Балістичний удар по порту: щонайменше чотири загиблих та численні поранені, — повідомляють монітори.
Сочувствую Одессе. Надеюсь, так же, как и вы, Херсону, Харькову, Запорожью, Сумам, а последние месяцы и Киеву. Вот только не понял, зачем вы процитировали особо умный пост какого-то гибрида. И почему вы в своих постах регулярно обращаетесь ко мне, даже там, где ко мне никаким боком. Это от большого уважения?
ЛАД писал(а):......... Вопрос не в виплатах или пошлинах в мирное время. Проблема в том, что если соберутся "разносить". у них есть уже опробованное "оружие" - перекрыть Ормуз полностью.
уважно слідкуємо за думкою. зараз завдання відновити вільний рух через протоку. а якщо Іран буде цьому перещкоджати - його будуть бити. за перекриття протоки. й правильно будуть робити. саме такий порядок подій.
Ви зовсім глузд втратили? Иран сначала начали бить и после этого он перекрыл Ормуз. И благодаря этому Трамп пошёл на переговоры - слишком сильно поднялась нефть и, если бы не остановились, цены выросли ещё сильнее. И до начала войны судоходство в проливе было совершенно свободным без всяких проблем. Об этом вы уже забыли?
головне інше - поки вони цю стадію не пройдуть, Раша не зможе нормально розвиватися...
А вот это их проблемы, которые меня совершенно не волнуют.
отут ви лукавите - ніякий варіант поганих подій на Раші вас не влаштовує - але ви розумно це не визнаєте. а от українців влаштує - бо лише в цьому випадку буде впевненість, що Раша не спробує павтарить - й наші діти та онуки будуть жити в спокої.
Да что э вам неймётся! Лавры нашей форумной противоестественной помеси покоя не дают? Вы регулярео обижаетесь за то, что я якобы приписываю вам мысли. Так я хоть основываюсь на ваших высказываниях, когда пишу, что вы за продолжение войны. А вы просто фантазируете. Но это ни разу не накид. По-вашему. Если я сейчас напишу, что вы трусливо сбежали из Харькова и прячетесь во Львове от ТЦК, это будет накид? Возможно. Но хотя бы наполовину правдивый - из Харькова вы действительно сбежали. Насчёт "скрывания от ТЦК" это уже домыслы. Но хоть наполовину, а не так, как у вас - целиком. И вы, как обычно, ошибаетесь. Если в РФ будет дуже погано, то как раз агрессивность может повыситься. Гитлер пришёл к власти в 33 не от хорошей жизни немцев.
ЛАД писал(а):К вопросу об уменьшении населения и ИИ.
Экономика США балансирует на грани между старением населения и искусственным интеллектом. Теоретически, две главные проблемы рынка труда должны компенсировать друг друга. Вместо этого они, скорее всего, будут усугублять друг друга. ....... Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что начиная с 2031 года ежегодное число смертей в США превысит ежегодное число рождений, что сделает иммиграцию необходимой для поддержания роста населения. К 2055 году прогнозируется снижение рождаемости до 1,5 рождений на женщину . Учитывая, что рост населения является основным источником экономического роста и налоговых поступлений, неудивительно, что демографические тенденции привлекают все большее внимание экономистов и политиков. ......... В целом, экономисты, как правило, меньше беспокоятся о долгосрочных последствиях технологических изменений, чем о самом переходном периоде. Общепринятое мнение заключается в том, что повышение производительности в конечном итоге приводит к экономическому росту, и что у правительств есть инструменты — такие как налогообложение и система социальной защиты — для распределения этих достижений. Настоящая проблема заключается в периоде адаптации.
Многие приводят промышленную революцию в качестве обнадеживающей аналогии для искусственного интеллекта. И это правда, что в конечном итоге уровень жизни повысился. Но жизнь во время промышленной революции была совсем другой . Она была разрушительной. Она была жестокой. Многие люди пострадали. Легко, спустя 200 лет, оглянуться назад и сказать: «Благодаря промышленной революции наш уровень жизни стал выше». Но сам процесс достижения этого уровня был, мягко говоря, стрессовым.
Как утверждал Мокир, совпадение промышленной революции с быстрым ростом населения, вероятно, усложнило переходный период. Маловероятно, что этот переход будет проще просто потому, что демографический переход движется в противоположном направлении. Рабочие места, которые может выполнять ИИ, и те, в которых больше всего нуждается стареющее общество, просто не совпадают. Вместо этого более вероятным исходом является то, что экономике придется одновременно преодолевать два масштабных перехода — и каждый из них будет усложнять другой.
Що чекає в майбутньому так званий "золотий мільярд" можна не один рік спостерігати на прикладі Японії (як мінімум, пара десятиліть) і Пн.Кореї (10+ років) і щоб сказати, що якась із них тривалий час "балансирует на грани между старением населения и искусственным интеллектом" це потрібно щось сильно стимулюче уяву прийняти. До того ж в них мігрантів майже нема, а фертильність давно нижче 1.5