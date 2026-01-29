Ігор Терехов

Внаслідок удару по цивільному підприємству у Немишлянському районі є троє постраждалих. Лікарі вже надають усю необхідну допомогу.

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Ігор Терехов

Внаслідок удару по цивільному підприємству у Немишлянському районі є троє постраждалих. Лікарі вже надають усю необхідну допомогу.

Кількість постраждалих зросла до семи.

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Ігор Терехов

Війна постійно змінюється. Росія шукає нові способи вбивати мирних людей, тому ми маємо швидко захищати навіть ті місця, які ще вчора не вважали потенційними мішенями. Сьогодні серед таких об’єктів опинилися автозаправні станції.



За роки війни АЗС стали частиною повсякденної стійкості країни. Під час блекаутів вони продовжували працювати, давали людям можливість заправити авто, зарядити телефон, купити воду, їжу та найнеобхідніше. Від їхньої роботи залежать волонтери, служби доставки, малий бізнес і мільйони звичайних людей. Фактично сьогодні АЗС є частиною критичної інфраструктури. Це приватні об’єкти, але їхня безпека давно перестала бути суто приватною справою.



У перші дні повномасштабного вторгнення автозаправний бізнес підставив плече державі. Забезпечував пальним Сили оборони, екстрені служби, комунальні підприємства, працював під обстрілами й робив усе, щоб країна не зупинилася.



Тепер настав час державі підставити плече бізнесу.



Якщо ворог свідомо атакує автозаправні станції, держава не може залишати бізнес із цією проблемою сам на сам. Потрібні спеціальні урядові програми співфінансування, компенсації, пільгове кредитування чи інші механізми, які допоможуть будувати укриття, захищені приміщення для персоналу й відвідувачів та іншу інфраструктуру, здатну зберегти людські життя. Захист об’єктів критичної інфраструктури - це відповідальність не лише їхніх власників, а й держави.



Водночас є рішення, які сам бізнес може запровадити вже зараз - наприклад, роботу операторів у залах. Її варто перебудувати так, щоб люди отримували необхідні товари максимально швидко й не затримувалися на території АЗС довше, ніж це справді необхідно. Це стосується і роботи кас, і видачі товарів, і всієї організації обслуговування. Чим менше часу людина проводить у місці, яке може стати мішенню, тим менший ризик для її життя.



Війна змінює звичні правила. Те, що ще вчора було питанням комфорту чи сервісу, сьогодні стає питанням безпеки. Ми не можемо змінити природу російської агресії. Але можемо зробити все можливе, щоб її удари забирали якомога менше людських життів.

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