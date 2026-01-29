на старий Апач або пару б.у. Мігів поізносівшихся в місіях ООН в Хараре достатніх для Гастелло
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:46
на Апач
на старий Апач або пару б.у. Мігів поізносівшихся в місіях ООН в Хараре достатніх для Гастелло
Последний раз редактировалось flyman Пт 10 июл, 2026 10:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:48
Що це за набір слів?
Ок, набір слів виправив.. Що це за фраза? Де бойовий робот?
Последний раз редактировалось Hotab Пт 10 июл, 2026 10:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:05
барабашов
Ти і автомобілі МВГ по знищенню Шахедів в Дніпрі перевертаєш і перевіряєш на предмет мін? У тебе є відповідна підготовка і повноваження це робити? Невже абирвалг правий і ти таки після воєнної кафедри готовий сапер? 😅
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На пикапах МОГ(с браунингом .50 в кузове) только чёрные номера с кодом региона.
Волонтёры и кое кто в погонах и с деньгами ездят как на временном ввозе, так и на б*** с северной европы.
Естественно пишу про почти новые Л200/Амарок, Пежо/Ландтрек и несколько ФордРэнджер что вижу регулярно на дороге.
На баланс коммерческой компании с регистрацией в оффшоре и представительством в Украине(а именно такими и являются ООО ТЦК) нельзя поставить авто без расстаможки(любой, хоть самой льготной и и по спецнаказу МО) и учёта в Украине.
Зарубежные представители данной компании и не имеющие гражданства Украины могут пользоваться любыми авто по соответствующему законодательству
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:31
барабашов
Це абсолютна маячня яку розвіяли ще в 2022 році. Ти живеш досі в ній, не здивований.
А отже якщо одним військовослужбовцям (підрозділам ЗСУ) можна юзати техніку на б*** (не можна, але ж юзають), то чому іншим у тебе вже не можна? Тільки тому що ти живеш в солодкому мареві обману що ТЦК сформовано якось не так і не є структурними підрозділами ЗСУ? Ти досі дивишся всяких губошлоьпів які це втирають і віриш?
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:34
За законодавством України ще з 2019 року розкриття даних до кінцевого бенефіціара йде. У офшорі Кіпру теж зміни ЄС запровадив цікаві.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:35
За крим не знаю. Бачив в телеграмі що на дорогах грузовики палять . В нас хіба по токмаку пару раз були удачні пуски. Щодо прифронтових нп то в них явна перевага в середніх дронах.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:03
Ну то зрозуміло. Я вмію теж добре грати у статистику. )
Якщо трупи загалом 210тис, це включає Крим 2023, то наразі щось змінилось? Скільки можна відняти трупів до 2025, і скільки отримаємо? А до 2026, і скільки? З урахуванням зниклих безвісті офкорс.
Лише грузовики палять у Криму чи ще щось цікаве?
І якщо з Криму не їдуть грузовики військові навіть, це мабуть добре? Та і в Крим не ідуть. Якийсь бермудський трикутник зорганізувався )))
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:18
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