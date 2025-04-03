|
|
Руйнація економіки РФ з початком війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:08
Buster написав: Дюрі-бачі написав:
На жаль москалі змінили тактику і вирішили не спустошувати ФНБ. А закрили дефіцит емісією, через РЕПО ~3.2 трлн. рублів дали (пишуть що скоро збільшать до 4.8 трлн.).
Какие хитрые москали попались...
Тем временем 1 грн = 1.75 руб., дойдем до 1 к 1?
звісно ні...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11465
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:10
А когда хотя бы 200 дерева за уе в болотах увидим?
Или их бумага уже к золотому запасу единороссов и юаню привязана наглухо?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5627
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 25 січ, 2026 21:02
барабашов написав:
Или их бумага уже к юаню привязана наглухо?
Напевно. Там долар впав нижче 7 Юанів (рік тому був 7.30), відповідно, впав до 75 дерев'яних.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5852
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 930 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|146
|223533
|