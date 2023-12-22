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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12159121601216112162>
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:18

moveton
Только не понятно что делать с теми, кто не заплатит

Ну ви, наприклад , похвалили. Сказали «красавчіг», що з/п в кріпті. Потім наваяли пост в якому сказали що платять податки тільки лохи, а чим більше приховав , тим краще.
Hotab
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:18

  M-Audio писал(а):
  budivelnik писал(а):б - що за це отримав..
Тут є одна така незручність. Порахувати вартість того, що ти отримав, можна тільки коли ти сплачуєш за отримане добровільно, і в тебе є вибір з кількох незалежних постачальників. У випадку з "послугами" що надаються державою, ані першого, ані другого немає. Тож держава може у "витрати на твоє утримання" записати довільну суму, і ганьбити тебе перед сусідами, що ти сплатив державі менше, ніж від неї отримав. Навіть якщо "послуга" індивідуальна, на кшталт пластику водійського посвідчення. Скільки там зараз "за видачу бланка" хочуть? Отож. А якщо послуга для всіх, хоча б той самий асфальт, можливість щось навіть приблизно правдоподібно порахувати стає зовсім примарною.
Тут є нюанс
Перше - тебе гнобить не Держава а сусіди
Друге - якщо ти заплатив не менше сусідів-цікаво як Вас загнобить Держава? Який інструмент?
Третє - гляньте повідомлення вище, там є що всі послуги КОМЕРЦІЙНІ і Ви оплачуєте тільки ті по які звертаєтесь
І останнє
Є речі які Держава повинна робити централізовано ( армія ) а є ті від яких Державу можна відсторонити (освіта/медицина)
Тому чим менше того що робить Держава - тим менше Ви платите наверх
Друге питання що гроші на сільському/міському/районному рівні - Ви в стані обрахувати і виставити претензії вже своїм прямим обранцям а не віртуальним в Києві.
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik писал(а):Робите все ПЛАТНИМ, от тільки людина ДОПЛАЧУЄ РІЗНИЦЮ між виставленим рахунком і попередньо сплаченими податками...
2 Виявиться що податків треба зібрати менше, а ті хто не заплатили податки можуть користатись медициною/навчанням/дотаціями - за повну вартість...

А зачем так сложно-то? Если всё станет "pay on demand", то налоги становятся лишней сущностью. Оно-то и хорошо, ничего собирать не надо и каждый заплатит за нужное лично ему. Не понятно только что делать с вещами, которые по своей природе делаются на коллектив. Начиная с домового счётчика тепла, наличие которого уменьшает счёт от тепловиков в разы и заканчивая армией страны. Получается, что всё такое, что нельзя индивидуально не давать, должно быть на добровольных пожертвованиях, как тут уже выше сказали. Именно реально добровольных, а не общественное порицание за то, что мало в банку кинул. Может и хорошая система в плане эффективности расхода средств, только боюсь, что общего будет тогда построено не много и сосед на системе с принудиловкой тебя съест.
moveton
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 23:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton писал(а):А зачем так сложно-то?
Давайте без чарівних паличок...
1 Треба зробити ХОЧ ЩОСЬ в цьому напрямку.
Поки не зроблений маленький перший крок, то спроба переступити через прірву чревата тим що або штани порвем, або в прірву впадем.
2 Покроково це наступне
а - треба зробити щоб платили ВСІ однаковий відсоток (хоча б , бо зараз три різних варіанти з різними відсотками) які це мають бути відсотки -мені по барабану
після того як пройшли перший крок(платять всі і на однакових умовах), переходимо до наступного
б - зменшуємо ПЕРЕРОЗПОДІЛ через Державний Бюджет
(навіщо забирати у всіх однаково щоб потім віддати бідним те що в них перед цим забрали ?), тобто модернізуємо по принципу Європи
є мінімум неоподаткований(для всіх)
є різні варіанти ( ріст відсотків разом з ростом прибутку, падіння відсотків разом з ростом прибутку, однакові відсотки на весь прибуток)
Далі зменшуємо вплив Держави шляхом ПЕРЕБИРАННЯ на себе тих обовязків які зараз лежать на Державі(децентралізація)

і от так маленькими кроками , років за 30 (якщо почнемо вчора) дивишся і доберемся до сьогоднішнього рівня життя в Польщі... бо рівень життя це не Закони, це свідомість тих хто ці закони буде або виконувати або порушувати.

ПС
для мене найкраще це переведення на комерцію все і вся... це ПРИШВИДШИТЬ розвиток України і в мене зявиться надія що ВНУКАМ ПОВЕЗЕ, але надія буде реалізована тільки в тому випадку якщо ДІТИ попрацюють.
ППС
Те що я розповідаю(агітую) чимось нагадує Комуністичну ідею..
От тільки я свій комунізм пропоную будувати не через загальну бідність і примус , а через загальну відповідальність за свої рішення (індивідуальну загальну відповідальність) і за те що КОЖЕН повинен відповідати максимально за свої рішення і чим далі від нього центр прийняття рішення тим меншу відповідальність за ті рішення людина несе.
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 23:33

  budivelnik писал(а):яка отримала 100 000 - с платила з них 8000 і розповідає що дурень той двірник
який отримав 10000 і сплатив тих самих 8000 - точно не меценат..
Жлоб - може бути
самозакоханий павич - також може бути..
Але не меценат...


от нащо ви з себе дурника корчите і починаєте пересмикувати?
ви що знімете шляпу перед тим в кого офіційна зп 150К з усіма наслідками у вигляді офіційних податків?
так якщо ніхто спасибі не скаже за те що ти наповнюєш бюджет - то нащо паритися?
tester3373
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 08:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik писал(а):Бо в громадах не люблять коли хтось виривається вперед або тих кого треба тягнути...
Як бачите-спритність рук і жодного шахрайства..
і комітетів не треба, все компютер податкової зробить...

Рекомендую Вам попрацювати в ОСББ з боржниками. Всі списки відомі, у всіх єдиний тариф на площу і при тому люди діляться на 2 категорії: 1. все добросовісно платять; 2. забили великий болт і роками нічого не платять. Серед них є 2 підкатегорії: дуже розумні, які пропонують "подати на них в суд, а вони доведуть, що послуги надані неналежної якості" і алкаші, яким просто все до лампочки.
Дюрі-бачі
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik писал(а):Якщо основна кількість і обєм субсидій йде бідним... то треба зменшити кількість тих кому ці субсидії нараховуються..
А раз так - то зменшивши ПОДАТКОВЕ навантаження на перших наприклад 10000 грн- можна ЗМЕНШИТИ кількість тих хто отримує субсидії...

так суть субсидий - не в єтом... а в том, чтоб владельцывсяких обленерго без судов с неплательщиками - спокойно получали свой прогнозируемый доход...
  budivelnik писал(а):людина
яка отримала 100 000 - с платила з них 8000 і розповідає що дурень той двірник
який отримав 10000 і сплатив тих самих 8000 - точно не меценат..

ви забули, що дворник - отрымує жилплощадь... И в целом ничем не рискует.
А единщик - берет определенный риск. Он может и закрыться через месяц, пушо законодавство поменяли. Или обанкротиться, пушо его система, выстроеная годами - просто перестала работать потому как чтото появилось новое(ну типа как газетный бизнес помер в свое время)
Премия за риск должна быть? Вот она и есть.
  budivelnik писал(а):Мене ВКУРВЛЮЄ коли дохід 100 000 а платить 4 000 і розповідає що так треба....

правды ради, в Омериках - люди штаты меняют, чтоб меньше платить)) Эпол вон тоже в Ирландии ничего не платил(почти ничего по их меркам). Весь мир так живет. А для вас это просто не сходится с идеальным социализмом...

А как же тезис - что налоги оплаивают ЗП в армии, так в итоге - еще и квартиру военным выдают. Т.е. с чего-то налогоплательщик, живущий в семном жилье и стартующий власну справу - должен в итоге купить вояке житло. Справедливо? )

  budivelnik писал(а):викладати у відкритий доступ інформацію про отримані доходи і сплачені з них податки....

Это - тупиковый путь...
  budivelnik писал(а):вивішують же ш коло підїздів список боржників ЖЕКу і нічого

Верно. Ничего... не меняет этот список - НИ-ЧЕ-ГО ))




  budivelnik писал(а):Перше - тебе гнобить не Держава а сусіди
Друге - якщо ти заплатив не менше сусідів-цікаво як Вас загнобить Держава? Який інструмент?


Це тупо фантастика! Щоб сусіди гнобили - вони повинні бути обізнаними. А як вже тут вірно казали вже - більшості тупо пофіку! Їм тре від ЗП до ЗП дотягнути, та пожалкуватися на кухні як все погано, та начайніка ЗП не хоче підіймати...
Більшисть застрягла на першому рівні по Маслоу. Їм далеко до того про що ти мрієш))
І саме грусне - що ніяка зміна механізму опадаткування цього не зміне.


  budivelnik писал(а):треба зробити щоб платили ВСІ однаковий відсоток

Гена 5.10 детектед. Царство небесне...
dimo_0n
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:37

dimo_0n

Т.е. с чего-то налогоплательщик, живущий в семном жилье и стартующий власну справу - должен в итоге купить вояке житло. Справедливо? )


Якщо це не справедливо, то він сам може піти отримати в ЗСУ житло. Квиток в ЗСУ ніколи не був для богоізбрпнних, як в депутати ВР. Кожен за бажанням може піти і отримати там житло. А якщо не йде, то очевидно те житло не перекриває (особисто для нього) всі мінуси служби в ЗСУ.

Логіка тут дуже проста: вояка потрібен державі і платнику податків? Потрібен. Отже треба знайти того хто хоче ним бути. Стимул існує лише - матеріальний (зарплата, житло, пільги) . Якщо за 35 років Україна так і не перейшла цілком на контрактну (за гроші) армію, не змогла знайти достатню кількість бажаючих бути в/сл - це ознака що стимули були недостатні. Не принципово чого саме недостатньо, з/п чи квартири. Весь пакет вцілому не привабливий.
Hotab
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

З 4 вересня 2026 року НБУ вводить у обіг нову купюру у 2000 грн. із зображенням Василя Стуса. Ось така х..ня, малята. Пам'ятаю 92-96 роки з купонами-карбованцями. Теж усе гарно починалося. Спочатку максимальна купюра була 100 купонів. У 1996 усе закінчилося купюрою в 1 000 000 купонів. Впевнений, що побачимо купюри і 5000 грн і 10000 грн.
vitaxa2006
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:16

  budivelnik писал(а):Чим БАГАТША людина ТИМ більше благ вона використовує.

Нічого подібного. Все навпаки. Схоже, вихід на пенсію змінив ваш світогляд :-D


  budivelnik писал(а):Простий приклад
Скільки бідних ходили на Євро 2012 ? А скільки на це витратила Держава будуючи дороги-стадіони. Так понти... але понти якраз цікавили БАГАТИХ

Не знаю, я не ходив. Як на мене той футбол це розвага для люмпена як раз...
А щодо понтів - більшість багатих людей, яких я знав, ходили в джинсах і не "понтовались". А ось люмпен завжди намагався купити айфон, чи яскраву тачку в кредит, чи ще десь випендритись...

  budivelnik писал(а):Друге - скільком бідним цікаво що розробляють науковці ? Але ж вони платять

А скільком багатим то цікаво?.. І що ті науковці розробили?
Приклад пальцем у небо, як на мене.
sergey_sryvkin
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