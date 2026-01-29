shapo писал(а):........ И с храмовой горой с мечетью Аль Акса с иорданским Вакфом тоже нужно исправлять ошибку атеиста Моше Даяна не понимающего роль религии для мусульман.
Как исправлять?
атомною бомбою довбанути. Тричі. Пробоема тільки що в ізраеля її нема.
Атомные бомбы для каждой арабской столицы у Израиля были ещё в 1973г когда в критические для страны дни октября Голда Меир приказала их уже выкатить. Но как сказал мне знакомый изра услышавший это от одного из участников той войны гораздо раньше Никсон испугался последствий и организовал воздушный мост с поставкой оружия что помогло Израилю победить в войну Судного дня дойдя почти до Дамаска и Каира. Но для решения никаких других задач кроме возмездия при настоящей угрозе существованию Израиль ,конечно,его никогда применять не будет в отличие от Ирана или КНДР. Даже Россия пока не решилась.
ЛАД писал(а):По соглашениям ООП официально признала право Израиля на существование в мире и безопасности и отказалась от терроризма. Израиль признал ООП единственным легитимным представителем палестинского народа. Изначально помешало сопротивление радикалов ХАМАС и «Исламского джихада». Исламисты категорически отвергли Осло. Чтобы сорвать соглашения, ХАМАС начал волну кровавых терактов-самоубийств в израильских автобусах и кафе. Это настроило израильское общество против уступок палестинцам. И захват власти в Газе ХАМАС не объясняется только срывом соглашений в Осло. Тем более, что именно ХАМАС сделал всё для срыва соглашений и дальнейших переговоров.
Та невже тільки ХАМАС? А теракт в Хевроні? А вбивство Іцхака Рабина? Теж ХАМАС?
Я где-то писал, что Израиль белый и пушистый? Конечно, нет. Там есть свои радикалы и экстремисты. Такие, как Барух Гольдштейн, совершивший расстрел в Хевроне, или Игаль Амир, застреливший Ицхака Рабина. Есть и мечтающие о "Великом Израиле". При этом государство Израиль не провозглашает Гольдштейна героем, безоговорочно осудило теракт и выплатило компенсации палестинцам. Согласитесь, это немного не похоже на поведение ХАМАС, превозносящего террористов, требующего освобождение осуждённых террористов из израильских тюрем и ради этого захватывающего заложников. Вывод войск из Газы в 2005 дался правительству Ариэля Шарона очень нелегко, пришлось преодолеть очень сильное сопротивление правых (сам Шарон тоже относился к правым, но умеренным), тем не менее это решение было принято. От ХАМАС после этого требовалось очень немного - признать право Израиля и отказаться от террористической деятельности. Но нет, они предпочли воевать и лозунг "From the river to the sea, Palestine will be free", от которого не отказались до сих пор. А всякие европейские и американские леваки повторяют его, даже не задумываясь.
ЛАД писал(а):А вообще борьба за национальную независимость очень часто (обычно?) маскирует один вопрос: кто будет доить корову - свой хозяин или чужой. Причём, корове это очень часто фактически совершенно безразлично. Хотя её могут убедить, что "свой" лучше.
З зараз пішла дуже зручна імперска пропаганда. ........ А мені не дуже.
Уже отвечал на этот пост, но немного дополню. Если у нас после войны действительно будет приток западного капитала, появятся предприятия, созданные западными фирмами, вы откажетесь работать на них? "Это ж чужие!"
Если они не будут знать украинский, а будут говорить на английском или (не доведи господи) на ломаном русском, вы откажетесь понимать их и будете требовать разговаривать по-украински? (На русском они могут говорить просто потому, что русский в мире знает больше людей, чем украинский. Со временем, конечно, те, кто придёт всерьёз и надолго, выучат украинский, но то со временем).
Краткое содержание - Европейская комиссия планирует установить минимальный процент потребления электроэнергии — проект предложения. - Часть мер реагирования ЕС на резкий рост цен на нефть и газ. - Ускоренная электрификация означает более масштабный переход к электромобилям и тепловым насосам. - Проект плана должен быть опубликован 17 июля. БРЮССЕЛЬ, 9 июля (Reuters) - Европейский союз планирует ввести ряд мер и схем финансирования, направленных на перевод большей части своей экономики на электроэнергию вместо нефти и газа, как следует из проекта предложения Европейской комиссии, с которым ознакомилось агентство Reuters. Проект плана, который Комиссия должна опубликовать 17 июля, является частью ответных мер ЕС на энергетические последствия войны с Ираном, которая привела к резкому росту цен на нефть и газ в Европе, стране с высокой импортной нагрузкой. По данным ЕС, с конца февраля война увеличила расходы ЕС на импорт нефти и газа на 50 миллиардов евро (57,11 миллиардов долларов).
ЛАД писал(а):Вывод войск из Газы в 2005 дался правительству Ариэля Шарона очень нелегко, пришлось преодолеть очень сильное сопротивление правых (сам Шарон тоже относился к правым, но умеренным)
Было даже возбуждено уголовное дело над участниками проведения молитвы пульса-де-нура в июле 2005 над Шароном в результате которой у него в январе 2006 случился инсульт и он впал кому и через 8 лет не приходя в сознание скончался в 2014. Вроде бы такая же молитва проводилась по Рабину в 1995 и Сталину в 1953 хотя считается,что она действует только на евреев. Поэтому на всякий случай рекомендую бояться всем делать евреям плохо хотя как атеист я в это и не верю.
shapo писал(а): Атомные бомбы для каждой арабской столицы у Израиля были ещё в 1973г когда в критические для страны дни октября Голда Меир приказала их уже выкатить. Но как сказал мне знакомый изра услышавший это от одного из участников той войны
shapo писал(а): Атомные бомбы для каждой арабской столицы у Израиля были ещё в 1973г когда в критические для страны дни октября Голда Меир приказала их уже выкатить. Но как сказал мне знакомый изра услышавший это от одного из участников той войны
shapo писал(а): Атомные бомбы для каждой арабской столицы у Израиля были ещё в 1973г когда в критические для страны дни октября Голда Меир приказала их уже выкатить. Но как сказал мне знакомый изра услышавший это от одного из участников той войны
це брехня. Нема атомки в ізраеля.
Конечно,нет,но если будет нужно он ее применит
це лиш понти. ) на такій території ні створити замкнутий цикл, ні обслуговувати 90 боєголовок не можливо.