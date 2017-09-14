|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:09
Ой+ написав:
Чогось підозрюю що за такого розкладу також би більшість перебудувалась і самообмежилась, а потреба у відключеннях відпала
Ні, не відпала, балансувати в системі нічим, на жаль, удари по інфраструктурі не зупинились, руйнування тривають кожної ночі
4 роки війни, я маючи можливості більшість часу економлю на опаленні і ці гроші доначу на ЗСУ (у мене окрім спальні минуло року було 10-11с по іншим кімнатам), тому не пишіть куйні про мої 37квт(я до речі думав купити електрокар, щоб заряджати швидко), але совість мені не дозволяє викинути 30-40к дол, коли країна стікає кров'ю.
Я солідарний з вашим самообмеженням, але це не впливає на загальну картину.
ось дитина з мого міста-Паскаль Олександра
Повідомлень: 12967
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3375 раз.
- Подякували: 3357 раз.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:10
Повідомлень: 12967
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3375 раз.
- Подякували: 3357 раз.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:29
prodigy написав:
до речі, у мене вчора вимкнули на районі електрику з 1100-1400 (саме в час пік, коли у нас багато СЄС, моя могла б дати в мережу десь 28-30квт за 3 години), а дала 1 квт
Я і веду до того, що відключення це більше зло, ніж обмеження в час пік на вхід, а заодно і можливість якраз давати е/е в мережу для власників СЕС. В моєму районі одні СЕС дуже часто могли забезпечити локально е/е, але в результаті і власники в прольоті, та і всі інші мають незручності.
prodigy написав:
тому не пишіть куйні про мої 37квт(я до речі думав купити електрокар, щоб заряджати швидко)
Щодо електричок, зокрема китайських, вважаю дурницею нульове мито та інші прийняті пільги. Але якщо власник заряджає за рахунок своєї СЕС, а не дотованим по 1,08, то тільки за.
Якщо хід подій війни не зміниться, то з е/е краще не стане. Можливо, вам варто обзавестись гібридним інвертором і тепловим насосом.
Повідомлень: 7222
З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1147 раз.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:40
fox767676 написав:
Я різдво 7 листопада святкую
А про те що поповщина ні до чого доброго не доведе кажу з 1992
Почему не летом?
Дядя, земля крутится в пространстве
Повідомлень: 5847
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 475 раз.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:41
Banderlog написав: fler написав:
мзс рф закликає росіян утриматися від поїздок до ФРН без особливої потреби
Хто може пояснити, чому москалям до Німеччини вже зась?
а українцям значить вже можно?
Пхахаха
Повідомлень: 5847
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 475 раз.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:16
Бетон написав: fox767676 написав:
Я різдво 7 листопада святкую
А про те що поповщина ні до чого доброго не доведе кажу з 1992
Почему не летом?
Дядя, земля крутится в пространстве
выспись и перечитай написанное
хотя похоже дегенеративные процессы мозга зашли далеко и давно
Повідомлень: 5000
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
flyman написав:
це для розноманіття думок
це для політтехнологічних трюків
зобразити позицію Зеленського ще більш-менш поступливою, компромісною перед американцями
типу є потужний більш незламний фланг, треба враховувати їх настрої і зсувати умови у бік хотєлок зеленського
але з Трампом це так не працює
на поверхні - де цей многоміліонний фланг потужників , їх нема ні серед окопників, ні серед фінансистів війни, тільки у коментах проплачених бложиків і чим далі від Сходу тим незламніше та потужніше
Повідомлень: 5000
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
Ой+ написав:
Можливо, вам варто обзавестись гібридним інвертором і тепловим насосом.
гідридним інвертором-ні , це треба будувати під нього додаткове поле сонячних панелей, до того і влітку (коли генерація максимальна)-електрика мені майже не потрібна, а взимку-просто генерація на нулі (сонця немає).
минулі роки генерація моєї станції в грудень 550-580квт на місяць, в цьому місяці поки що тільки 230квт (припускаю, що як би не вимикали-було б 280квт (втратив 2 дні 1/2 сонячних).
тому гідрид-це гроші на вітер, ніколи не відіб'єте (так само, як і електрокар, якщо це не таксі в Китаї),
електрокар (при наявності електрики) гарна річ для міста, і якщо дешево заряджаєте вдома, як друге авто для родини
Повідомлень: 12967
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3375 раз.
- Подякували: 3357 раз.
