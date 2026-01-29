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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1833618337183381833918340>
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:11

  prodigy писал(а):shapo

Так что тогда оккупирует Израиль?


пропоную, створити окрему гілку для Ізраїлю



Достатньо занести шапу в ігнор.
Кочевник
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:21

  Кочевник писал(а):
  prodigy писал(а):shapo

Так что тогда оккупирует Израиль?


пропоную, створити окрему гілку для Ізраїлю



Достатньо занести шапу в ігнор.


так йому відповідає СаШа, і що? теж в ігнор
минулого року в ігнорі були ЛАД, Бандерлог-які багато пишуть
відкриваєш гілку-за 1хв. пролистав, 9 з 10 повідомлень від тих, хто в ігнорі...
а пішов на море купатись, не витрачаєш час чарівного швидкоплинного літа
prodigy
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не витрачаєш час на повідомлення, які не мають жодного сенсу. Якесь просто бурчання, навіть на сто повідомлень вперед прогнозоване. Так як і байки акурта.
Кочевник
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:44

  fler писал(а):
  Banderlog писал(а):Останні два тижні Запоріжжя живе в умовах посилених атак. Ворог змінив тактику та збільшив інтенсивність застосування безпілотників, - Федоров.
На Запорізький напрямок перекинуто один із підрозділів, який раніше тероризував Херсонщину. [/b]

Тобто з Херсонщини уіпали на Запоріжжя? Це часом не від'ємний наступ рф на Півдні?
ні це херсон вже закошмарений і взялись за запоріжжя. Де ви там побачили відступ?
Ми перейшли на наступний виток ескалації в війні, з осені рф проведе іще одну бусифікацію.. тому треба посилювати мобілізацію і в нас. Відмінити бронювання студентів і опустити вікові обмеження до 22 років.
Нормальні встигнуть довчитись до бакалавра а решту то вже лазєйки. А також відмінити всякі поблажки для духовенства, упц і так мобілізують, но варто всіх .
А непридатних незаброньованих мобілізувати на військове виробництво.
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:46

Кремлю необхідно сформувати «картину перемоги» у війні проти України орієнтовно до вересня цього року. В іншому разі завершення бойових дій за несприятливого сценарію створить пряму загрозу для самої російської влади.
Путін обмежений у часі саме до вересня, адже станом на сьогодні США — єдиний посередник у переговорах, який хоче отримати свою вигоду. Вигода вимірюється і політичним впливом, і грошима. У випадку, якщо у Сполучених Штатів не вийде домовитися з РФ та Україною, їхнє місце можуть зайняти ЄС, Китай або Туреччина. Однак формат домовленостей з іншими країнами для росіян невигідний.
https://kontrakty.ua/article/292829
fler
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo писал(а):У арабов восточного Иерусалима статус постоянных жителей Израиля ,намного выше чем у арабов ПА и право получить гражданство Израиля.

Ти умнік, ти розумієш, що ти зараз сортуєш арабів на землі, де жили їхні батьки і діди. А ти туда припхався пару десятків років тому.
sashaqbl
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:50

  Кочевник писал(а):
  prodigy писал(а):shapo

Так что тогда оккупирует Израиль?


пропоную, створити окрему гілку для Ізраїлю



Достатньо занести шапу в ігнор.


Маладца,сын степей.
Я давно всем это предлагаю сделать.
Тем более что скоро как я уже несколько раз говорил моя активность резко снизится или упадет до нуля и пикейные жилеты этого форума без меня будут обсуждать голова ли Бриан или Чемберлен тоже голова
shapo
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:57

  sashaqbl писал(а):
  shapo писал(а):У арабов восточного Иерусалима статус постоянных жителей Израиля ,намного выше чем у арабов ПА и право получить гражданство Израиля.

Ти умнік, ти розумієш, що ти зараз сортуєш арабів на землі, де жили їхні батьки і діди. А ти туда припхався пару десятків років тому.


Знаток Ближнего востока, это арабы припёрлись сюда и вообще на север Африки из Аравийского полуострова где их родина. Это тебе не только евреи жившие здесь за 1,5 тысячи лет и изгнанные ,но не все, за 700 лет до этого расскажут,но и берберы Марокко,Алжира,Туниса для которых они захватчики хоть и составляют сейчас большинство.
Да и понятие жили для земли которую красочно описал Марк Твен ещё в 19 веке слишком громкое название - это была пустыня и болота по которой кочевали бедуины.
А нынешние так называемые палестинцы это арабы Египта ,Ирака и Сирии припершихся сюда когда началась еврейская колонизация и появилась работа в 30-х годах прошлого века.
Да и землёй этой кто только не владел за 1400 лет,от крестоносцев до турков и британцев
shapo
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД писал(а):1. Тут высказывалось мнение, что украинцы участвовали во 2 МВ как колониальные войска. Вы согласны с таким мнением?
2. Надеюсь, вы знаете или хотя бы догадываетесь, что украинцы (кроме западных) не ощущали и не считали Украину оккупированной. Соответственно, не считали себя коллаборантами. В такой ситуации логичнее, чтобы УПА считали их не коллаборантами, а врагами. Тогда понятнее их отношение к "понаехавшим". Такого не было?
3. Какую Украину планировали создать УПА (в каких границах)? Только Западную?
Или всю? Если всю, то на что они рассчитывали? Или они не знали о настроениях остальной Украины, где тогда о независимости и не думали? Или "железной рукой приведём Украину к счастью"? Действительно интересно и я этого не знаю.

1. Так, основна маса українців брала участь у 2СВ у складі окупаційних армій.
2. Це ті українці, які пережили 33 і 37 і мовчали? Ви точно знаєте настрої ТИХ українців? Чи просто перекладаєте уявлення своєї бульбашки на всю масу?
Донцов, Петлюв, Скоропадський - це все звісно ж вихідці зі Львова. Наддніпрянщина з більшовиками не боролась і не була окупована. Можливо нащадки колаборантів не відчували себе колаборантами. Але тоді вони були окупантами.
3. Я думаю, я відповів попереднім пунктом. Ваше уявлення про настрої в 40их не обовязково є правильним. І нема жодних доказів, що воно є правильним, крім радянської пропаганди.
sashaqbl
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД писал(а):1. Мы сейчас говорим о Газе.
Газа и Зап. Берег с 2007 совершенно отдельные формирования.
2. Блокада Газы была введена в 2007 после захвата власти ХАМАСом и его отказа признать право Израиля на существование. Причём (уже не раз писал), была введена Израилем и Египтом (!). И эта блокада как-то не помешала поставкам оружия в Газу и строительной техники, которая, в частности, была использована и для строительства тоннелей.
Условия блокады были достаточно жёсткие, но менялись в зависимости от обстановки - ослаблялись в периоды стабилизации и ужесточались в периоды обострений. При этом контрабанда процветала. Думаю, стоило бы ХАМАСу отказаться от вооружённой борьбы и признать Израиль и блокада была бы снята. Как её не было до ХАМАСа.
3. Популярности ХАМАСа способствовало многое. И политика Израиля в т.ч. Но я не представляю себе, какую политику мог/должен был проводить Израиль. Требования Израиля с 2007 и до 2023 были:

1. З точки зору права Газа - це просто бунтівна провінція ПА. Для Ізраїлю зручно бачити дві окремі зони: divide et impera.
2. Блокада є блокада.
3. Я не виправдовую ХАМАС. Але я не впевнений, що вирісши там, маючи той самий доступ до освіти, навчання і можливості роботи, знайшов би інший спосіб боротьби. Коли заганяєш пацюка в кут - він починає кусатися.
Коли населення заганяти в сраку - то популяпність таких, як ХАМАС зростає. Ви раніше писали про Йорданію і Ліван, де ФАТХ почав чудити. Але хіба в Йорданії живуть інші араби? З іншою кількістю хромосом? В чому принципова різниця між Йорданією і ПА? Може в окупації Ізраїлем, доступі до освіти і матеріальних благ?
sashaqbl
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