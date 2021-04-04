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Finance.ua: Російський
економічний корабель, іди на##й

Finance.ua: Російський економічний корабель, іди на##й
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:26

Finance.ua: Російський економічний корабель, іди на##й

Пропонуємо до обговорення:
І нікуди не звертай
З 24 лютого Збройні сили України й увесь український народ героїчно протистоять російській загарбницькій навалі, яка розпочалася з ракетних ударів та широкоформатного наступу з різних напрямків.

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D2
 
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