|
|
|
Finance.ua: Російський економічний корабель, іди на##й
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:26
Пропонуємо до обговорення:
І нікуди не звертай
З 24 лютого Збройні сили України й увесь український народ героїчно протистоять російській загарбницькій навалі, яка розпочалася з ракетних ударів та широкоформатного наступу з різних напрямків.
Дивися повний текст Російський економічний корабель, іди на##й
-
D2
-
-
- Повідомлень: 176
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|