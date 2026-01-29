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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18359183601836118362
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Кочевник писал(а):На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
Побутовий конфлікт -це двоє образили дружину комбата..
А от як ОБРАЗИЛИ -ніде не описано.
Якщо послали - то це одне
Якщо згвалтували - то за це не гріх і повбивати.
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:29

  pesikot писал(а):
  ЛАД писал(а):
Ігор Терехов
Війна змінює звичні правила. Те, що ще вчора було питанням комфорту чи сервісу, сьогодні стає питанням безпеки. Ми не можемо змінити природу російської агресії. Але можемо зробити все можливе, щоб її удари забирали якомога менше людських життів.

ЛАД, до цього місця ти не дочитав ?

Зробив вигляд, що цього речення не було ?


Балістичний удар по порту: щонайменше чотири загиблих та численні поранені, — повідомляють монітори.
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:31

  budivelnik писал(а):
  Кочевник писал(а):На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
Побутовий конфлікт -це двоє образили дружину комбата..
А от як ОБРАЗИЛИ -ніде не описано.
Якщо послали - то це одне
Якщо згвалтували - то за це не гріх і повбивати.

Згвалтували - це не образили, а згвалтували. А "образили" - це не пропустили звізду на виїзді з парковки.
Тому такий антикриз країну веде тільки до біди.
Кочевник
 
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Кочевник писал(а):А "образили" - це не пропустили звізду на виїзді з парковки.
Це десь зафіксовано - чи ваша особиста фантазія?
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це відповідь на твою фантазію.
Кочевник
 
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