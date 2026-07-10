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банках (гарне і погане) / Радабанк Радабанк + Добавить

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за темой Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 70717273 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Радабанк 3.1 5 10 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 2 2- Погане. Некомпетентне. 20% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 10% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 2 Всего голосов : 10 Добавлено: Пн 11 май, 2026 07:33 lloydbanksua писал(а): WallNutPen тут нормальный льготный период, в 0 выводить не нужно, в отличие от Райфа и Газмяса. тут нормальный льготный период, в 0 выводить не нужно, в отличие от Райфа и Газмяса.

Дякую. Вже наприкінці квітня зміг впевнитись на практиці. Мене збив з пантелику коментар на валетпро (який до речі використовує і ШІ, надаючі в підсумку не коректну інформацію). Ну і коментарі підтримки Ради в телеграмі, телефоном і спеціаліста у відділенні були м'яко кажучи дуже суперечливими. Втім ризикнув, не виводив нуль а сплатив лише те, що вказував додаток як суму погашення щоб залишатись в пільговому - все в підсумку добре. Ще раз дякую Дякую. Вже наприкінці квітня зміг впевнитись на практиці. Мене збив з пантелику коментар на валетпро (який до речі використовує і ШІ, надаючі в підсумку не коректну інформацію). Ну і коментарі підтримки Ради в телеграмі, телефоном і спеціаліста у відділенні були м'яко кажучи дуже суперечливими. Втім ризикнув, не виводив нуль а сплатив лише те, що вказував додаток як суму погашення щоб залишатись в пільговому - все в підсумку добре. Ще раз дякую WallNutPen Сообщения: 1568 С нами с: 08.06.20 Благодарил (а): 48 раз. Поблагодарили: 496 раз. 1 Добавлено: Чт 28 май, 2026 17:44 Re: Радабанк Тут є рефералка для входу? valya

Сообщения: 1952 С нами с: 31.10.12 Благодарил (а): 687 раз. Поблагодарили: 131 раз. Добавлено: Чт 28 май, 2026 18:13 valya писал(а): Тут є рефералка для входу? Тут є рефералка для входу?

Ні, немає. Ні, немає. lloydbanksua

Сообщения: 1814 С нами с: 22.04.20 Благодарил (а): 83 раз. Поблагодарили: 233 раз. Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:13



Не нарахували кешбек за квитки в кіно ("Планета Кіно"). Питаю і після окремого запиту отримав шикарну відповідь "Даний магазин/сервіс/продавець знаходиться у чорному списку тому по даній операції не було нараховано кешбеку по даній програмі лояльності" Як часто буває з нашими банками - "завжди є куди падати нижче".Не нарахували кешбек за квитки в кіно ("Планета Кіно"). Питаю і після окремого запиту отримав шикарну відповідь "Даний магазин/сервіс/продавець знаходиться у чорному списку тому по даній операції не було нараховано кешбеку по даній програмі лояльності" nickvp Сообщения: 568 С нами с: 16.10.14 Благодарил (а): 27 раз. Поблагодарили: 77 раз. Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:30 nickvp писал(а): Як часто буває з нашими банками - "завжди є куди падати нижче".



Не нарахували кешбек за квитки в кіно ("Планета Кіно"). Питаю і після окремого запиту отримав шикарну відповідь "Даний магазин/сервіс/продавець знаходиться у чорному списку тому по даній операції не було нараховано кешбеку по даній програмі лояльності" Як часто буває з нашими банками - "завжди є куди падати нижче".Не нарахували кешбек за квитки в кіно ("Планета Кіно"). Питаю і після окремого запиту отримав шикарну відповідь "Даний магазин/сервіс/продавець знаходиться у чорному списку тому по даній операції не було нараховано кешбеку по даній програмі лояльності"

Дякую за досвід. Зрозуміло, що ще потрібно цікавитись і так званим чорним списком, а просто не мати справ з ними. А вот цікаво, чи можуть вони дати чорний список? Дякую за досвід. Зрозуміло, що ще потрібно цікавитись і так званим чорним списком, а просто не мати справ з ними. А вот цікаво, чи можуть вони дати чорний список? valya

Сообщения: 1952 С нами с: 31.10.12 Благодарил (а): 687 раз. Поблагодарили: 131 раз. #<1 ... 70717273 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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