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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18350183511835218353
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:17

Schmit
 
Сообщения: 5630
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:39

  pesikot писал(а):
  Shaman писал(а):
  Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.

в нас тут українську вивчити не в змозі, яка китайська?.. :lol:

Чого б це ... є приклад shapo, який так і не зміг вивчити казахську або українську, а іврит в Їзраїлі або англійську в Австралії, біжить вчити, аж мешти губить по дорозі )

Ті, хто любить крєпкую руку у власній сраці, вивчать будь-яку мову тієї крєпкої руки )

немає там ані івриту, й англійська може залишиться на рівні "ланден із зе капітал оф грейт брітн".

тому китаїзація буде боляче. й вони ще не стикалися, що таке китайський націоналізм. а останнім часом й імперіалізм. ті, що зіткнулися, скоро будуть згадувати теплі часи Бритаської імперії :lol:
Shaman
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С нами с: 29.09.19
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  #<1 ... 18350183511835218353
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