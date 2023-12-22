budivelnik https://www.openalmanac.org/w/venture-capital/power-law тут реальна статистика Венчурного фонду. Звісно тут ККД вищий, ніж в класичних грантів, але деяке представлення про сучасну прикладну науку дає: 90% збиткових проєктів, 6% проєктів повернули вкладене в них, а 3.9% дали "ікси", з яких 0.4% - х50 і більше...
Faceless писал(а):Нормальні такі відпускні, 100к
Враховуючи, що відпускні - це заробіток за 2 місяці + "оздоровчі" в розмірі ставки, то нічого вони не нормальні...
Дюрі-бачі От питання 1 Навіщо мені стаття де нічого не сказано 2 Якщо Ви науковець - то спробуйте показати три цифри а - вкладені у Вас гроші б - віддача від цих вкладень в - відсоток. І я тоді зрозумію наскільки Ви кращі /гірші від простого ДЕПОЗИТУ І буду приймати рішення про зміну своєї думки..
А стаття що 4% вкладених дають 90% прибутку, тобто наступних 96% вкладень дають 10% ... без цифри з якої беруться ці відсотки(абсолютно вкладені і абсолютно отримані) - це просто спроба науковців замаскувати свою неспроможність бути корисними в СЬОГОДНІШНІХ РЕАЛІЯХ...адже у відсотках може й красиво, а в абсолюті - вклали 1 млн , 40 000( 4% від вкладених) дали прибуток 60 000 (90% від отриманого прибутку) І в реалі вклали 1 млн - отримали 66 000 назад ( ККД=0,066%).... а розповідей тільки про 4% які дали 150% плюсом
90% збиткових проєктів, 6% проєктів повернули вкладене в них, а 3.9% дали "ікси", з яких 0.4% - х50 і більше...
Вклали 100% 90% - просрали 6% вернули вкладене=6% 3,5% дали нехай ікс 10 = 35% назад 0,4% дали ікс 50 =20% назад Висновок Вклали 100% , просрали 39% , повернули назад 6+35+20=61%
І хто з таким підходом буде вкладати в цю безнадійну справу свої гроші крім аферистів або чужих грошей?
Дюрі-бачі писал(а):budivelnik https://www.openalmanac.org/w/venture-capital/power-law тут реальна статистика Венчурного фонду. Звісно тут ККД вищий, ніж в класичних грантів, але деяке представлення про сучасну прикладну науку дає: 90% збиткових проєктів, 6% проєктів повернули вкладене в них, а 3.9% дали "ікси", з яких 0.4% - х50 і більше...
Faceless писал(а):Нормальні такі відпускні, 100к
Враховуючи, що відпускні - це заробіток за 2 місяці + "оздоровчі" в розмірі ставки, то нічого вони не нормальні...
Це ще і зарплата за червень? Бо інакше якось багацько. Наприклад ЛНУ https://profkom.lnu.edu.ua/archives/5758 доцент уже після підвищення 16,6 до оподаткування. Хай з надбавками трохи більше, але навіть на ставку 20-ка чистими проблемна.
Ой+ В звичайних доцентів 50-60% надбавок, в мене - 80% надбавок. А ще при розрахунку відпускних рахується середньомісячний заробіток з урахуванням премій. Але все рівно це катастрофічно мало, навіть до 500Є на місяць не дотягує.