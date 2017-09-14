RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16746167471674816749
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:14


У січні НБУ провів валютних інтервенцій на $3,7 млрд, зокрема для підтримки курсу.

Загалом протягом 2025 міжнародні резерви НБУ зросли на 30,8%. Скільки отримали:

• Головним фінансовим донором у 2025-му був ЄС, який надав $32,7 млрд.

Скільки витратили: 

▪️ $10 млрд витратили на виплати за зовнішнім боргом, з яких $3,2 млрд — МВФ.

▪️ $36 млрд НБУ витратив на валютні інтервенції.

Про те, що таке валютні інтервенції, і яким би насправді був курс долара в Україні без них 一 ми говорили у нашому подкасті «Що з економікою?» з першим заступником голови НБУ Сергієм Ніколайчуком.


Наша удавка не ТЦК а экономика, мы полностью зависимы от внешних вливаний. Если нас ливнут мы превратится в Сомали за год. Причем сокращение западной помощи неминуемо что в случае прекращения войны, что в случае ее затягивания на неопределенный срок. На войну ещё денег дадут, а на поддержку курса покажут полруки. Курс должен быть рыночным - позиция МВФ и Центробанков. Кредитовать чьи то дотации - оверпрайс. Впереди кратные обвалы
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:30

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Не буду спорить - возможно народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - просто врет.

Как одно другому противоречит ? откуда факт вранья высосан? Могут и не делают, это не одно и то же, внезапно.
- Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки.
- Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.

Там ссылочка есть - ее неплохо бы полностью прочитать ;)
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:33

  барабашов написав:
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. Об этом говорится в ответе Николаевского областного ТЦК и СП на запрос народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. Из обнародованного депутатом документа следует, что указанные в депутатском запросе работники были забронированы от мобилизации, но вызваны распоряжением начальника Николаевского районного ТЦК и СП для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра и были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации.

Якась фігня. Якщо є бронювання - воно відображається в Резерві. Якщо не відображається - значить його нема. Все просто як 2+2.
Якщо нема бронювання - то так, бусифікують.
Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.
Зустрічав людей, які МАЛИ ПРАВО на відстрочку. Але відстрочку не оформили.

А если резерв красным не светится и повесток на флэт не приходило - всё равно "Проедемьте товарищ у военкомат!"???

Такие мелочи, как невыписаная повестка - уже года с два никого не заботят: в конце-концов её можно и за время подъезда бусика заполнить :)
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:49

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. Об этом говорится в ответе Николаевского областного ТЦК и СП на запрос народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. Из обнародованного депутатом документа следует, что указанные в депутатском запросе работники были забронированы от мобилизации, но вызваны распоряжением начальника Николаевского районного ТЦК и СП для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра и были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации.

Якась фігня. Якщо є бронювання - воно відображається в Резерві. Якщо не відображається - значить його нема. Все просто як 2+2.
Якщо нема бронювання - то так, бусифікують.
Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.
Зустрічав людей, які МАЛИ ПРАВО на відстрочку. Але відстрочку не оформили.

Не буду спорить - возможно народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - просто врет.
Хотя ходят слухи, что "роль кибер-безопасности сильно преувеличена" - и при наличии желания тот резерв (школьный дневник в девичестве) - вот прям находу правится...
Да и вы, наверное, с каждым вторым буссифицированным в стране встречались?

Так ніхто не бреше.
ТЦК дійсно можуть анульовувати відстрочку/бронь за потреби.
Але я таких випадків ні разу навіть не чув, тому з свого досвіду(можливо невеликого) можу підтвердити слова sashaqbl.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 13:07

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  sashaqbl написав:Якась фігня. Якщо є бронювання - воно відображається в Резерві. Якщо не відображається - значить його нема. Все просто як 2+2.
Якщо нема бронювання - то так, бусифікують.
Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.
Зустрічав людей, які МАЛИ ПРАВО на відстрочку. Але відстрочку не оформили.

Не буду спорить - возможно народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - просто врет.
Хотя ходят слухи, что "роль кибер-безопасности сильно преувеличена" - и при наличии желания тот резерв (школьный дневник в девичестве) - вот прям находу правится...
Да и вы, наверное, с каждым вторым буссифицированным в стране встречались?

Так ніхто не бреше.
ТЦК дійсно можуть анульовувати відстрочку/бронь за потреби.
Але я таких випадків ні разу навіть не чув, тому з свого досвіду(можливо невеликого) можу підтвердити слова sashaqbl.

Ну вот народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - возможно с чуть большим числом народу общается - он с такими случаями прямо сталкивался (не то, что "чув").
Другой депутат - Горбенко - давеча цифру в 2%-3% озвучил. Фиг его, конечно, знает - что именно он имеет в виду - с финалом или без...

>>> Але я таких випадків ні разу навіть не чув
Вы же не профильный адвокат (или что-то подобное)? :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 13:12

рф понижает уровень своей переговорной группы, из чего следует , что переговоры фактически сходят на нет

Владимир Мединский вновь возглавит делегацию от россии на переговорах с США и Украиной, они пройдут в Женеве 17-18 февраля, заявил Песков.
