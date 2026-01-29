Достатньо занести шапу в ігнор.
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:11
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:21
так йому відповідає СаШа, і що? теж в ігнор
минулого року в ігнорі були ЛАД, Бандерлог-які багато пишуть
відкриваєш гілку-за 1хв. пролистав, 9 з 10 повідомлень від тих, хто в ігнорі...
а пішов на море купатись, не витрачаєш час чарівного швидкоплинного літа
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не витрачаєш час на повідомлення, які не мають жодного сенсу. Якесь просто бурчання, навіть на сто повідомлень вперед прогнозоване. Так як і байки акурта.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:44
ні це херсон вже закошмарений і взялись за запоріжжя. Де ви там побачили відступ?
Ми перейшли на наступний виток ескалації в війні, з осені рф проведе іще одну бусифікацію.. тому треба посилювати мобілізацію і в нас. Відмінити бронювання студентів і опустити вікові обмеження до 22 років.
Нормальні встигнуть довчитись до бакалавра а решту то вже лазєйки. А також відмінити всякі поблажки для духовенства, упц і так мобілізують, но варто всіх .
А непридатних незаброньованих мобілізувати на військове виробництво.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:46
Кремлю необхідно сформувати «картину перемоги» у війні проти України орієнтовно до вересня цього року. В іншому разі завершення бойових дій за несприятливого сценарію створить пряму загрозу для самої російської влади.
Путін обмежений у часі саме до вересня, адже станом на сьогодні США — єдиний посередник у переговорах, який хоче отримати свою вигоду. Вигода вимірюється і політичним впливом, і грошима. У випадку, якщо у Сполучених Штатів не вийде домовитися з РФ та Україною, їхнє місце можуть зайняти ЄС, Китай або Туреччина. Однак формат домовленостей з іншими країнами для росіян невигідний.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:50
Маладца,сын степей.
Я давно всем это предлагаю сделать.
Тем более что скоро как я уже несколько раз говорил моя активность резко снизится или упадет до нуля и пикейные жилеты этого форума без меня будут обсуждать голова ли Бриан или Чемберлен тоже голова
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:57
Знаток Ближнего востока, это арабы припёрлись сюда и вообще на север Африки из Аравийского полуострова где их родина. Это тебе не только евреи жившие здесь за 1,5 тысячи лет и изгнанные ,но не все, за 700 лет до этого расскажут,но и берберы Марокко,Алжира,Туниса для которых они захватчики хоть и составляют сейчас большинство.
Да и понятие жили для земли которую красочно описал Марк Твен ещё в 19 веке слишком громкое название - это была пустыня и болота по которой кочевали бедуины.
А нынешние так называемые палестинцы это арабы Египта ,Ирака и Сирии припершихся сюда когда началась еврейская колонизация и появилась работа в 30-х годах прошлого века.
Да и землёй этой кто только не владел за 1400 лет,от крестоносцев до турков и британцев
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 09:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1. Так, основна маса українців брала участь у 2СВ у складі окупаційних армій.
2. Це ті українці, які пережили 33 і 37 і мовчали? Ви точно знаєте настрої ТИХ українців? Чи просто перекладаєте уявлення своєї бульбашки на всю масу?
Донцов, Петлюв, Скоропадський - це все звісно ж вихідці зі Львова. Наддніпрянщина з більшовиками не боролась і не була окупована. Можливо нащадки колаборантів не відчували себе колаборантами. Але тоді вони були окупантами.
3. Я думаю, я відповів попереднім пунктом. Ваше уявлення про настрої в 40их не обовязково є правильним. І нема жодних доказів, що воно є правильним, крім радянської пропаганди.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 09:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1. З точки зору права Газа - це просто бунтівна провінція ПА. Для Ізраїлю зручно бачити дві окремі зони: divide et impera.
2. Блокада є блокада.
3. Я не виправдовую ХАМАС. Але я не впевнений, що вирісши там, маючи той самий доступ до освіти, навчання і можливості роботи, знайшов би інший спосіб боротьби. Коли заганяєш пацюка в кут - він починає кусатися.
Коли населення заганяти в сраку - то популяпність таких, як ХАМАС зростає. Ви раніше писали про Йорданію і Ліван, де ФАТХ почав чудити. Але хіба в Йорданії живуть інші араби? З іншою кількістю хромосом? В чому принципова різниця між Йорданією і ПА? Може в окупації Ізраїлем, доступі до освіти і матеріальних благ?
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