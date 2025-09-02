Це овер!
Не пам'ятаю, чи буде якесь покарання від Пшека, але краще загасити ((
Додано: Вів 02 вер, 2025 09:57
Re: Кредобанк
Додано: Вів 02 вер, 2025 11:54
Кажуть (гарячка) не буде оверу, але краще загасити сьогодні.
А так ну дуже самостійний банк. Самі відмінили платіж, повернули на гроші карту, потім самі сплатили, вже відмінений.
Вивели мені майже 10к живих грошей з місячного обороту.
Нормально.
