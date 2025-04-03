«Гроші тануть»: У розвідці розповіли про скорочення запасів золота та юанів у Росії
«До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько $150 млрд. Зараз лишилося близько $38 млрд. Гроші тануть», – повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.
За його словами, неліквідними є ще одні їхні запаси – цінні папери, які на сьогодні неможливо продати. Також у Росії зменшуються запаси золота і китайських юанів.
2Золота було 2300 тонн – уже 1700. Його продають. Було 164 млрд китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються», – зазначив Іващенко.
Загалом, за його словами, за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають $5 млрд. Для їхньої економіки це достатньо серйозні речі, каже він.
У СЗР прогнозують, що на кінець цього року у Росії з’являться серйозні проблеми в економіці, з грошима і трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також дефіцит кадрів.
Російський ринок обвалився на 100 мільярдів рублів на тлі погроз Трампа
Різкі заяви президента США Дональда Трампа, який назвав «божевільним» Володимира Путіна і погрожував посилити санкції проти Росії, різко обвалили російський фондовий ринок.
Індекс Мосбіржі впав на 1,51%, втративши близько 100 млрд рублів капіталізації за кілька годин торгів, і відкотився до позначки 2727 пунктів, а раніше опускався до 2719 пунктів – найнижчого рівня з початку квітня.
Найбільше втратив «Газпром», папери якого обвалилися на 3,5%. Акції «Сбєрбанку» та ВТБ подешевшали на 1,5% та 2,4% відповідно. Також обвал прискорили повідомлення, що Євросоюз готується відключити ще 20 російських банків від системи SWIFT.
За словами аналітика ПСБ Євгена Локтюхова, ситуація відображує «погіршення геополітичного фону та затягування переговорів щодо України».
Росія втричі збільшила дефіцит бюджету через падіння цін на нафту
У Росії плановий дефіцит бюджету на 2025 рік збільшено у понад тричі – з 1,17 до 3,8 трлн рублів. Головна причина – низькі ціни на нафту та санкції.
«Причини? Дешева нафта та зміцнення рубля, що разом призводять до падіння нафтово-газових доходів майже на чверть від запланованого – мінус 2,6 трлн рублів. Ціна на Urals у новому прогнозі знижена з $69,7 до $56 за барель», – повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Також, за його словами, один із драйверів цього падіння – санкції, які продовжують тиснути на російський енергетичний експорт.
«Це ще раз доводить: Росія критично залежна від нафтодоларів», – підсумував Власюк.
Росія приховує масштаби економічного спаду та розтрачує останні резерви, - СЗР
За даними СЗР, фонд національного добробуту РФ, який Кремль використовує для стабілізації, системно скорочується. На початку липня 2022 року ліквідна частина фонду становила 145 млрд доларів, а вже у травні 2025 року - лише 39 млрд доларів. З початку повномасштабної війни падіння відбулося майже вчетверо.
Основне джерело наповнення фонду - експорт нафти - залишається під тиском санкцій. Західні обмеження звузили доступ Росії до традиційних ринків, а альтернативні канали виявилися менш ефективними та більш витратними.
Законопроєкт про жорсткі санкції США проти РФ, ймовірно, суттєво пом’якшать перед ухваленням, - Politico
Зазначається, що експерти залишаються скептично налаштованими щодо того, що захмарні тарифи, запропоновані в законопроєкті, взагалі здійсненні. США, які досі залежать від імпорту збагаченого урану з Росії для палива своїх ядерних реакторів, також можуть зіткнутися з порушенням законопроєкту, зазначає Politico.