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Напад росії і білорусі на Україну
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:17
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Schmit
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:39
pesikot писал(а): Shaman писал(а): Banderlog писал(а):
Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.
в нас тут українську вивчити не в змозі, яка китайська?..
Чого б це ... є приклад shapo, який так і не зміг вивчити казахську або українську, а іврит в Їзраїлі або англійську в Австралії, біжить вчити, аж мешти губить по дорозі )
Ті, хто любить крєпкую руку у власній сраці, вивчать будь-яку мову тієї крєпкої руки )
немає там ані івриту, й англійська може залишиться на рівні "ланден із зе капітал оф грейт брітн".
тому китаїзація буде боляче. й вони ще не стикалися, що таке китайський націоналізм. а останнім часом й імперіалізм. ті, що зіткнулися, скоро будуть згадувати теплі часи Бритаської імперії
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Shaman
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