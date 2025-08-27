|
Кредобанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 сер, 2025 18:54
Amethyst написав: Sime написав:
- копіюємо шаблон;
Для цього треба тапнути по заголовку віджета Шаблонів, потім свайпнути вліво в загальнону списку шаблонів, і обрати іконку копіювання.
Все іНтУїтИвНо зрозуміло
І таки все працює!
От спасібо Кредобанку, а то не знав чим увечері зайнятись, а тут така забавка
Додано: П'ят 22 сер, 2025 22:08
Ferlakur написав: Amethyst написав: Sime написав:
- копіюємо шаблон;
Для цього треба тапнути по заголовку віджета Шаблонів, потім свайпнути вліво в загальнону списку шаблонів, і обрати іконку копіювання.
Все іНтУїтИвНо зрозуміло
І таки все працює!
От спасібо Кредобанку, а то не знав чим увечері зайнятись, а тут така забавка
Всього змінено:
- з 0 на кінці - 2 шаблона
- з 1 на кінці - 6 шаблона
- 2
- 3 x2 шаблона
- 4 x3
- 5
- 6 x2
- 7 x2
- 8 x3
- 9 x4
Один шаблон було випадково загублено
Додано: П'ят 22 сер, 2025 22:36
Amethyst написав:
Один шаблон було випадково загублено
Локаційно втрачено ґґґґ
Додано: Суб 23 сер, 2025 16:39
що там - недоКредододаток вже перестав питати номер картки на вході кожен раз?
історія viewtopic.php?p=5879766#p5879766
Додано: Суб 23 сер, 2025 19:55
Що я не так робив? Ніразу ніякого номера картки не спитало
Додано: Вів 26 сер, 2025 11:53
Hemi Як кажуть американці YMMV (your mileage may vary)
Після оновлення в мене вже теж не вибиває і є можливість використання шаблонів.
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:24
Hemi написав:
Що я не так робив? Ніразу ніякого номера картки не спитало
не вмієте!
спробуйте через китайський/москалячий vpn
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:05
Подскажите, пожалуйста, снятие грн и валюты есть комиссия?
