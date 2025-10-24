|
Кредобанк
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:33
Amethyst написав:
Думаю, що геодані краще вимкнути
какаяразніца ?
Профіль
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:03
flysoulfly написав: Amethyst написав:
Думаю, що геодані краще вимкнути
какаяразніца ?
Ну, наприклад, Приват при активності картки за кордоном може лочити операцію і вимагає пройти відеочат ((
Профіль
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:44
flysoulfly написав: Hotab написав:
крафт Блек. Вони відкрили віртуально, бо фізично в Португалії.
Закинули. 10к на рахунок і отримали блокування
10к грн ?
Як не дивно - так
Профіль
|