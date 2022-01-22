Російський уряд затвердив перелік "недружніх країн", куди потрапили всі держави ЄС, США, Канада, Японія, Південна Корея та інші.
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У Росії затвердили перелік \"недружніх країн\"
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Додано: Пон 07 бер, 2022 22:02
У Росії затвердили перелік "недружніх країн"
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У Росії затвердили перелік \"недружніх країн\"
Додано: Пон 07 бер, 2022 22:32
Мабуть після оприлюднення цього списку, у країн ЕС ставлення до Сербії буде ще обережнішим і виваженим , і приймати її в свій склад будуть дуже довго… Або зміниться Сербія, хоча для цього потрібно мабуть років сто або більше.
Востаннє редагувалось 9991samson в Пон 07 бер, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 бер, 2022 22:39
Це дефолт.
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