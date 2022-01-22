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У Росії затвердили
перелік "недружніх країн"

У Росії затвердили перелік "недружніх країн"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:02

У Росії затвердили перелік "недружніх країн"

Пропонуємо до обговорення:
Російський уряд затвердив перелік "недружніх країн", куди потрапили всі держави ЄС, США, Канада, Японія, Південна Корея та інші.

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У Росії затвердили перелік \"недружніх країн\"
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