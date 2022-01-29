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Як оформити 6500 допомоги від держави, якщо втратив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 бер, 2022 14:31
Пропонуємо до обговорення:
На українців, які втратили роботу через напад Росії, чекає допомога від держави під час війни. Розмір її - 6500 гривень, а оформляється вона через Дію за аналогією з "ковідною тисячею".
Дивися повний текст Як оформити 6500 допомоги від держави, якщо втратив роботу
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R2
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:31
Всё так просто !
Только вот приложение не работает, как будто бы специально .
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sinickiyanton
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