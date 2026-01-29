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Напад росії і білорусі на Україну
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 08:01
Бует против ТЦК во Львове быстро закончился - извинениями на камеру всех зачинщиков.
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Xenon
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 08:03
Раптом виявилось, що у бунтарів вже нема броні і вони відразу все зрозуміли? 😅
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Hotab
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 08:36
Ситуація гірша. Бунтарі були всі молоді люди, їх було багато. 2 друзів особливо шкодуючих на камеру, один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.
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stm
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 08:47
Banderlog писал(а):
shapo писал(а): Banderlog писал(а):
це брехня. Нема атомки в ізраеля.
Конечно,нет,но если будет нужно он ее применит
це лиш понти. )
на такій території ні створити замкнутий цикл, ні обслуговувати 90 боєголовок не можливо.
Не буду возражать,так и есть.
Видимо, вы знакомы с процессом обогащения урана, создания и обслуживания ядерных боеголовок.
В СССР не в ракетных войсках служили?
По заверениям некоторых блогеров которым,конечно,верить нельзя Германия,Южная Корея и Япония могут сейчас создать ядерное оружие за пару месяцев.
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shapo
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:12
stm писал(а):
один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.
ви вважаєте нелюбов мобілізованих до тцк дивною?
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Banderlog
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:18
shapo писал(а): Banderlog писал(а):
це лиш понти. )
на такій території ні створити замкнутий цикл, ні обслуговувати 90 боєголовок не можливо.
Не буду возражать,так и есть.
Видимо, вы знакомы с процессом обогащения урана, создания и обслуживания ядерных боеголовок.
В СССР не в ракетных войсках служили?
По заверениям некоторых блогеров которым,конечно,верить нельзя Германия,Южная Корея и Япония могут сейчас создать ядерное оружие за пару месяцев.
а Петріоти за 2-3 тижні
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flyman
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:26
stm писал(а):
2 друзів особливо шкодуючих на камеру, один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.
Діючого військовослужбовця заставили вибачатись на камеру перед боксером тітушкою-ТЦКашником - аля Кадиров стайл. Все прям як в РФ.
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BIGor
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:30
BIGor писал(а): stm писал(а):
2 друзів особливо шкодуючих на камеру, один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.
Діючого військовослужбовця заставили вибачатись на камеру перед боксером тітушкою-ТЦКашником - аля Кадиров стайл. Все прям як в РФ.
Відповідальність не посад перед посадами , а згідно вчинених дій.
ТЦК разом з поліцією. Законність дотримана? Так.
Хлопчина вчинив адміністративне порушення щодо військового обліку? Так.
Він має бути притягнути до адміністративної відповідальності? Так
Де має бути складена постанова? В приміщенні ТЦК.
То якого милого перешкоджати його туди доставку методом нищення майна ЗСУ?
Последний раз редактировалось Hotab Пт 10 июл, 2026 09:32, всего редактировалось 1 раз.
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Hotab
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:32
flyman
а Петріоти за 2-3 тижні
Думаю треба років 10. На бойового робота ж стільки вже пішло часу, а його все нема.
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Hotab
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:33
Banderlog писал(а):
stm писал(а):
один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.
ви вважаєте нелюбов мобілізованих до тцк дивною?
Я вважаю дивним що ви на 16 моніторах лише погане. Воно є. Як приклад ви озвучили 210тис.вбитих військових від початку війни. Я не буду сперечатися.
Які втрати ворога у відношені до наших ви фіксуєте по своїй смузі? Бо генштаб в цілому по палаті з 2026 офіційно фіксує 1:5. Найкращі підрозділи 1:8.
У 2025 було 1:2,5 генштаб, 1:12 найкращі підрозділи.
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stm
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