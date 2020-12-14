|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:51
Hotab написав: serg1974 написав:Hotab
Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Так, 10-12 квартир на поверх і 3 ліфти.
Загального рішення нема, але гроші зайшли на рахунки осбб , тобто в світлу. І витрати також з паперами. І подають 30/70 дійсно в цьому році, начебто. Щоб отримати в наступному. А от чи встигають, я не вникав.
Мене подальше питання (компенсація від держави, сонячні панелі) цікавить лише відносно, можливо в наступному році прийму рішення по Кампусу. Мені важливо в цю зиму закрити питання ліфтів і води. Навіть більше води . Я без проблем намотую 60-80 поверхів за день, мені навіть по кайфу. А от відсутність води напрягає.
А три года минуло с покупки ?
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 21:12
foxluck написав: Бетон написав:
Да, я так вывел тыщ 20 всего. Приват, моно и ещё какой-то банк. С долларовой карты на карту польского банка
Опасно.
Мне уже блокировали счета в 23 году.
Card-to-card НЕ равно банковский перевод.
тип операции: card transfer / incoming card payment
нет назначения платежа, договора, реквизитов отправителя (IBAN, банк)
Не выводи сразу на основной польский банк.
Выведи на промежуточную платежку европейскую, некоторые можно открыть вполне легально на свое имя удаленно будучи в Киеве.
Потом с платежки уже частями (ну там по 5к Евро например) SEPA переводом на польский банк. Получается SEPA с одного европейского счета на твое имя на другой в польском банке на твое имя.
И сохраняешь квитанции от УкрБанков которыми пополнял платежку и выписки из платежки.
Вполне можно ими доказать, что деньги твои и все платежи между твоими счетами.
И если блоканут что-то, то платежку. На которой застрянет максимум несколько тысяч Евро, не вся сумма. И то потом вернут если покажешь квитанции что своими деньгами из Украины пополнял.
Свої гроші is not good enough. Треба показати джерело доходу.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4583
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 1066 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:36
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба".
От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)
Так жена-ж выезжала уже во время войны.
Каким свифтом?
Или уже включили?
Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.
Пока средства остаются в украинской юрисдикции и работают внутри страны, это нельзя назвать эмиграцией капитала в полном смысле
Из поста так понятно, что это уже сделано.
"Извольте изъяснятся яснее" (с)
Вообще, читая Ваши стенания, вспоминается 3 стадии украинского безденежья.
1. Денег нет.
2. Денег нет совсем.
3. Пора менять доллары.
Можно еще добавить.
4. Пора продать что-то из недвиги.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18140
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8821 раз.
- Подякували: 5558 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:40
adeges написав:
Свої гроші is not good enough. Треба показати джерело доходу.
Ну так там певно є договір продажу квартири як джерело походження грошей.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 574
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:49
Faceless написав: rjkz написав: Hotab написав:
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
Липинка?
Не?
Уже не в фаворе?
Низкая этажность, газофицированная, кирпичные стены.
То есть, подняться и без лифта не проблема, приготовить будет на чем и без люстричества, вода и без повысительного насоса дойдет на последний этаж.
И кирпич все-таки намного лучше в плане тепловой инерции.
Ліпінки на всіх не хвате
Ее просто тут не рекламируют.
Тут в тренде то, что выгодно тут и сейчас.
Качественно построенные бывшие новострои никому не нужны.
А бывали времена когда тут писали про БПС-ки "с залой", сталинки на Лукьяновке и прочие "красные дома" на Герцена. Наивно и с альтруизмом
Я все понимаю, маркетинг рулит.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18140
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8821 раз.
- Подякували: 5558 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:57
Бетон написав: foxluck написав: Бетон написав:
Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.
Это вы не очень хотите выводить.
Да, SWIFT не работает.
Но есть P2P с комиссией порядка 1%, по 100к гривен в валютном эквиваленте на банк в месяц.
Условно говоря 10 банков = больше 20к баксов в месяц.
Причем в "Европе" это уже будут белые деньги на вашем счете (если слать на свою же карту иа свое имя и сохранять квитанции).
Да, я так вывел тыщ 20 всего. Приват, моно и ещё какой-то банк. С долларовой карты на карту польского банка
Опасно.
Мне уже блокировали счета в 23 году.
Card-to-card НЕ равно банковский перевод.
тип операции: card transfer / incoming card payment
нет назначения платежа, договора, реквизитов отправителя (IBAN, банк)
100 % триггер на:
вопросы
блокировку
запрос объяснений
иногда закрытие счёта (особенно Millennium, как у меня)
А представьте 450 куе вывозить?
Люди просто не хотят рисковать.
Сорян, только на этом канале был этот эпизод.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18140
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8821 раз.
- Подякували: 5558 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: П'ят 26 гру, 2025 01:01
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5918106:Hotab"]
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
Липинка?
Не?
Уже не в фаворе?
Низкая этажность, газофицированная, кирпичные стены.
То есть, подняться и без лифта не проблема, приготовить будет на чем и без люстричества, вода и без повысительного насоса дойдет на последний этаж.
И кирпич все-таки намного лучше в плане тепловой инерции.
Ліпінки на всіх не хвате
Ее просто тут не рекламируют.
Тут в тренде то, что выгодно тут и сейчас.
Качественно построенные бывшие новострои никому не нужны.
А бывали времена когда тут писали про БПС-ки "с залой", сталинки на Лукьяновке и прочие "красные дома" на Герцена. Наивно и с альтруизмом
Я все понимаю, маркетинг рулит.[/quote]Не так давно бачив інформацію що там купили. Реально там мало що продається
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37134
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8284 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:34
rjkz написав: Бетон написав: Бетон написав:
Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба".
От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)
Так жена-ж выезжала уже во время войны.
Каким свифтом?
Или уже включили?
Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.
Пока средства остаются в украинской юрисдикции и работают внутри страны, это нельзя назвать эмиграцией капитала в полном смысле
Из поста так понятно, что это уже сделано.
"Извольте изъяснятся яснее" (с)
Вообще, читая Ваши стенания, вспоминается 3 стадии украинского безденежья.
1. Денег нет.
2. Денег нет совсем.
3. Пора менять доллары.
Можно еще добавить.
4. Пора продать что-то из недвиги.
Я дам вам то, что вы хотите. А вы этого хотите. Вы это знаете -
Я не еврей)
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5847
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17391910
|
|
|1380
|6832990
|
|
|3
|85441
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|