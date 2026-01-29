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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18354183551835618357
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:53

ЕШБ в дії

  ЛАД писал(а):Поздравляю с введением новой купюры.
Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.

Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.

Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника".
.......
В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.
https://www.unian.net/economics/finance/2000-grn-poyavyatsya-v-ukraine-nbu-vvodit-novuyu-kupyuru-13436823.html
У нас уникальная экономика - за 7 лет, из которых 4 военных, благосостояние народа выросло в 1,5 раза.

ЕШБ в дії (менше народу - вищий ВВП на душу)
якщо залишиться 5 млн, то будуть жити як в Люксембурзі
flyman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:08

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hxbbgaf
 
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  #<1 ... 18354183551835618357
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