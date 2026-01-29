Я вже стільки читала у кацапо-тг про якісь проблеми на рф з паливом, електроенергією, водою, про негаразди в банківській системі, про складну зиму, що насувається і про необхідність скорішого досягнення миру шляхом перемовин
Интересно, меня когда-то ругали за ссылки на либеральную "Фонтанку", а теперь оказывается патриоты много читают кацапо-тг.
Я вже стільки читала у кацапо-тг про якісь проблеми на рф з паливом, електроенергією, водою, про негаразди в банківській системі, про складну зиму, що насувається і про необхідність скорішого досягнення миру шляхом перемовин
Интересно, меня когда-то ругали за ссылки на либеральную "Фонтанку", а теперь оказывается патриоты много читают кацапо-тг.
приводити цитати з тг z-блогерів як доказ їх паніки і критичної оцінки сітуації-це одне
а у вас фонтанка.ру-це єдине правдиве джерело інформації (хоч ви знали, хто бенефіціар цього "псевдо-ліберального змі")
Последний раз редактировалось prodigy Пт 10 июл, 2026 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Banderlog писал(а):От допустим змалюйте нам перспективу на найближчі 3р. Я не бачу ні якого райдужного сценарію.
Нуу, ти не бачиш, а сенатор Грем бачить, хз хто з вас прозорливіший..)) "Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) вважає, що підвищення бойової ефективності України та збільшення підтримки світом боротьби з Володимиром Путіним зможе покласти край російсько-українській війні у найближчі місяці. За його словами, він "ніколи не був настільки оптимістичним, як сьогодні, щодо того, що ми маємо формулу для припинення цієї війни.Про це він сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю (сьогодні)." Бачиш, мова навіть не про роки, а про місяці.
Если бы Banderlog был не на украинском фронте, а в Вашингтоне, он тоже, вероятно, был бы оптимистичным.
stm писал(а):Я вважаю дивним що ви на 16 моніторах лише погане. Воно є. Як приклад ви озвучили 210тис.вбитих військових від початку війни. Я не буду сперечатися. Які втрати ворога у відношені до наших ви фіксуєте по своїй смузі? Бо генштаб в цілому по палаті з 2026 офіційно фіксує 1:5. Найкращі підрозділи 1:8. У 2025 було 1:2,5 генштаб, 1:12 найкращі підрозділи.
за те що фіксуєм, не задавайте питань на які я не можу давати відповідей... є ж відкриті джерела. https://ualosses.org/uk/regions/ вивчайте перед тим як сперечатись... Багато кого в списках нема. Щодо заяв, що бачу тільки погане по вашому яка інформація через мене проходить? Щось про хрестини весілля та заручини? Пропорції ? За схожими оціночними методами втрати росіян вбитими в районі 270 т. Серед тієї цифри є певна кількість громадян україни з окупованих територій. І ще. В них пропорція між вбитими і раненими сильно гірші ніж наші. Тому картинка вийде іще менш райдужною.
в Україні вбитих 210 т людей, на Раші - 270 тис. людей. беремо по Україні песемистичні оцінки, по Раші - їх оптимізм - й розповідає про співставні методики ... й це після їх суцільних самовбивчих атак?..
ви для чогось малюєте суцільний песимізм... робите вигляд, що не помічаєте, що в цьому році ситуація на Раші сильно змінилась через атаки України...
варіант, що війна ще 3 роки - він теж є. але він все одно лише через бажання влади Раші воювати до останнього. в цьому й є велика різниця. вони це можуть зупинити, а ми поки на жаль - ні...