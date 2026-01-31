|
Кредобанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:33
Amethyst написав:
Думаю, що геодані краще вимкнути
какаяразніца ?
flysoulfly
Повідомлень: 6026
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1933 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:03
flysoulfly написав: Amethyst написав:
Думаю, що геодані краще вимкнути
какаяразніца ?
Ну, наприклад, Приват при активності картки за кордоном може лочити операцію і вимагає пройти відеочат ((
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
Повідомлень: 6840
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1364 раз.
Профіль
5
1
1
12
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:44
flysoulfly написав: Hotab написав:
крафт Блек. Вони відкрили віртуально, бо фізично в Португалії.
Закинули. 10к на рахунок і отримали блокування
10к грн ?
Як не дивно - так
Hotab
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 17745
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2564 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: Пон 05 січ, 2026 14:17
Всіх пускає в застосунок?
Спочатку не запропонувало зайти по морді, підсунуло «введіть телефон «. Потім не шле смс. По факту не входжу в застосунок
Hotab
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 17745
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2564 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:39
Hotab написав:
Всіх пускає в застосунок?
Спочатку не запропонувало зайти по морді, підсунуло «введіть телефон «. Потім не шле смс. По факту не входжу в застосунок
если вы в Украине то наверное понимаете какая ситуация со светом и связью , зашол в декабре в отделение а все сидят смотрят в потолок , шо ? при переключении света отключилось програмное обеспечение и грузится уже как час.
Недоприложение тоже глючит
Vadim_
Повідомлень: 4567
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 527 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:36
Vadim_ написав: Hotab написав:
Всіх пускає в застосунок?
Спочатку не запропонувало зайти по морді, підсунуло «введіть телефон «. Потім не шле смс. По факту не входжу в застосунок
если вы в Украине то наверное понимаете какая ситуация со светом и связью , зашол в декабре в отделение а все сидят смотрят в потолок , шо ? при переключении света отключилось програмное обеспечение и грузится уже как час.
Недоприложение тоже глючит
У них давні (з моменту його зміни) проблеми з аплікухою. Але вони сьогодні нічого не анонсували. Тому і спитав тут
Hotab
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 17745
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2564 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:17
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
Всіх пускає в застосунок?
Спочатку не запропонувало зайти по морді
, підсунуло «введіть телефон «. Потім не шле смс. По факту не входжу в застосунок
если вы в Украине то наверное понимаете какая ситуация со светом и связью , зашол в декабре в отделение а все сидят смотрят в потолок , шо ? при переключении света отключилось програмное обеспечение и грузится уже как час.
Недоприложение тоже глючит
У них давні (з моменту його зміни) проблеми з аплікухою. Але вони сьогодні нічого не анонсували. Тому і спитав тут
та после праздников меня все фейсайди только сегодня начали узнавать и то не с первого раза, пришлось вспоминать пароли
п.с. а вообще Кредо хороший банк , я с ним уже и не помню с какого года , с того когда Укрсоцбанк купили росияне.
супер менеджеры в отделении на Яворныцького, подскажут как без комиссии сделать оплату и прочие мелочи...
но то шо они сделали с приложениями это дно
Vadim_
Повідомлень: 4567
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 527 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 січ, 2026 03:24
Цікавий збій.
Смс для авторизації не приходило, бо у мене спосіб повідомлень - пуш, а не смс. Але як можна отримати пуш, коли тебе викинуло з додатку?)
Замкнуте коло.
Гаряча лінія увімкнула «смс», і авторизувався.
А от що було б, якби я був у країні, де нема роумінгу у українських мобільних операторів? Таких чимало. Як би я авторизувався в такому випадку?
Hotab
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 17745
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2564 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: Суб 31 січ, 2026 01:55
Це лише у мене Кредо почав погано випускати СЕПи? "Бла-бла, ручна обробка. Чекайте, поки не обробимо". Вже не вперше таке, раніше за хвилини долітало.
klug
Повідомлень: 9015
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1274 раз.
Профіль
1
4
