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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18359183601836118362>
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 17:01

  budivelnik писал(а):
  ЛАД писал(а):Диктатура какая-то хилая.
А яка по твоєму-нє хілая?
пол-пот
сралін
мао
?

Для нього - все перечисленне ...
pesikot
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 17:01

  Shaman писал(а):..........
ми ще не бачимо насправді РЕАЛЬНИЙ вплив ШІ - почки бачимо бульбашку та завищені очікування. й нас лякають іншою проблемою - нестачею людей - тобто для нас це компенсуючі проблеми...
По ссылке вы не сходили.
Там как раз речь о том, что это могут быть не "компенсуючі проблеми".
Но вы правы - пока что "РЕАЛЬНИЙ вплив ШІ" виден слабо, всё только начинается.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 17:07

  ЛАД писал(а):Но вы правы - пока что "РЕАЛЬНИЙ вплив ШІ" виден слабо, всё только начинается.

Всё скоро закончится ... потому что во фразе "искусственный интеллект" - видят слово "интеллект", а нужно видеть слово "искусственный"
pesikot
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 17:09

Ігор Терехов
Внаслідок удару по цивільному підприємству у Немишлянському районі є троє постраждалих. Лікарі вже надають усю необхідну допомогу.
88.6Kviews
10:52

Ігор Терехов
Внаслідок удару по цивільному підприємству у Немишлянському районі є троє постраждалих. Лікарі вже надають усю необхідну допомогу.
Кількість постраждалих зросла до семи.
91.2Kviews
11:02

Ігор Терехов
Війна постійно змінюється. Росія шукає нові способи вбивати мирних людей, тому ми маємо швидко захищати навіть ті місця, які ще вчора не вважали потенційними мішенями. Сьогодні серед таких об’єктів опинилися автозаправні станції.

За роки війни АЗС стали частиною повсякденної стійкості країни. Під час блекаутів вони продовжували працювати, давали людям можливість заправити авто, зарядити телефон, купити воду, їжу та найнеобхідніше. Від їхньої роботи залежать волонтери, служби доставки, малий бізнес і мільйони звичайних людей. Фактично сьогодні АЗС є частиною критичної інфраструктури. Це приватні об’єкти, але їхня безпека давно перестала бути суто приватною справою.

У перші дні повномасштабного вторгнення автозаправний бізнес підставив плече державі. Забезпечував пальним Сили оборони, екстрені служби, комунальні підприємства, працював під обстрілами й робив усе, щоб країна не зупинилася.

Тепер настав час державі підставити плече бізнесу.

Якщо ворог свідомо атакує автозаправні станції, держава не може залишати бізнес із цією проблемою сам на сам. Потрібні спеціальні урядові програми співфінансування, компенсації, пільгове кредитування чи інші механізми, які допоможуть будувати укриття, захищені приміщення для персоналу й відвідувачів та іншу інфраструктуру, здатну зберегти людські життя. Захист об’єктів критичної інфраструктури - це відповідальність не лише їхніх власників, а й держави.

Водночас є рішення, які сам бізнес може запровадити вже зараз - наприклад, роботу операторів у залах. Її варто перебудувати так, щоб люди отримували необхідні товари максимально швидко й не затримувалися на території АЗС довше, ніж це справді необхідно. Це стосується і роботи кас, і видачі товарів, і всієї організації обслуговування. Чим менше часу людина проводить у місці, яке може стати мішенню, тим менший ризик для її життя.

Війна змінює звичні правила. Те, що ще вчора було питанням комфорту чи сервісу, сьогодні стає питанням безпеки. Ми не можемо змінити природу російської агресії. Але можемо зробити все можливе, щоб її удари забирали якомога менше людських життів.
141Kviews
13:40

Ігор Терехов
Влучання у заправку в Шевченківському районі - деталі зʼясовуємо.
75.4Kviews
13:52

Ігор Терехов
Влучання у заправку в Шевченківському районі - деталі зʼясовуємо.
Є постраждалі.
68.9Kviews
13:53
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 17:15

«У нас разрушены сейчас по области, по городу Харьков 74 АЗС. Но это по всей области, в том числе. Поэтому это небольшая цифра. Часть из них разрушена в 2022-м еще году во время оккупации, деоккупации и все остальное. Это всего я имею в виду», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив».

Он уточнил, что этой весной и летом пострадали несколько десятков АЗС.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/07/11/skolko-azs-razrushili-okkupanty-v-harkove-i-oblasti-tsifru-nazval-sinegubov/#google_vignette
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 17:18

  ЛАД писал(а):
Ігор Терехов
Війна змінює звичні правила. Те, що ще вчора було питанням комфорту чи сервісу, сьогодні стає питанням безпеки. Ми не можемо змінити природу російської агресії. Але можемо зробити все можливе, щоб її удари забирали якомога менше людських життів.

ЛАД, до цього місця ти не дочитав ?

Зробив вигляд, що цього речення не було ?
pesikot
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Буряти вже в ЗСУ

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

Згодом ОК "Північ" підтвердило інформацію про розшук Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.

Нагадаємо: Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".


https://www.pravda.com.ua/news/2026/07/11/8043588/
Кочевник
 
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 17:47

  Кочевник писал(а):Буряти вже в ЗСУ

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

Згодом ОК "Північ" підтвердило інформацію про розшук Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.

Нагадаємо: Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".


https://www.pravda.com.ua/news/2026/07/11/8043588/

Мені для розуміння ... ти проти таких протиправних дій чи ти проти, що його розшукують ?
pesikot
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це ж патриот и настоящий полковнык
Такому можна(shаmаNку с кицей в багажник 200тки на левых номерах и в поле, с лопатой, последнюю крыйивку себе отрыть, лучше раздробленными лапками)
Последний раз редактировалось барабашов Сб 11 июл, 2026 17:52, всего редактировалось 1 раз.
барабашов
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Просто навів факт, до чого призводять лякалки "бурятами" у виправдовуванні будь-якої дичини, яку коїть влада. Вседозволеність породжує беззаконня.
Кочевник
 
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