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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18354183551835618357>
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog писал(а):Список поіменний з опублікованих некрологів.
Дайте мені цей список, бо по моєму алгоритму менше 150 000... але не на багато
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:31

  shapo писал(а):
  prodigy писал(а):
  shapo писал(а):Конечно,нет,но если будет нужно он ее применит

мені набридла тема Ізраїлю з самого початку це офтоп, припинайте, або заберіться в іншу гілку

А почему это предложение вы не делаете Banderlog?
И зачем в ветке Войны России с Украиной ухилянт песикот с шаманом упоминают мои лингвистические способности?
Ждут что я послал их нах по-казахски как в детстве или на иврите?

шапо, щиро направляє в Ізраіль чи куди подалі :lol: не сумніваюсь, що будеш вчити іврит - потім розповісиш як результати :lol:
Shaman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:33

  Banderlog писал(а):
  Shaman писал(а):
  Banderlog писал(а): за те що фіксуєм, не задавайте питань на які я не можу давати відповідей... є ж відкриті джерела.
https://ualosses.org/uk/regions/ вивчайте перед тим як сперечатись...
Багато кого в списках нема.
Щодо заяв, що бачу тільки погане :lol: по вашому яка інформація через мене проходить? Щось про хрестини весілля та заручини? :lol:
Пропорції ? За схожими оціночними методами втрати росіян вбитими в районі 270 т. Серед тієї цифри є певна кількість громадян україни з окупованих територій.
І ще. В них пропорція між вбитими і раненими сильно гірші ніж наші. Тому картинка вийде іще менш райдужною.

в Україні вбитих 210 т людей, на Раші - 270 тис. людей. беремо по Україні песемистичні оцінки, по Раші - їх оптимізм - й розпові..

По Україні це теж оптимізм. Список поіменний з опублікованих некрологів. З особистого досвіду по селу ніби всі вбиті кого вспомнив а по частині я тобі даж писати не буду...
По крайній мірі достовірнішого джерела я не знайшов.
Що цікаво з оцінкою будівельником методом по львівському цвинтарі оцінка сайту більш менш корелює, якщо не рахувати зниклих безвісти. :lol:
І ще не забувай що тут не враховані скалічені, щро назавжди списані з строю... в росії статистика поранених до вбитих гірша виживаємість в їх поранених гірша.

а хто сказав, що це джерело достовірне? але тоді в раші має бути десь не менше 500 тис - а тут ти кажеш - не може бути...
Shaman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:38

  budivelnik писал(а):
  Banderlog писал(а):Список поіменний з опублікованих некрологів.
Дайте мені цей список, бо по моєму алгоритму менше 150 000... але не на багато
Так по вашему алгоритму не учитываются без вести пропавшие, что Banderlog отметил.
По его ссылке погибших - 103418, без вести пропавших (с большой долей вероятности можно причислить к погибшим) - 97938, третье не понял (в плену?) - 11618. В сумме получается 212974.
Там же есть и поимённые списки.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:45

Всё не слушал, ничего не скажу.
Интересно было о Вишнёвом и реактивных Шахедах с 21-й мин.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:53

  Shaman писал(а):
  shapo писал(а):
  prodigy писал(а):мені набридла тема Ізраїлю з самого початку це офтоп, припинайте, або заберіться в іншу гілку

А почему это предложение вы не делаете Banderlog?
И зачем в ветке Войны России с Украиной ухилянт песикот с шаманом упоминают мои лингвистические способности?
Ждут что я послал их нах по-казахски как в детстве или на иврите?

шапо, щиро направляє в Ізраіль чи куди подалі :lol: не сумніваюсь, що будеш вчити іврит - потім розповісиш як результати :lol:


Лама шело тецаен етацмех?
shapo
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:03

Вибухи у Вишневому: катастрофічні наслідки
"П'ять вулиць вигоріло, гектари знищені..." і 6 загиблих.
Schmit
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:09

  shapo писал(а):

А почему это предложение вы не делаете Banderlog?
И зачем в в
напевно тому що знають що я буду глибоко стурбований такою пропозицією. :lol:

Трохи Маряни Безумної
Загалом, ми знову рухаємося до козаччини, але якою б вона не була сильною і стійкою, це не про правову державу.

Не нравиться вона мені, але тут не можу не погодитись.
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:14

Поздравляю с введением новой купюры.
Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.

Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.

Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника".
.......
В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.
https://www.unian.net/economics/finance/2000-grn-poyavyatsya-v-ukraine-nbu-vvodit-novuyu-kupyuru-13436823.html
У нас уникальная экономика - за 7 лет, из которых 4 военных, благосостояние народа выросло в 1,5 раза.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:51

розмова із ШІ

  ЛАД писал(а):
  prodigy писал(а):Banderlog

ось таке інтервью від російського генерала: його погляд на ситуацію(100% не фейк)


Спасибо.
Интересная беседа.
Кое-что из сказанного можно отнести и к нам.
Интересно о ПВО на 8-9 минутах. Это стоит послушать всем.
И о Константиновке на 6-й минуте.
Верное высказывание на 11-й мин. о применении ЯО и нападении на европейцев.
А вот на 12.30 он явно ошибается, когда говорит о необходимости объявления войны для всеобщей мобилизации. Наш опыт показывает, что это не обязательно. Хотя высказывание очень короткое, возможно, я не очень верно понял.
И интересны высказывания по более общим вопросам после 14-й мин. У нас немного иначе, например, проблемы имперскости у нас нет. Но кое-что актуально и для нас.

розмова із ШІ
flyman
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