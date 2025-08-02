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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 22:05

  Hotab написав:
Чекаємо та тижні 1.45


Може все ж 1.145?)

йоо - 1,1425..... я не готовий був (
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:05

  Amethyst написав:
  Hotab написав:
Чекаємо та тижні 1.45


Може все ж 1.145?)

йоо - 1,1425..... я не готовий був (

А я готовий))
Мені ще міняти і міняти))
Муха вищав пару тижнів тому від радості «Хотаб повіз єври, які міняв по невигідному курсу».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 14:21

Після оновлення онлайн-банкінгу доступним буде тільки мобільний застосунок KredoBank, вебверсія (online.kredobank.com.ua) більше не функціонуватиме.

Важливо: завчасно, до вечора 1 серпня, зробіть усе, для чого вам може знадобитися онлайн-банкінг: платежі за кредитами, перекази на рахунки, зняття коштів з ощадного рахунку «Кишеня», поповнення мобільного телефону, обмін валют тощо.


https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank


печалько... :evil:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:05

  greenozon написав:Після оновлення онлайн-банкінгу доступним буде тільки мобільний застосунок KredoBank, вебверсія (online.kredobank.com.ua) більше не функціонуватиме.

Важливо: завчасно, до вечора 1 серпня, зробіть усе, для чого вам може знадобитися онлайн-банкінг: платежі за кредитами, перекази на рахунки, зняття коштів з ощадного рахунку «Кишеня», поповнення мобільного телефону, обмін валют тощо.


https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank


печалько... :evil:


Веб банкінг, дуже зручна штука, коли використовуєш більше комп :x
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:48

правильна картка
ніде не бачу детальних тарифів на перекази в інші банки (СЕП та р2р). ткніть носом
те що знайшов, але тут про перекази якось стисло.
https://pravylna.kredobank.com.ua/doc/tariffs.pdf
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:53

  novichok написав:правильна картка
ніде не бачу детальних тарифів на перекази в інші банки (СЕП та р2р). ткніть носом
те що знайшов, але тут про перекази якось стисло.
https://pravylna.kredobank.com.ua/doc/tariffs.pdf

Переказ з рахунк: за реквізитами рахунку в онлайн-банкінгу Kredobank до 10000/платіж – СЕП
п2п тянучка безкоштвоно, штовхати платно, не знаю скільки (це комісія сервісу, а не картки, тому там її немає)
24589
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:58

Re: Кредобанк

  24589 написав:Переказ з рахунк: за реквізитами рахунку в онлайн-банкінгу Kredobank д


сервіс пішов на пенсію....



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online.kredobank.com.ua
2025-08-02 15:57:05 UTC
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:16

  24589 написав:
  novichok написав:правильна картка
ніде не бачу детальних тарифів на перекази в інші банки (СЕП та р2р). ткніть носом
те що знайшов, але тут про перекази якось стисло.
https://pravylna.kredobank.com.ua/doc/tariffs.pdf

Переказ з рахунк: за реквізитами рахунку в онлайн-банкінгу Kredobank до 10000/платіж – СЕП
п2п тянучка безкоштвоно, штовхати платно, не знаю скільки (це комісія сервісу, а не картки, тому там її немає)

Дякую. Витягнути близько 50-70 к та СЕПнути близько 50к можливо, чи ліміт 100к працює?
novichok
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  #<1 ... 127128129130
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