам шорти ще рано ) У Австралії НР наступає першим за весь світ, і там зима, то літо за температурою ) Пантеон є у Франції, Німеччини. Це гарні країни для наслідування. 08.07.26 Уряд Литви доручив Міністерству культури країни створити пантеон видатних діячів Литви у Вільнюському соборі. ) шо це коїться?!!! Але мені гріє душу сама ідея, а не викручує у бараній ріг нерозуміння, без жодного торкання навіть волосини до совецької людини. Ідея - гарна, від початку гарна. По героям будемо ще сратися, можна і краще вже після війни, і по трупам - перевозити чи ні, теж (там ще дозвіл рідних), і по коштам, і по проекту будівлі. Все буде срачі! По трупам, є аргумент що Шевченко у Каневі дуже гармонійно і красиво, і сам шлях до Канева дуже живописний. Але чи достойний нац.герой? Абсолютно! Але чи забирати у Канева труп, дуже дискусійно. Можна сратися до схочу ))) І, це не Бандера )))
барабашов писал(а):А Рината и Беню в пантеон "того" или нет?
Насчёт Рината вопрос спорный т к.при отжатии Россией части Донбасса он вроде как и не особенно возражал. А вот Беня назвал Путина маленьким шизофреником ,а Януковича большим и по слухам именно из-за него Гепа с Допой отказали Януковичу в организации ХНР и первые добробаты тоже финансировал он хотя Филатов это и опровергает. По крайней мере пострадал он раньше одного из организаторов партии регионов,министра экономического развития и торговли в правительстве Азарова чудесным образом избежавшего не только люстрации,но и ставшего пятым президентом Украины. Тот до 2016 ещё делал конфетки в Липецке и торговал с ордло. Естественно,Беня делал это не из-за любви к Украине ,а потому,что понимал что пришедшие вслед за российскими войсками российские олигархи сожрут его и не подавятся
ЛАД писал(а):Один вопрос и один ответ. 1. В каких странах есть Пантеон Героев и выборы национальных героев? Только именно Пантеон, подписанный и утверждённый, а не просто какое-то центровое кладбише, где хоронят известных людей, не называя их Героями 2. Хочу вас огорчить (или порадовать?). У меня никогда в жизни не было ни червоних шортів, ни одежды с зображенням зірки і серпа з молотом (никакой). И даже нет наколки на груди с профилем Сталина.
Почнемо, як то кажуть, з кінця. ЛАД, ви і не в Австралії. І без пляжу ) Вам шорти ще рано ) У Австралії НР наступає першим за весь світ, і там зима, то літо за температурою ) Пантеон є у Франції, Німеччини. Це гарні країни для наслідування.
Во-первых, из больших стран,не островов, новый год наступает первым не в Австралии,а в Новой Зеландии и,как это ни прискорбно,в России. Во-вторых, пантеоны в Франции и Германии возникли в времена и для укрепления империй ещё в 19 веке и сейчас только продолжают эту традицию. Украина тоже собирается строить империю? Какую,Австро-Венгерскую ,Российскую или ещё какую-то ?
ЛАД писал(а):Один вопрос и один ответ. 1. В каких странах есть Пантеон Героев и выборы национальных героев? Только именно Пантеон, подписанный и утверждённый, а не просто какое-то центровое кладбише, где хоронят известных людей, не называя их Героями 2. Хочу вас огорчить (или порадовать?). У меня никогда в жизни не было ни червоних шортів, ни одежды с зображенням зірки і серпа з молотом (никакой). И даже нет наколки на груди с профилем Сталина.
Почнемо, як то кажуть, з кінця. ЛАД, ви і не в Австралії. І без пляжу ) Вам шорти ще рано ) У Австралії НР наступає першим за весь світ, і там зима, то літо за температурою ) Пантеон є у Франції, Німеччини. Це гарні країни для наслідування.
Во-первых, из больших стран,не островов, новый год наступает первым не в Австралии,а в Новой Зеландии и,как это ни прискорбно,в России. Во-вторых, пантеоны в Франции и Германии возникли в времена и для укрепления империй ещё в 19 веке и сейчас только продолжают эту традицию. Украина тоже собирается строить империю? Какую,Австро-Венгерскую ,Российскую или ещё какую-то ?
На росії першим? І ця людина мені каже що не має червоних трусів по лодижки з серпом? ))) Першими на планеті Новий рік зустрічають жителі островів Лайн (найбільший — острів Різдва) та частини території острівної держави Кірібаті в Тихому океані. Свято там настає 31 грудня о 12:00 за київським часом.
stm писал(а):Почнемо, як то кажуть, з кінця. ЛАД, ви і не в Австралії. І без пляжу ) Вам шорти ще рано ) У Австралії НР наступає першим за весь світ, і там зима, то літо за температурою ) Пантеон є у Франції, Німеччини. Це гарні країни для наслідування.
Во-первых, из больших стран,не островов, новый год наступает первым не в Австралии,а в Новой Зеландии и,как это ни прискорбно,в России. Во-вторых, пантеоны в Франции и Германии возникли в времена и для укрепления империй ещё в 19 веке и сейчас только продолжают эту традицию. Украина тоже собирается строить империю? Какую,Австро-Венгерскую ,Российскую или ещё какую-то ?
На росії першим? І ця людина мені каже що не має червоних трусів по лодижки з серпом? ))) Першими на планеті Новий рік зустрічають жителі островів Лайн (найбільший — острів Різдва) та частини території острівної держави Кірібаті в Тихому океані. Свято там настає 31 грудня о 12:00 за київським часом.
Этот человек написал ,что речь идёт о больших странах,а не перечисленных островов. И как это ни прискорбно для украинской патриотки именно в России на Камчатке и Чукотке его встречают сразу после Новой Зеландии и Фиджи и до того как он придет в Австралию. PS. Надеюсь,что майка с изображением сивочолого Гетьмана у такой патриотки лежит для торжественных случаев
shapo писал(а): Этот человек написал ,что речь идёт о больших странах,а не перечисленных островов. И как это ни прискорбно для украинской патриотки именно в России на Камчатке и Чукотке его встречают сразу после Новой Зеландии и Фиджи и до того как он придет в Австралию. PS. Надеюсь,что майка с изображением сивочолого Гетьмана у такой патриотки лежит для торжественных случаев
Ні, є чорна футболка Київський Режим. Це не жарт. Я в ній ходжу по Києву чи де мене повіє у ЄС влітку, вона весела ) і виявляє громадян України яких би садити за зраду, росіяни читати просто то не вміють ))) Громадян України які патріотичні і вміють читати теж виявляє ))) у нас одразу настрій на весь день ))) А ви унилим гімном і померти, і мені не дошкуляєте дійсно тим чим могли б )))
shapo писал(а): Этот человек написал ,что речь идёт о больших странах,а не перечисленных островов. И как это ни прискорбно для украинской патриотки именно в России на Камчатке и Чукотке его встречают сразу после Новой Зеландии и Фиджи и до того как он придет в Австралию. PS. Надеюсь,что майка с изображением сивочолого Гетьмана у такой патриотки лежит для торжественных случаев
Ні, є чорна футболка Київський Режим. Це не жарт. Я в ній ходжу по Києву чи де мене повіє у ЄС влітку, вона весела ) і виявляє громадян України яких би садити за зраду, росіяни читати просто то не вміють ))) Громадян України які патріотичні і вміють читати теж виявляє ))) у нас одразу настрій на весь день ))) А ви унилим гімном і померти, і мені не дошкуляєте дійсно тим чим могли б )))
Эту сказку расскажите тем,кто кроме вас в ЕС не был ,кстати,в каких странах и не видел других россиян кроме тех,что озвучивает укрпропаганда и такие патриотки у которых близкие родственники мужчины как и у настоящего патриота сейчас не на фронте.
Вы настолько часто упоминаете слово говно что у меня уже зародилось сомнение уж не копрофил ли вы настолько возбуждённый упоминанием фекалий что не спит в 1 с ночи.
По данным ученых, средний уровень тестостерона у мужчин за последние 50 лет снизился вдвое, и общество столкнулось с кризисом мужской фертильности.
Согласно данным, представленным во вторник на ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне, общий уровень тестостерона у мужчин снизился на 54% в период с 1972 по 2019 год.
🤡 Имперец честно снял маску, Иван Охлобыстин выдал прекрасный образец имперского мышления, когда человек сам приносит верёвку, сам делает узел, сам залезает на табуретку и ещё требует аплодисментов за глубину мысли.
◼️ Главное там даже не гордая фраза "мы имперцы".
◼️ Спасибо, конечно, за признание, мы видимо, должны были дальше играть в театр про братство и сложную геополитику.
◼️ Человек прямо говорит, что вопрос с Украиной надо решить навсегда, потому что иначе через сто лет империя снова воткнётся в ту же историю.
◼️ Вот он, весь гуманизм в красивой упаковке из ржавой фольги.
◼️ Не мир, не сосуществование, не признание границ, а именно ликвидация проблемы как самостоятельного субъекта.
◼️ Дальше начинается любимый цирк с "у меня много друзей украинцев.
◼️ Это такой универсальный пропуск в грязь, который у них заменяет мораль, логику и тормоза.
◼️ У меня есть друзья украинцы, поэтому Украина не должна существовать.
◼️ У меня есть знакомые украинцы, поэтому их государство можно стереть.
◼️ У меня есть украинцы на моей стороне, поэтому остальные украинцы должны внезапно перестать быть народом.
◼️ Очень мощная философия уровня табуретки, которую долго били головой, а потом поставили перед микрофоном.
◼️ Если украинцы, по его версии, те же самые русские, тогда с кем воюет Россия и кого она называет нацистами.
◼️ Получается, воюет со своими же, просто потому что эти свои посмели не хотеть жить под имперской палкой.
◼️ Если же украинцы всё таки отдельный народ, тогда рушится вся сказка про ничем не отличаются.
◼️ Там не позиция, там комок противоречий, который держится только на привычке говорить громко и смотреть уверенно.
◼️ Фраза "Украина не должна существовать, но украинцев уничтожать не надо", звучит как инструкция по культурному удушению с братской улыбкой.
◼️ Мол, людей мы, конечно, не трогаем, просто заберём у них имя, государство, язык, память, право на выбор и политическое будущее.
◼️ Очень мило, почти семейно, просто семья такая, где один родственник алкоголик с топором объясняет остальным, что отдельная квартира им не положена.
◼️ Смешно звучит ссылка на англичанина, который якобы не различает русского и украинца.
◼️ Вот это доказательная база, конечно, какой то англичанин не различает, значит, государства быть не должно.
◼️ По этой логике половину мира можно закрывать к вечеру, потому что турист в баре перепутал словаков со словенцами.
◼️ Имперская мысль вообще любит такую глубину, Ванька наглядный пример.
◼️ Если Украина не должна существовать, тогда зачем называть это освобождением.
◼️ Освобождают того, кому признают право жить свободно.
◼️ Когда человеку говорят, что его дома, имени и государства быть не должно, это не освобождение.
◼️ Это обычная имперская зачистка политической реальности, просто в обёртке про братские народы.
◼️ И вот здесь Охлобыстин полезен, как редкий честный экспонат.
◼️ Он не маскирует империю под безопасность, не прячется за страшилки про НАТО, не строит из себя миротворца.
◼️ Он говорит прямым текстом, что проблема для них не в ракетах, не в базах и не в мифических угрозах, а в самом факте существования Украины.
◼️ Поэтому вся их антинацистская риторика летит в мусорное ведро с приятным металлическим звоном.
◼️ Когда человек называет целую нацию "теми же русскими, просто нацистами", он не борется с нацизмом.
◼️ Он просто объявляет преступлением любое отличие от имперского центра.
◼️ Не захотел раствориться значит нацист, не захотел поклониться значит враг.
◼️ Не захотел быть частью "логичной части нас", значит, тебя надо перевоспитать, сломать или вычеркнуть.
❗️Вот и всё величие этой мысли, Имперец вышел к микрофону и случайно объяснил войну лучше любой украинской статьи.
☝️Не потому что Украина угрожала России, не потому что кто то собирался нападать на Москву, а потому что рядом с империей существовала страна, которая имела наглость быть собой. Для нормального мира это называется независимость, для имперца это называется нерешённый вопрос.