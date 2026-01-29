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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18347183481834918350
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:46

на Апач

  Hotab писал(а):А чому автор ідеї не профінансував? Де гроші,

на старий Апач або пару б.у. Мігів поізносівшихся в місіях ООН в Хараре достатніх для Гастелло
Последний раз редактировалось flyman Пт 10 июл, 2026 10:52, всего редактировалось 3 раз(а).
flyman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:48

  flyman писал(а):
  Hotab писал(а):А чому автор ідеї не профінансував? Де гроші,

на старий Апач або пару б.у. Мігів на поізносівшихся в місіях ООН в Хараре Мігів достатніх для Гастелло

Що це за набір слів?
Ок, набір слів виправив.. Що це за фраза? Де бойовий робот?
Последний раз редактировалось Hotab Пт 10 июл, 2026 10:56, всего редактировалось 2 раз(а).
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:05

барабашов

Авто на непонятной регистрации и естественно без документов(набитое титушнёй) запрещено проверять на предметы похожие на мины под днищем?


Ти і автомобілі МВГ по знищенню Шахедів в Дніпрі перевертаєш і перевіряєш на предмет мін? У тебе є відповідна підготовка і повноваження це робити? Невже абирвалг правий і ти таки після воєнної кафедри готовий сапер? 😅
Hotab
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На пикапах МОГ(с браунингом .50 в кузове) только чёрные номера с кодом региона.
Волонтёры и кое кто в погонах и с деньгами ездят как на временном ввозе, так и на б*** с северной европы.
Естественно пишу про почти новые Л200/Амарок, Пежо/Ландтрек и несколько ФордРэнджер что вижу регулярно на дороге.
На баланс коммерческой компании с регистрацией в оффшоре и представительством в Украине(а именно такими и являются ООО ТЦК) нельзя поставить авто без расстаможки(любой, хоть самой льготной и и по спецнаказу МО) и учёта в Украине.
Зарубежные представители данной компании и не имеющие гражданства Украины могут пользоваться любыми авто по соответствующему законодательству
барабашов
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:31

барабашов

баланс коммерческой компании с регистрацией в оффшоре и представительством в Украине(а именно такими и являются ООО ТЦК)


Це абсолютна маячня яку розвіяли ще в 2022 році. Ти живеш досі в ній, не здивований.
А отже якщо одним військовослужбовцям (підрозділам ЗСУ) можна юзати техніку на б*** (не можна, але ж юзають), то чому іншим у тебе вже не можна? Тільки тому що ти живеш в солодкому мареві обману що ТЦК сформовано якось не так і не є структурними підрозділами ЗСУ? Ти досі дивишся всяких губошлоьпів які це втирають і віриш?
Hotab
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:34

  барабашов писал(а):На пикапах МОГ(с браунингом .50 в кузове) только чёрные номера с кодом региона.
Волонтёры и кое кто в погонах и с деньгами ездят как на временном ввозе, так и на б*** с северной европы.
Естественно пишу про почти новые Л200/Амарок, Пежо/Ландтрек и несколько ФордРэнджер что вижу регулярно на дороге.
На баланс коммерческой компании с регистрацией в оффшоре и представительством в Украине(а именно такими и являются ООО ТЦК) нельзя поставить авто без расстаможки(любой, хоть самой льготной и и по спецнаказу МО) и учёта в Украине.
Зарубежные представители данной компании и не имеющие гражданства Украины могут пользоваться любыми авто по соответствующему законодательству

За законодавством України ще з 2019 року розкриття даних до кінцевого бенефіціара йде. У офшорі Кіпру теж зміни ЄС запровадив цікаві.
stm
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:35

  stm писал(а):
  Banderlog писал(а): за те що фіксуєм, не задавайте питань на які я не можу давати відповідей... є ж відкриті джерела.
https://ualosses.org/uk/regions/ вивчайте перед тим як сперечатись...
Багато кого в списках нема.
Щодо заяв, що бачу тільки погане :lol: по вашому яка інформація через мене проходить? Щось про хрестини весілля та заручини? :lol:

Про Крим не проходить? Ніяк? Я Вас запитала чи це гарна робота ваших колег.

За крим не знаю. Бачив в телеграмі що на дорогах грузовики палять . В нас хіба по токмаку пару раз були удачні пуски. Щодо прифронтових нп то в них явна перевага в середніх дронах.
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:03

  Banderlog писал(а):За крим не знаю. Бачив в телеграмі що на дорогах грузовики палять . В нас хіба по токмаку пару раз були удачні пуски. Щодо прифронтових нп то в них явна перевага в середніх дронах.

Ну то зрозуміло. Я вмію теж добре грати у статистику. )
Якщо трупи загалом 210тис, це включає Крим 2023, то наразі щось змінилось? Скільки можна відняти трупів до 2025, і скільки отримаємо? А до 2026, і скільки? З урахуванням зниклих безвісті офкорс.
Лише грузовики палять у Криму чи ще щось цікаве?
І якщо з Криму не їдуть грузовики військові навіть, це мабуть добре? Та і в Крим не ідуть. Якийсь бермудський трикутник зорганізувався )))
stm
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:18

  Xenon писал(а):Бует против ТЦК во Львове быстро закончился - извинениями на камеру всех зачинщиков.


"слава тцк" від хлопців при вибаченні, це не так щоб дуже гарне завершення історії.
що далі, "зеля-сила"?

:evil:
Slon_Nosov
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  #<1 ... 18347183481834918350
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