Кредобанк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 сер, 2025 02:31
Vadim_ написав:
випустили сірую недороблену програму,
чотирі дня хаос, хто компенсує мені?
А де написано, що вона гарантовано має працювати? Відділення працюють (радійте, що їх не закрили разом з ІБ), банкомати теж, а у телефоні, то так - забавка. У Бегемота останні 15+ років взагалі прописано, що відповідальність за усі збої лежить на клієнті. Там би ще Вас попросили компенсувати, а тут лагідно, по-європейському, просто пропонують жерти, що дали. Ба більше, навіть двері відкрили, щоб невдоволені могли звалити без фінансових втрат. Сервіс та турбота про клієнта!
1
4
Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:44
ну що ж... надаю перевагу веб-кабінам, але раз вона на пенсії..
то прийшлось ставити додаток
1ий прикол - як додаток має вас розпізнати
1 смс = ок, легко, вводим тел, приходить смс,
2 - авторизація, тут або дія або інше - хмхм, дії нема, концтабору не треба, інше - банк просить валідну картку (номер срок свв) оппа
ледве знайшов її, забув як виглядає, ввів дані, додаток думав хвилин 5... потім пустив в середину! (ще треба було придумати PIN код для входу або біометрія)
далі знов думав але так і не підтягнув усе (картку - яку вводив для авторизації - НЕ знайшов!
зате (о слава Богам) підтягнув усі шаблони
і на цьому дякую
Весело в кредушці, але хоч так
1
3
1
6
Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:58
greenozon написав:
ну що ж... надаю перевагу веб-кабінам, але раз вона на пенсії..
то прийшлось ставити додаток
1ий прикол - як додаток має вас розпізнати
1 смс = ок, легко, вводим тел, приходить смс,
2 - авторизація, тут або дія або інше - хмхм, дії нема, концтабору не треба, інше - банк просить валідну картку (номер срок свв) оппа
ледве знайшов її, забув як виглядає, ввів дані, додаток думав хвилин 5... потім пустив в середину! (ще треба було придумати PIN код для входу або біометрія)
далі знов думав але так і не підтягнув усе (картку - яку вводив для авторизації - НЕ знайшов!
зате (о слава Богам) підтягнув усі шаблони
і на цьому дякую
Весело в кредушці, але хоч так
так нічого ж не працює.
Шаблони тільки відображуються, але перекази по ним не проходять. Можна спробувати перетицяти (не міняючи) дані в полях шаблона, але краще знов руцями ввести всі дані. Але от скопіпастити ІБАН тепер Кредо не дозволяє...
Якась тупня!!
4
1
1
10
Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:24
йооооооооой
оце воно ДУРНЕ!!!
новий вхід в додаток вимагає ЗАНОВО
смс
картку
пін
палець
ЩО КОЇТЬСЯ???
1
3
1
6
Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:11
greenozon написав:
ЩО КОЇТЬСЯ???
Воно криве і косе. Перевтановлення застосунку мені допомогло
4
1
1
10
Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:58
greenozon
Маю на жаль точно такий негативний досвід.
Добре, що ще є банки з робочими веб банкінгами (і безкоштовними СЕП). Хоча до них тре ходити ногами...
Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:14
klug написав:
Вирішили випустити усіх, у кого телефон не потягнув новий застосунок?
а який їм треба космічний телефон ще?
навіть на моєму гугель-пікселі не фуричить
сильно розчарований таким сирим додатком...
куди їх смажений півень гнав із випуском? потестували б собі і спокійно восени випустили б...
1
3
1
6
Додано: П'ят 08 сер, 2025 22:05
greenozon написав:
а який їм треба космічний телефон ще?
Побіжно бачив ниття в місцевих олігархічних колах, що це ледь не єдиний банківський застосунок, якому мінімум треба Android 9 і на Алі не так вже й просто знайти пристойну репліку Vertu під такі забаганки.
1
4
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:40
Hotab написав:
Кредо сьогодні деякий час перевертав долар в євро по 1.1599
Всі оптові обмінки Києва світили сьогодні не краще 1.1720
Це треба заганяти на картковий рахунок і через застосунок конвертувати чи як це відбувається? Чув, що у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
6
13
2
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:52
Искатель написав: Hotab написав:
Кредо сьогодні деякий час перевертав долар в євро по 1.1599
Всі оптові обмінки Києва світили сьогодні не краще 1.1720
Це треба заганяти на картковий рахунок і через застосунок конвертувати чи як це відбувається? Чув, що у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
Для кроса? Ну загнати (або купити) і зберігати доляр і кроснути напряму (не через грн) на ойро або навпаки.
Але у Пшека вже тиждень НЕ працює валютообмін...таа, в принціпі, нічого не працює.
Вчора через Перса таки передав п̶о̶л̶у̶м̶'̶я̶н̶е̶ к̶а̶р̶к̶олОмНе
вітання техпітримці, так вони за 5 хв вивели гроші СЕПом на мої банки...
Якась тупня сталася з банкою!
Обіцяють, шо от-от нормально запрацює процесінг... Ну прям Дельта у кінці путі
4
1
1
10
