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«Найбільша помилка — недооцінювати
інфляцію». Банкір...

«Найбільша помилка — недооцінювати інфляцію». Банкір...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:14

«Найбільша помилка — недооцінювати інфляцію». Банкір...

Пропонуємо до обговорення:
Однією з найпоширеніших помилок українців у поводженні з особистими фінансами є недооцінка впливу інфляції на заощадження.

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«Найбільша помилка — недооцінювати інфляцію». Банкір пояснив, чому заощадження знецінюються
R2
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:14

Совет, не покупать на пике роста, очень сурёзный😂
nata_zp77
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:55

Банкир пусть это налоговой лучше расскажет. А то она думает, что если гривен от инвестиций стало больше на размер инфляции, то это не остаться при своих, а доход с которого нужно налоги заплатить.
moveton
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