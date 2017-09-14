RSS
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:17

  flyman написав:Рейнметал вже починає постачати (25К цього року)155 мм з нового заводу побудованого з 0 в Німеччині, а в Україні дубль пусто.

Я от не можу одного зрозуміти. Збудувати якийсь великий військовий завод, байдуже що він буде виробляти -- це довготривалий, масштабний і дуже помітний захід. Це не можна зробити таємно, а враховуючи тривалість процесу, ворогу на сто відсотків стане відомо про його існування ще до старта виробництва. Далі, територія України обстрілюється вся. Рано чи пізно, туди почне прилітати. Як хто бачить запуск та функціонування такого виробництва в таких умовах?
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:19

Французские профсоюзы планируют провести забастовку 18 сентября в знак протеста против бюджетного плана премьер-министра Франсуа Байру , что усилит политические волнения, вызванные его призывом к вотуму доверия.
........Байру, призвавший к вотуму доверия 8 сентября, хочет сэкономить около 44 миллиардов евро (51 миллиард долларов) в бюджете на 2026 год, но его предложение отменить два государственных праздника и заморозить социальные расходы вызвало возмущение многих во Франции.
........Инвесторы уже подготовились к возросшим политическим рискам в стране, которая изо всех сил пытается контролировать один из крупнейших долговых бременев в Европе.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-29/french-unions-call-sept-18-strike-as-political-turmoil-deepens?srnd=homepage-europe
Это к вопросу о возможной помощи нам. Помогают. Пока.
На сколько у них хватит денег, которые бедной Украине кажутся бесконечно большими?
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:21

#дєлоненайду

  flyman написав:
  Hotab написав:

Потужний дроновод ховається під спідницею киці )


#нетойдрон

#нетойвос, хронічний

# нетасітківка недопаяна
#фаршпрокручений
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:28

  M-Audio написав:
  flyman написав:Рейнметал вже починає постачати (25К цього року)155 мм з нового заводу побудованого з 0 в Німеччині, а в Україні дубль пусто.

Я от не можу одного зрозуміти. Збудувати якийсь великий військовий завод, байдуже що він буде виробляти -- це довготривалий, масштабний і дуже помітний захід. Це не можна зробити таємно, а враховуючи тривалість процесу, ворогу на сто відсотків стане відомо про його існування ще до старта виробництва. Далі, територія України обстрілюється вся. Рано чи пізно, туди почне прилітати. Як хто бачить запуск та функціонування такого виробництва в таких умовах?

Во время 2МВ все оборонные заводы и в Англии, и в Германии, да и в Союзе (в частности, например, в Ленинграде) регулярно бомбились и даже порой подвергались артобстрелу. Но продолжали работать и выпускали продукцию. И бомбили не дронами, а мощными авиабомбами.
Это говорит о том, что полностью уничтожить завод бомбёжками, мягко говоря, очень сложно.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:32

Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:33

Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это к вопросу о возможной помощи нам. Помогают. Пока.
На сколько у них хватит денег, которые бедной Украине кажутся бесконечно большими?
Не рахуй чужі гроші... дивишся після цього в тебе й свої зявляться...

Трошки історії про педерацію
Якщо розглянути цю карту
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Territorial_Expansion_of_Russia.svgТо добре видно що педерація ВЖЕ втратила все що захопила в 1900+ роках ( Манжурія захопили в 1898-1905)
Польщу захопила в 1815 - втратила в 1990
Центральну Азію захопила в 1822+--втратила в 1991
Прибалтику захопила в 1721-1745 - втратила в 1991
Україну захопила в 1772-1812 - втратила в 1991
Таким чином
Все що було захоплено росією після 1700 року(крім територій сибіру) - педерація ВЖЕ ВТРАТИЛА.

Таким чином , педерація те що завойовувала 200-300 років - просрала за останні 30 років... і продовжує прискорено просирати
Ще хтось буде й далі розповідати про велику культуру яка розвивається/розширяється?
  ЛАД написав:Это говорит о том, что полностью уничтожить завод бомбёжками, мягко говоря, очень сложно.

И тем не менее, выпуск критической продукции за границей выглядит разумно.
Но заводы стоит строить хотя бы для того, чтобы было по чему бить.
  M-Audio написав:
  flyman написав:Рейнметал вже починає постачати (25К цього року)155 мм з нового заводу побудованого з 0 в Німеччині, а в Україні дубль пусто.

Я от не можу одного зрозуміти. Збудувати якийсь великий військовий завод, байдуже що він буде виробляти -- це довготривалий, масштабний і дуже помітний захід. Це не можна зробити таємно, а враховуючи тривалість процесу, ворогу на сто відсотків стане відомо про його існування ще до старта виробництва. Далі, територія України обстрілюється вся. Рано чи пізно, туди почне прилітати. Як хто бачить запуск та функціонування такого виробництва в таких умовах?

для чого тоді було піаритися?
  Hotab написав:ЛАД
Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.

То немного не те станки... И не "пошкодитись", а раскалиброваться.
#єтадругоє

  Hotab написав:ЛАД
Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.

електроніка? точно? на гвинтокрилі від вібрацій не шкодицця? #єтадругоє
