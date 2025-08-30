До модернізації процесингу ще працював 24/7
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:46
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:31
Дзвонив, сказали невірне призначення платежу, мабуть для того, щоб що небудь сказати.
Цікаво, що по тому самому шаблону тестовий тіко що залетів за дві хвилини, а попередній (потрібний мені) продовжує висіти.
Добре, що сума невелика. Погашу кредитку з іншого джерела.
Тормоза.
|