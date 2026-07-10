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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всего голосов : 10
Сообщение Добавлено: Пн 11 май, 2026 07:33

  lloydbanksua писал(а):WallNutPen тут нормальный льготный период, в 0 выводить не нужно, в отличие от Райфа и Газмяса.

Дякую. Вже наприкінці квітня зміг впевнитись на практиці. Мене збив з пантелику коментар на валетпро (який до речі використовує і ШІ, надаючі в підсумку не коректну інформацію). Ну і коментарі підтримки Ради в телеграмі, телефоном і спеціаліста у відділенні були м'яко кажучи дуже суперечливими. Втім ризикнув, не виводив нуль а сплатив лише те, що вказував додаток як суму погашення щоб залишатись в пільговому - все в підсумку добре. Ще раз дякую
WallNutPen
 
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1
Сообщение Добавлено: Чт 28 май, 2026 17:44

Re: Радабанк

Тут є рефералка для входу?
valya
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Сообщение Добавлено: Чт 28 май, 2026 18:13

  valya писал(а):Тут є рефералка для входу?

Ні, немає.
lloydbanksua
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:13

Як часто буває з нашими банками - "завжди є куди падати нижче". :mrgreen:

Не нарахували кешбек за квитки в кіно ("Планета Кіно"). Питаю і після окремого запиту отримав шикарну відповідь "Даний магазин/сервіс/продавець знаходиться у чорному списку тому по даній операції не було нараховано кешбеку по даній програмі лояльності"
nickvp
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:30

  nickvp писал(а):Як часто буває з нашими банками - "завжди є куди падати нижче". :mrgreen:

Не нарахували кешбек за квитки в кіно ("Планета Кіно"). Питаю і після окремого запиту отримав шикарну відповідь "Даний магазин/сервіс/продавець знаходиться у чорному списку тому по даній операції не було нараховано кешбеку по даній програмі лояльності"

Дякую за досвід. Зрозуміло, що ще потрібно цікавитись і так званим чорним списком, а просто не мати справ з ними. А вот цікаво, чи можуть вони дати чорний список?
valya
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  #<1 ... 70717273
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