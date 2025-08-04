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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 сер, 2025 07:38
Коли новий термін додатку?)
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Hotab
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Додано: Пон 04 сер, 2025 08:14
lloydbanksua написав: Hotab написав:
Коли новий термін додатку?)
Питайте у свого перс менеджера
Саме в душ пішла, зараз прийде - спитаю . А вам не скажу. 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 04 сер, 2025 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Пон 04 сер, 2025 08:19
Hotab написав:
то наша з персменом маленька таємниця. Бо у неї немаленька трійка
Персмен від слова "перса"?
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Ferlakur
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Додано: Пон 04 сер, 2025 08:35
Ferlakur написав: Hotab написав:
то наша з персменом маленька таємниця. Бо у неї немаленька трійка
Персмен від слова "перса"?
І змінити персмена на персвумена
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Hotab
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