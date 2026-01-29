Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.
Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.
Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника". ....... В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.