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майбуття. Куди у світі? Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі? + Добавить

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за темой Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 78910 Добавлено: Вс 05 июл, 2026 10:03 Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі? https://bank.gov.ua/ua/payments/payment ... WXMDFs7BLF



№

з/п Найменування учасника платіжної системи

(торговельна марка, веб-сайт) Тип учасника Номер реєстраційного свідоцтва/



"TransferGo"

Дата внесення відомостей до РПІ: 27.10.2021



Ознака платіжної системи: міжнародна

Країна: Великобританія

Найменування оператора: TRANSFERGO LTD







повідомлення про внесення відомостей Дата реєстраційного свідоцтва/

повідомлення про внесення відомостей

1 АТ "КБ "ГЛОБУС" банк 27-0020/18320 17.03.2023

2 АТ "ПУМБ" 27-0020/48238 05.07.2023





І ще таке

https://bank.gov.ua/ua/payments/payment ... ndication= з/п Найменування учасника платіжної системи(торговельна марка, веб-сайт) Тип учасника Номер реєстраційного свідоцтва/"TransferGo"Дата внесення відомостей до РПІ: 27.10.2021Ознака платіжної системи: міжнароднаКраїна: ВеликобританіяНайменування оператора: TRANSFERGO LTDповідомлення про внесення відомостей Дата реєстраційного свідоцтва/повідомлення про внесення відомостей1 АТ "КБ "ГЛОБУС" банк 27-0020/18320 17.03.20232 АТ "ПУМБ" 27-0020/48238 05.07.2023І ще таке fox767676

Сообщения: 5762 С нами с: 13.06.20 Благодарил (а): 430 раз. Поблагодарили: 231 раз. Добавлено: Вс 05 июл, 2026 11:11 fox767676 писал(а): https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/X8p2TaQyXTkoChRJftta6cWXMDFs7BLF



№

з/п Найменування учасника платіжної системи

(торговельна марка, веб-сайт) Тип учасника Номер реєстраційного свідоцтва/



"TransferGo"

Дата внесення відомостей до РПІ: 27.10.2021



Ознака платіжної системи: міжнародна

Країна: Великобританія

Найменування оператора: TRANSFERGO LTD







повідомлення про внесення відомостей Дата реєстраційного свідоцтва/

повідомлення про внесення відомостей

1 АТ "КБ "ГЛОБУС" банк 27-0020/18320 17.03.2023

2 АТ "ПУМБ" 27-0020/48238 05.07.2023





І ще таке

https://bank.gov.ua/ua/payments/payment ... ndication= https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/X8p2TaQyXTkoChRJftta6cWXMDFs7BLFз/п Найменування учасника платіжної системи(торговельна марка, веб-сайт) Тип учасника Номер реєстраційного свідоцтва/"TransferGo"Дата внесення відомостей до РПІ: 27.10.2021Ознака платіжної системи: міжнароднаКраїна: ВеликобританіяНайменування оператора: TRANSFERGO LTDповідомлення про внесення відомостей Дата реєстраційного свідоцтва/повідомлення про внесення відомостей1 АТ "КБ "ГЛОБУС" банк 27-0020/18320 17.03.20232 АТ "ПУМБ" 27-0020/48238 05.07.2023І ще таке



Це шо і до чого? Це шо і до чого? посетитель Сообщения: 1618 С нами с: 22.12.18 Благодарил (а): 6 раз. Поблагодарили: 249 раз. Добавлено: Вс 05 июл, 2026 11:18 посетитель







Я це виклав як підтвердження що на рівні НБУ Трансферго дозволений для Пумба та Глобуса

Генома у тих списках сертифікованих НБУ систем міжнародних переказів чомусь взагалі нема

посетитель писал(а): Кто с Глобуса Ику пополнять захочет - лучше этого не делать.Заблокирует.Даже мелкую сумму.Лучше выбрать другой банк. Кто с Глобуса Ику пополнять захочет - лучше этого не делать.Заблокирует.Даже мелкую сумму.Лучше выбрать другой банк. Я це виклав як підтвердження що на рівні НБУ Трансферго дозволений для Пумба та ГлобусаГенома у тих списках сертифікованих НБУ систем міжнародних переказів чомусь взагалі нема fox767676

Сообщения: 5762 С нами с: 13.06.20 Благодарил (а): 430 раз. Поблагодарили: 231 раз. Добавлено: Вс 05 июл, 2026 16:36 Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі? Цього було б достатньо: "Я це виклав як підтвердження що на рівні НБУ Трансферго дозволений для Пумба та Глобуса". посетитель Сообщения: 1618 С нами с: 22.12.18 Благодарил (а): 6 раз. Поблагодарили: 249 раз. Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:09 облігації і/або DRS

Аж таких чорних днів у світі не повинно бути.





fox767676 писал(а): Не знаю на шо цей хитрун Портніков наяткає

США ? РФ? ФРН? Швейцарія? ЄС?

За Швейцарію - статус міжнародного центру накопичення капіталів + грамотна політична філософія + коллайдер спонукають мене з віком підвищувати частку безготівкового CHF + їх держоблігацій (Eidgenossen) у портфелі Не знаю на шо цей хитрун Портніков наяткаєСША ? РФ? ФРН? Швейцарія? ЄС?За Швейцарію - статус міжнародного центру накопичення капіталів + грамотна політична філософія + коллайдер спонукають мене з віком підвищувати частку безготівкового CHF + їх держоблігацій (Eidgenossen) у портфелі



Та х.з. на що вони всі натякають...



Але на тлі свинств, які робляться довкола ТЦК у Львові -- радий, що більшість грошей на Заході, і ще є можливість слати далі.

Добром це все скінчитись не може, якщо і далі всі жуватимуть отак шмарклі...



Втім, і Захід лячний.

От Василь Павлюк десь викопав англ.мовну графіку про "глобал копапс"

https://www.facebook.com/share/1FGZKU4FHi/



Ще якийсь давній перевірений фін.пророк минулих обвалів, знову бачить наступний...



Нервово це все якось.

А останні місяці навіть і нема часу порпатись у фін.ринках.



Трохи глибше дослідив лише tlt, i ucits аналоги амер.довгих облігацій:

Dtla($) і його дзеркало Sxrc(€).

Тут, правда, теж ніяких гарантій, що не завалиться, бо якийсь перець із фрс ніби теж натякав. Що ставку вже от-от хоче підняти.

Але таки докупив. Ця бідося і так вже півдесятиліття падає. Куди вже далі...?

До речі, дуже кумедний саме Sxrc, бо графік у нього майже постійно схожий на сходинки, реал.гравців мало, мабуть. І це гра, по суті, з ринкоробами -- хто перший кліпне. Але є підозра, що вони зовсім не кліпають.

Закинув десяточку. Трохи почекав, потім сам підняв ціну, ibkr ще пише якесь дивне повідомлення про якісь нереальні 3% відхилення.

Але що цікаво -- потім ціна угоди висвічується як головна всього etf і висить годинами. "Я пам'ятник собі нерукотворний..."

Втім, вже звик все купувати за єври, і якось і не хочеться конвертовуватись.





Ще треба би, мабуть, придивитись до металів.

Вони і взимку не були аж надто дорогі якщо відносно sp500 (десь на перших сторінках робив порівн.таблицю). А нині -- то й ще вигідніше стало.

А ще зустрічав смішне фото з підписом типу "останній шанс купити срібло дешево".







DRS



https://www.facebook.com/share/19CrnSHAG2/

страшна стаття на тему, що наші акцій записані на компанію Cede & Co (номінальний тримач депозитарію DTC), а там "трошки" безлад...



і додатково спитав геміньку про dole food:



Так, це абсолютна правда. Прецедент із компанією Dole Food у 2017 році став класичним та найбільш резонансним прикладом "кризи обліку акцій" у США. [1]



У матеріалах справи Делаверського канцлерського суду (In re Dole Food Co.) зафіксовані саме ті цифри, про які ви говорите: [2, 3]



36 793 758 акцій — офіційна кількість акцій, що входили до колективного позову (судовий клас). Саме такий обсяг було зареєстровано в системі депозитарію DTC. [2, 3]



49 164 415 акцій — загальна кількість обґрунтованих і зовні повністю валідних вимог (facially valid claims), які подали 4 662 інвестори для отримання судових виплат. [3, 4]



Таким чином, інвестори вимагали виплати за обсяг акцій, який на 33% перевищував реальну кількість акцій компанії в обігу . [5, 6]



Чому так сталося?



Суддя Трэвіс Ластер (J. Travis Laster), який вів цю справу, та фінансові аналітики (зокрема відомий колумнист Bloomberg Метт Левін) детально описали причини: [6, 7]



Короткі продажі (Short Selling) та позичання акцій: Коли інвестор "шортить" акцію, його брокер позичає папір у довгострокового власника (Власник А) та продає його на ринку новому покупцеві (Власник Б). У результаті і Власник А, і Власник Б бачать у своїх брокерських кабінетах, що вони володіють акцією. Коли Dole Food виплачувала компенсацію за рішенням суду, право на виплату мали обидва, що фактично подвоїло облік одних і тих самих акцій у базі брокерів. [4, 8]



Технічний збій періоду "заморозки" (Chill period): Поки тривав процес примусового викупу компанії та переведення її в приватну власність, DTC ввела режим обмеження торгів. Проте в останні дні перед закриттям угоди на біржі пройшли величезні обсяги торгів (понад 32 млн акцій), які централізований реєстр DTC просто не встиг коректно розподілити між реальними кінцевими покупцями та продавцями. [1, 2]



Як вирішили проблему?



Оскільки визначити, чия саме вимога була "порожньою" (через шорт-позиції), було фізично неможливо без багатомільйонних витрат і років аудитів, суд ухвалив рішення передати виплату судовим адміністраторам та безпосередньо брокерам, щоб вони розподілили кошти пропорційно, а інвестори, які тримали "фантомні" акції через шорт-продажі, вирішували питання безпосередньо зі своїми брокерськими фірмами. [3, 8]



Саме справа Dole Food досі є головним аргументом прихильників DRS (Direct Registration System) та блокчейн-технологій у торгівлі акціями. Вони використовують цей кейс як прямий доказ того, що в сучасній брокерській системі "вуличного імені" (Street Name) на ринку може існувати значно більше паперових прав на акції, ніж компанія випустила насправді. [1, 4, 6] Так, це абсолютна правда. Прецедент із компанією Dole Food у 2017 році став класичним та найбільш резонансним прикладом "кризи обліку акцій" у США. [1]У матеріалах справи Делаверського канцлерського суду (In re Dole Food Co.) зафіксовані саме ті цифри, про які ви говорите: [2, 3]36 793 758 акцій — офіційна кількість акцій, що входили до колективного позову (судовий клас). Саме такий обсяг було зареєстровано в системі депозитарію DTC. [2, 3]49 164 415 акцій — загальна кількість обґрунтованих і зовні повністю валідних вимог (facially valid claims), які подали 4 662 інвестори для отримання судових виплат. [3, 4]Таким чином,. [5, 6]Чому так сталося?Суддя Трэвіс Ластер (J. Travis Laster), який вів цю справу, та фінансові аналітики (зокрема відомий колумнист Bloomberg Метт Левін) детально описали причини: [6, 7]Короткі продажі (Short Selling) та позичання акцій: Коли інвестор "шортить" акцію, його брокер позичає папір у довгострокового власника (Власник А) та продає його на ринку новому покупцеві (Власник Б). У результаті і Власник А, і Власник Б бачать у своїх брокерських кабінетах, що вони володіють акцією. Коли Dole Food виплачувала компенсацію за рішенням суду, право на виплату мали обидва, що фактично подвоїло облік одних і тих самих акцій у базі брокерів. [4, 8]Технічний збій періоду "заморозки" (Chill period): Поки тривав процес примусового викупу компанії та переведення її в приватну власність, DTC ввела режим обмеження торгів. Проте в останні дні перед закриттям угоди на біржі пройшли величезні обсяги торгів (понад 32 млн акцій), які централізований реєстр DTC просто не встиг коректно розподілити між реальними кінцевими покупцями та продавцями. [1, 2]Як вирішили проблему?Оскільки визначити, чия саме вимога була "порожньою" (через шорт-позиції), було фізично неможливо без багатомільйонних витрат і років аудитів, суд ухвалив рішення передати виплату судовим адміністраторам та безпосередньо брокерам, щоб вони розподілили кошти пропорційно, а інвестори, які тримали "фантомні" акції через шорт-продажі, вирішували питання безпосередньо зі своїми брокерськими фірмами. [3, 8]СамеВони використовують цей кейс як прямий доказ того, що в сучасній брокерській системі "вуличного імені" (Street Name) на ринку може існувати значно більше паперових прав на акції, ніж компанія випустила насправді. [1, 4, 6]



якась дивна ситуація...

майже третина акцій (12/37) була умовно продана, за них вже були отримані гроші(?), але акції все ще рахувалась водночас і за продавцем, і за покупцем?

дикувато якось.





Глобально у брокерській системі США ситуація із прозорістю обліку стала значно кращою, оскільки регулятори провели масштабні технічні реформи. Проте фундаментальний ризик, пов'язаний із короткими продажами (шортами) та утриманням акцій на «вуличне ім’я» (Street Name), усе ще залишається незмінним.



Державні органи та фінансові інститути впровадили кілька ключових оновлень, щоб не допустити повторення колапсу на кшталт справи Dole Food.



Що суттєво покращилося?



Перехід на цикл розрахунків Т+1: Коли судилися акціонери Dole Food, розрахунки за угодами тривали 3 робочі дні (Т+3). Через це DTC просто не встиг зафіксувати шалений обсяг торгів в останні дні перед делістингом. SEC примусово скоротила цей термін спочатку до Т+2, а потім стандарт став Т+1 (один робочий день). Тепер розрив у часі між купівлею та фактичною поставкою акцій мінімальний, що різко знижує накопичення «незакритих» угод.



Запуск та посилення системи CAT (Consolidated Audit Trail): Регулятор FINRA та SEC запустили систему консолідованого аудиторського сліду. Це надпотужна централізована база даних, яка у реальному часі відстежує кожен ордер, скасування, модифікацію та виконання акцій у США. Зараз правила CAT стали ще жорсткішими — маркетмейкери зобов'язані детально звітувати про винятки з коротких продажів (Reg SHO), що значно ускладнює приховане масове створення «голих» шортів.



Автоматизація клірингу в DTCC: Рівень підтвердження угод у день торгів (Same-Day Affirmation) зріс до рекордних показників (>94%), що мінімізує технічні збої та людські помилки в обліку брокерів.



Що залишається незмінним (і чому DRS досі актуальний)?



Попри прискорення технічних процесів, архітектура ринку не змінилася:



Legal vs. Beneficial Ownership: Якщо ви тримаєте активи у брокера, юридичним власником акцій у реєстрі DTC все ще вказана компанія Cede & Co. (номінальний утримувач від DTC). Ви залишаєтеся лише «бенефіціарним власником» (Beneficial Owner).



Проблема позичання акцій (Stock Lending): Брокери досі легально позичають акції клієнтів (особливо на маржинальних рахунках) для шорт-позицій. Як наслідок, на одну реальну акцію в DTC в кабінетах різних брокерів усе ще може відображатися подвійне володіння: у первинного покупця і в того, хто купив її у шортера.



Резюме: Технічного хаосу та збоїв через "завислі" на кілька днів транзакції (як у Dole Food) зараз практично немає. Проте заплутана система, де акції циркулюють всередині брокерських пулів без закріплення за конкретним ім'ям, функціонує так само, як і раніше. Саме тому інвестори, які прагнуть 100% гарантії чистоти своїх активів, продовжують виводити акції на пряму реєстрацію (DRS).



Якщо вам цікаво, я можу докладніше розібрати:



Як IBKR обробляє позичання ваших акцій і чи можна це вимкнути



Які існують ризики утримання акцій на «вуличне ім’я» під час банкрутства брокера



Яку тему ви хотіли б розібрати детальніше?

















Рішення є, лише якщо купуєте окремі акції:

"



Для реєстрації DRS (Система прямої реєстрації) в Interactive Brokers (IBKR) вам потрібно здійснити вихідний переказ акцій (Outbound DRS) на адресу трансферного агента компанії. Це робить ваші акції безпосередньо зареєстрованими на ваше ім'я. [1, 2, 3]



Щоб успішно здійснити переказ, дотримуйтесь цього покрокового алгоритму:



1. Підготовчий етап:



Купівля та розрахунки: Переконайтеся, що ви вже придбали акції та вони знаходяться у статусі розрахунку (зазвичай це займає 2 робочі дні після купівлі — T+2). [4]



Комісія на рахунку: Для виконання DRS-переказу на вашому рахунку має бути мінімум $5 у доларах США (для американських акцій). Переказ може бути відхилено, якщо на балансі недостатньо коштів. [4, 5, 6]



2. Процес подання заявки в кабінеті IBKR:



Увійдіть до свого облікового запису на Порталі клієнтів IBKR.



Перейдіть у меню Transfer & Pay (Перекази та оплата) ➔ Transfer Positions (Переказ позицій).



Оберіть тип транзакції: Outgoing (Вихідний).



У списку методів (Method) оберіть DRS.



Виберіть потрібний актив (акцію) за тикером (наприклад, акції GameStop, якщо ви робите DRS до Computershare).



Вкажіть кількість акцій, які бажаєте переказати.



Введіть свій електронний підпис та підтвердіть створення заявки. [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9]



3. Що відбувається далі:



Ваші акції зникнуть з рахунку IBKR протягом 1–3 робочих днів. Це означає, що вони успішно переведені до трансферного агента компанії.



Якщо у вас ще немає особистого кабінету у трансферного агента (наприклад, Computershare), він буде створений автоматично на основі ваших даних. Агент надішле вам фізичний лист (через міжнародну пошту) з реквізитами доступу та номером рахунку, що може зайняти від кількох тижнів до місяця. [4, 9]



Щоб допомогти вам з наступними кроками, підкажіть:



Які саме акції ви хочете переказати через DRS?



Чи реєструєте ви їх на того ж самого агента (наприклад, Computershare)?



Ви також можете уточнити, чи плануєте ви купувати додаткові акції напряму через агента після їх переведення.













....





для ETF (біржових інвестиційних фондів) зробити DRS-переказ неможливо.



Система DRS (Direct Registration System) створена виключно для звичайних акцій компаній (Common Stocks).



Ось головні причини, чому це не працює для ETF:



Відсутність трансфер-агента для роздрібних інвесторів: У звичайних компаній (наприклад, Apple чи GameStop) є трансфер-агент (наприклад, Computershare), який веде реєстр прямих власників. У фондів ETF (наприклад, Vanguard, BlackRock, Invesco) такого реєстру для приватних осіб немає.



Специфіка структури фонду: Частками ETF можна володіти та торгувати лише через брокерські рахунки. Вони існують виключно всередині депозитарної системи (наприклад, DTC у США).



Якщо ви прагнете максимальної безпеки для своїх ETF, найкращий варіант — просто тримати їх на рахунку надійного брокера, такого як IBKR.



Щоб допомогти вам знайти найкраще рішення, уточнити:



Яку саме мету ви переслідуєте (наприклад, захист від ризиків брокера чи довгострокове збереження)?



Про які саме ETF (американські чи європейські) йде мова?



Я можу розповісти докладніше про те, як захищені ваші активи на рахунку IBKR.











Поточні %кмс ТГ -- то навіть не знаю на який чорний день...Аж таких чорних днів у світі не повинно бути.Та х.з. на що вони всі натякають...Але на тлі свинств, які робляться довкола ТЦК у Львові -- радий, що більшість грошей на Заході, і ще є можливість слати далі.Добром це все скінчитись не може, якщо і далі всі жуватимуть отак шмарклі...Втім, і Захід лячний.От Василь Павлюк десь викопав англ.мовну графіку про "Ще якийсь давній перевірений фін.пророк минулих обвалів, знову бачить наступний...Нервово це все якось.А останні місяці навіть і нема часу порпатись у фін.ринках.Трохи глибше дослідив лишеТут, правда, теж ніяких гарантій, що не завалиться, бо якийсь перець із фрс ніби теж натякав. Що ставку вже от-от хоче підняти.Але таки докупив. Ця бідося і так вже півдесятиліття падає. Куди вже далі...?До речі, дуже кумедний саме Sxrc, бо графік у нього майже постійно схожий на сходинки, реал.гравців мало, мабуть. І це гра, по суті, з ринкоробами -- хто перший кліпне. Але є підозра, що вони зовсім не кліпають.Закинув десяточку. Трохи почекав, потім сам підняв ціну, ibkr ще пише якесь дивне повідомлення про якісь нереальні 3% відхилення.Але що цікаво -- потім ціна угоди висвічується як головна всього etf і висить годинами. "Я пам'ятник собі нерукотворний..."Втім, вже звик все купувати за єври, і якось і не хочеться конвертовуватись.Ще треба би, мабуть, придивитись доВони і взимку не були аж надто дорогі якщо відносно sp500 (десь на перших сторінках робив порівн.таблицю). А нині -- то й ще вигідніше стало.А ще зустрічав смішне фото з підписом типу "останній шанс купити срібло дешево".страшна стаття на тему, що наші акцій записані на компанію Cede & Co (номінальний тримач депозитарію DTC), а там "трошки" безлад...і додатково спитав геміньку про dole food:якась дивна ситуація...майже третина акцій (12/37) була умовно продана, за них вже були отримані гроші(?), але акції все ще рахувалась водночас і за продавцем, і за покупцем?дикувато якось.Рішення є, лише якщо купуєте окремі акції:.... Bobua

Сообщения: 2717 С нами с: 24.08.10 Благодарил (а): 131 раз. Поблагодарили: 191 раз. 1 3 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:24 Bobua



Вітаю

Трохи заліз в єврооблігації

Раніше (до 2020) певна кількість держ.облігацій в деяких країнах ЄС давала residence permit

Аде і зараз просто приємно побачили у портфелі інструментів сонячний CYPRUS

Поліз в Японію, і ще трохи в гонконгські аналоги SPYI

2020 Павлюк притягнув за вуха fox767676

Сообщения: 5762 С нами с: 13.06.20 Благодарил (а): 430 раз. Поблагодарили: 231 раз. Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:44 Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі? Bobua писал(а): Ще треба би, мабуть, придивитись до металів. Ще треба би, мабуть, придивитись до металів.

я нормально заробив на них в минулому році і вчасно вийшов в цьому але більше ризикувати не хочу

Швейцарський франк (CHF) і золото історично та фундаментально пов'язані дуже тісно. На фінансових ринках їх часто називають «близнюками-притулками». Коли у світі зростає нестабільність, інвестори одночасно скуповують і золото, і франк, через що їхні графіки часто рухаються синхронно.Цей зв'язок тримається на трьох головних стовпах:1. Історичне золоте забезпеченняШвейцарія була однією з останніх країн у світі, яка офіційно відмовилася від прив'язки своєї валюти до золота. До 1999 року конституція Швейцарії вимагала, щоб щонайменше 40% швейцарського франка було забезпечено реальним золотим запасом. У 2000 році цю норму скасували, але «генетична пам'ять» ринку залишилася: інвестори за звичкою сприймають франк практично як цифровий аналог золотого злитка.2. Великі запаси та світовий хаб переробкиЗв'язок між CHF та золотом — це не лише психологія, а й реальний сектор економіки:Золотий запас: Національний банк Швейцарії (SNB) досі володіє величезними запасами золота (понад 1040 тонн). Зростання цін на золото безпосередньо збільшує активи та прибуток центробанку, що зміцнює позиції самого франка.Центр афінажу: Швейцарія є світовим лідером з очищення (афінажу) золота. Через швейцарські заводи проходить від 50% до 70% усього світового золота. Фізичні потоки дорогоцінного металу створюють постійний попит на швейцарську валюту для обслуговування цих торгових операцій.3. Статус «безпечної гавані» (Safe Haven)У моменти геополітичних криз, воєн чи сплесків глобальної інфляції у золота та CHF вмикається однаковий захисний механізм:Інвестори тікають із ризикових активів (акцій, валют країн, що розвиваються) і купують золото.Одночасно вони шукають найстабільнішу, нейтральну та захищену економіку з низькою інфляцією — і купують швейцарський франк.Як це виглядає на практиці (Кореляція)На ринку Форекс цей зв'язок найяскравіше помітний через валютну пару USD/CHF (долар США до швейцарського франка). Між ціною золота (у доларах) та парою USD/CHF існує сильна зворотна (негативна) кореляція:Коли золото йде вгору \uparrow, курс USD/CHF зазвичай йде вниз \downarrow.Зниження курсу USD/CHF означає, що франк міцнішає щодо долара. Тобто золото росте в ціні одночасно зі зміцненням швейцарської валюти.Важливе застереження: Цей зв'язок не є абсолютним на 100%. Бувають періоди, коли вони розходяться. Наприклад, якщо Національний банк Швейцарії починає проводити валютні інтервенції та штучно послаблювати франк (щоб допомогти своїм експортерам), CHF може падати, навіть якщо золото б'є рекорди. Також золото не приносить відсоткового доходу, тому в періоди дуже високих світових ставок франк іноді може виглядати для інвесторів привабливішим, ніж метал. я нормально заробив на них в минулому році і вчасно вийшов в цьому але більше ризикувати не хочу fox767676

Сообщения: 5762 С нами с: 13.06.20 Благодарил (а): 430 раз. Поблагодарили: 231 раз. Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:15 Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Відкрити мультивалютний рахунок у швейцарському Dukascopy Bank можна повністю віддалено, заповнивши заявку на сайті та пройшовши відеоверифікацію. Для цього необхідно завантажити спеціальний додаток, надати паспортні дані та відповісти на кілька запитань оператора. До речі, треба це прозондувати fox767676

Сообщения: 5762 С нами с: 13.06.20 Благодарил (а): 430 раз. Поблагодарили: 231 раз. #<1 ... 78910 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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